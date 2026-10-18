LUTO

Última publicação de Lua Blanco, cinco dias antes de morrer, comove fãs por imagem religiosa

Atriz compartilhou ilustração de Jesus carregando uma mulher no colo; após a morte, aos 39 anos, internautas relacionaram a imagem a uma despedida

Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 21:00

Uma ilustração religiosa publicada por Lua Blanco cinco dias antes de sua morte emocionou fãs nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Uma publicação feita por Lua Blanco cinco dias antes de morrer voltou a chamar a atenção dos fãs neste domingo (18), após a confirmação da morte da atriz e cantora, aos 39 anos. A artista compartilhou uma ilustração religiosa que mostra Jesus Cristo carregando uma mulher nos braços, imagem que emocionou internautas e provocou uma série de homenagens nas redes sociais.

Nos comentários, seguidores interpretaram a escolha como uma possível mensagem de despedida. “Ela já estava sentindo”, escreveu uma usuária. Outra comentou que a imagem era “de arrepiar”, enquanto fãs também manifestaram a esperança de que Lua tivesse sido recebida por Jesus.

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As interpretações surgiram após a notícia da morte da artista, vítima de um câncer. A família confirmou o falecimento neste domingo, mas não divulgou detalhes sobre o tipo da doença. Não há informações que indiquem que a publicação tenha sido uma despedida intencional ou que Lua soubesse que morreria em breve.

Conhecida nacionalmente por interpretar Roberta Messi na versão brasileira de Rebelde, exibida pela Record entre 2011 e 2012, Lua construiu uma carreira que passou pela televisão, pelo teatro e pela música. Ela também integrou a banda Rebeldes, formada com os colegas de elenco da novela.