Último sinal de celular de ocupante muda rota das buscas por helicóptero com Rick em SC

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Heider Sacramento
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 20:57
O último sinal de celular registrado por um dos ocupantes do helicóptero que transportava Rick, da dupla com Renner, e o empresário Bruno Avelar levou as equipes de resgate a mudar o foco das buscas em Santa Catarina nesta segunda-feira (21).
A operação, que inicialmente estava concentrada na localidade de Vacas Gordas, em Urubici, passou a avançar para uma área próxima a São Joaquim, onde o terreno é considerado de difícil acesso. Os dois pontos ficam a cerca de 30 quilômetros de distância.
Rick Sollo
Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) e divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, os bombeiros foram até a primeira área diante da possibilidade de que o helicóptero estivesse por lá, mas nenhum vestígio da aeronave foi localizado.
A nova frente de trabalho conta com aproximadamente 20 bombeiros, além de viaturas 4x4. A operação também recebeu apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), que empregou aeronaves especializadas em missões de Busca e Salvamento.
Os bombeiros ainda preveem o uso de um cão especializado na localização de pessoas para ampliar a procura na região.
O helicóptero PP-MGR, um Bell 430, havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, e tinha São Joaquim como destino previsto. Durante o deslocamento, a aeronave perdeu comunicação.
Até a última atualização, não havia localização confirmada do helicóptero nem informações oficiais sobre as condições de Rick, Bruno Avelar e dos demais ocupantes. As circunstâncias do desaparecimento continuam sendo investigadas pelas autoridades.