LUTO

Último post de Gabriel Félix antes de morrer foi declaração para a filha de 3 anos; veja

Influenciador de 29 anos mostrou passeio com a pequena Amelie horas antes de sua morte ser confirmada pela noiva

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 11:50

O influenciador Gabriel Félix é pai de Amelie, de 3 anos Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Gabriel Félix, que morreu aos 29 anos na noite desta quinta-feira (19), dedicou suas últimas palavras nas redes sociais à filha Amelie, de 3 anos. Pouco antes de sua morte ser anunciada na manhã desta sexta-feira (20), ele havia compartilhado momentos de lazer com a menina em uma pracinha.

Último post de Gabriel Félix nas redes sociais 1 de 8

O criador de conteúdo publicou fotos e vídeos brincando com a criança em um balanço. Na legenda da imagem, Gabriel refletiu sobre a paternidade e o carinho pela herdeira, nascida em outubro de 2023.

"Às vezes paro e penso: 'Caraca, eu sou pai desse serzinho maravilhoso'. Que doideira a vida", escreveu ele nos stories. Na mesma quinta-feira (19), Isabelle também havia mostrado o companheiro passeando com a menina em uma moto antiga.

Gabriel Félix e Isabelle Abreu são pais de Amelie 1 de 27

Após a confirmação da morte, a publicação ganhou grande repercussão nas redes sociais, somando mais de 3 milhões de curtidas. A noiva dele, Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel, também citou a relação próxima entre pai e filha em seu texto de despedida no Instagram.

"Que honra ter compartilhado esses anos com você. Que honra a Amelie ter você como pai. O nosso amor é eterno. E o seu legado também será", afirmou Isabelle, lembrando que a menina foi fruto da união dos dois e definiu o companheiro como sua "alma gêmea".

Gabriel Félix e Isabelle Abreu estavam noivos 1 de 21

A chegada de Amelie, inclusive, chegou a mudar os planos financeiros do casal no passado, já que Gabriel precisou reorganizar suas economias antes de conseguir pedir Isabelle em casamento durante uma viagem à Itália, em julho de 2025. O influenciador já contava que sonhava em formar uma família com ela desde a época em que os dois ainda conversavam apenas pela internet.

Gabriel e Isabelle tinham juntos o canal 'Gabriel & Isabelle' no YouTube, onde somavam mais de 1 milhão de inscritos mostrando a rotina da família, vídeos de humor e os cuidados com a filha.

Leia na íntegra texto publicado por Isabelle Abreu

"Não sei como começar esse texto, eu nunca pensei que fosse precisar escrever sobre isso, ontem a noite Gabriel faleceu.

É difícil encontrar palavras para descrever o que estamos vivendo.

Estou sentindo uma dor que nunca imaginei sentir.

O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea. E esse amor foi tão grande que se materializou na Amelie, a parte mais linda da nossa história.

Neste momento, peço orações. Que o Gabriel possa sentir todo o amor que nós sentimos por ele, e também o carinho de tantas pessoas que acompanharam a nossa história.

Eu te amo, Gabriel. Que honra ter compartilhado esses anos com você. Que honra a Amelie ter você como pai.

O nosso amor é eterno. E o seu legado também será. Eu não consigo imaginar um mundo que não tenha você. Eu não quero acreditar no que aconteceu, eu quero você de volta. Eu fico perguntando pra Deus onde você está.

Peço, por favor, que respeitem este momento tão delicado. Ainda estamos tentando compreender tudo o que aconteceu e precisamos de tempo e privacidade para viver essa dor.