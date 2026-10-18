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Última publicação de Lua Blanco, cinco dias antes de morrer, comove fãs por imagem religiosa

Atriz compartilhou ilustração de Jesus carregando uma mulher no colo; após a morte, aos 39 anos, internautas relacionaram a imagem a uma despedida

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 21:00

Uma ilustração religiosa publicada por Lua Blanco cinco dias antes de sua morte emocionou fãs nas redes sociais
Uma ilustração religiosa publicada por Lua Blanco cinco dias antes de sua morte emocionou fãs nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Uma publicação feita por Lua Blanco cinco dias antes de morrer voltou a chamar a atenção dos fãs neste domingo (18), após a confirmação da morte da atriz e cantora, aos 39 anos. A artista compartilhou uma ilustração religiosa que mostra Jesus Cristo carregando uma mulher nos braços, imagem que emocionou internautas e provocou uma série de homenagens nas redes sociais.

Nos comentários, seguidores interpretaram a escolha como uma possível mensagem de despedida. “Ela já estava sentindo”, escreveu uma usuária. Outra comentou que a imagem era “de arrepiar”, enquanto fãs também manifestaram a esperança de que Lua tivesse sido recebida por Jesus.

Lua Blanco

Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco interpretou Roberta Messi na versão brasileira de 'Rebelde' por Divulgação/Record TV
Informações sobre o velório de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Comunicado sobre a morte da atriz Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Lua Blanco (Roberta Messi), Micael Borges (Pedro Costa), Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer) e Arthur Aguiar (Diego Maldonado) por Divulgação
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Micael Borges (Pedro Costa), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer), Arthur Aguiar (Diego Maldonado) e Lua Blanco (Roberta Messi) por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar lamenta morte de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
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Lua Blanco por Reprodução/Instagram

As interpretações surgiram após a notícia da morte da artista, vítima de um câncer. A família confirmou o falecimento neste domingo, mas não divulgou detalhes sobre o tipo da doença. Não há informações que indiquem que a publicação tenha sido uma despedida intencional ou que Lua soubesse que morreria em breve.

Conhecida nacionalmente por interpretar Roberta Messi na versão brasileira de Rebelde, exibida pela Record entre 2011 e 2012, Lua construiu uma carreira que passou pela televisão, pelo teatro e pela música. Ela também integrou a banda Rebeldes, formada com os colegas de elenco da novela.

A morte da atriz provocou manifestações de pesar de fãs e artistas. Entre as homenagens está a de Arthur Aguiar, seu ex-namorado e colega em Rebelde. O ator afirmou estar sem acreditar na notícia e relembrou o último encontro dos dois, destacando que tiveram a oportunidade de conversar antes da morte da artista.

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