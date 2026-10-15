U2 anuncia shows no Brasil em 2027; saiba quanto custam os ingressos, que podem chegar a R$ 3 mil

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Giuliana Mancini
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14:03
Os fãs do U2 no Brasil já podem comemorar. O grupo anunciou duas apresentações no país em março de 2027, como parte da turnê mundial The Greatest Show On Earth. Os shows serão realizados nos dias 10 e 12 de março, no Estádio do MorumBIS, e os preços variam de R$ 345 a R$ 3 mil. O músico Beck será responsável pela abertura.
A turnê também promove Carnaval De Luz, 16º álbum de estúdio do U2, previsto para ser lançado em 13 de novembro de 2026. O anúncio das apresentações veio acompanhado de "The Greatest Show On Earth", nova faixa coescrita pela banda com Brian Eno e terceiro single do disco.
U2
Quanto custam os ingressos para os shows do U2?
Os valores variam conforme o setor e o tipo de entrada. A arquibancada tem os ingressos mais baratos, enquanto o setor Red Zone concentra o preço mais alto.
Confira os preços divulgados:
O pacote Red Zone dá acesso a uma área VIP exclusiva, em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco. Quem comprar o ingresso também poderá ser selecionado para uma visita aos bastidores antes do show. As entradas adquiridas para esse setor contribuem com a organização (RED), da qual Bono é cofundador, em parceria com o Fundo Global no combate à AIDS.
Quando começa a venda de ingressos?
A venda será realizada pela Ticketmaster Brasil, com etapas de pré-venda e venda geral. A primeira oportunidade será destinada aos assinantes do fã-clube oficial da banda.
Na pré-venda do dia 21, clientes Santander Select e Private Banking terão uma fila exclusiva. Clientes Santander poderão parcelar a compra em até seis vezes sem juros. Para os demais cartões, o parcelamento será em até quatro vezes sem juros.
Cada CPF poderá comprar até quatro ingressos, limitados a duas meias-entradas.
Quais são as datas dos shows do U2 na América Latina?
Além do Brasil, a turnê passará pelo México e pela Argentina. Confira o calendário anunciado para a região:
Novas datas para a Europa e a América do Norte devem ser anunciadas nas próximas semanas.