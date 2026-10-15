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U2 anuncia shows no Brasil em 2027; saiba quanto custam os ingressos, que podem chegar a R$ 3 mil

Banda fará duas apresentações em março de 2027, com abertura de Beck; veja os valores por setor e quando começa a venda dos ingressos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14:03

U2
U2 Crédito: Michael Schwartz/Divulgação

Os fãs do U2 no Brasil já podem comemorar. O grupo anunciou duas apresentações no país em março de 2027, como parte da turnê mundial The Greatest Show On Earth. Os shows serão realizados nos dias 10 e 12 de março, no Estádio do MorumBIS, e os preços variam de R$ 345 a R$ 3 mil. O músico Beck será responsável pela abertura.

A turnê também promove Carnaval De Luz, 16º álbum de estúdio do U2, previsto para ser lançado em 13 de novembro de 2026. O anúncio das apresentações veio acompanhado de "The Greatest Show On Earth", nova faixa coescrita pela banda com Brian Eno e terceiro single do disco.

U2

U2 por Viviane Sassen/Divulgação
U2 por Viviane Sassen/Divulgação
U2 por Michael Schwartz/Divulgação
U2 por Viviane Sassen/Divulgação
U2 por Viviane Sassen/Divulgação
U2 por Anton Corbijn/Divulgação
U2 por Viviane Sassen/Divulgação
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U2 por Viviane Sassen/Divulgação

Quanto custam os ingressos para os shows do U2?

Os valores variam conforme o setor e o tipo de entrada. A arquibancada tem os ingressos mais baratos, enquanto o setor Red Zone concentra o preço mais alto.

Confira os preços divulgados:

  • Arquibancada: R$ 690 (inteira) e R$ 345 (meia-entrada)
  • Pista: R$ 790 (inteira) e R$ 395 (meia-entrada)
  • Cadeira superior: R$ 1.320 (inteira) e R$ 665 (meia-entrada)
  • Cadeira inferior: R$ 1.390 (inteira) e R$ 695 (meia-entrada)
  • Pista Premium A/B: R$ 1.550 (inteira) e R$ 775 (meia-entrada)
  • Gold Circle: R$ 1.750 (inteira) e R$ 875 (meia-entrada)
  • Red Zone: R$ 3.000 (inteira) e R$ 2.255 (meia-entrada)

O pacote Red Zone dá acesso a uma área VIP exclusiva, em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco. Quem comprar o ingresso também poderá ser selecionado para uma visita aos bastidores antes do show. As entradas adquiridas para esse setor contribuem com a organização (RED), da qual Bono é cofundador, em parceria com o Fundo Global no combate à AIDS.

Quando começa a venda de ingressos?

A venda será realizada pela Ticketmaster Brasil, com etapas de pré-venda e venda geral. A primeira oportunidade será destinada aos assinantes do fã-clube oficial da banda.

  • 19 de outubro de 2026, às 10h: início da pré-venda para assinantes do U2.com.
  • 21 de outubro, às 10h: pré-venda online para clientes elegíveis do Santander. Nas bilheterias oficiais, a venda começa às 11h, sem taxa de serviço.
  • 22 de outubro, às 10h: início da venda geral pela internet. Nas bilheterias oficiais, começa às 11h.

Na pré-venda do dia 21, clientes Santander Select e Private Banking terão uma fila exclusiva. Clientes Santander poderão parcelar a compra em até seis vezes sem juros. Para os demais cartões, o parcelamento será em até quatro vezes sem juros.

Cada CPF poderá comprar até quatro ingressos, limitados a duas meias-entradas.

Quais são as datas dos shows do U2 na América Latina?

Além do Brasil, a turnê passará pelo México e pela Argentina. Confira o calendário anunciado para a região:

  • 23 e 26 de fevereiro de 2027: Cidade do México, México.
  • 10 e 12 de março de 2027: Brasil.
  • 23 e 25 de março de 2027: Buenos Aires, Argentina.

Novas datas para a Europa e a América do Norte devem ser anunciadas nas próximas semanas.

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