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Último sinal de celular de ocupante muda rota das buscas por helicóptero com Rick em SC

Equipes deixaram área inicialmente investigada em Urubici e passaram a concentrar operação em região de difícil acesso próxima a São Joaquim

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 20:57

Rick
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina Crédito: Reprodução

O último sinal de celular registrado por um dos ocupantes do helicóptero que transportava Rick, da dupla com Renner, e o empresário Bruno Avelar levou as equipes de resgate a mudar o foco das buscas em Santa Catarina nesta segunda-feira (21).

A operação, que inicialmente estava concentrada na localidade de Vacas Gordas, em Urubici, passou a avançar para uma área próxima a São Joaquim, onde o terreno é considerado de difícil acesso. Os dois pontos ficam a cerca de 30 quilômetros de distância.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) e divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, os bombeiros foram até a primeira área diante da possibilidade de que o helicóptero estivesse por lá, mas nenhum vestígio da aeronave foi localizado.

A nova frente de trabalho conta com aproximadamente 20 bombeiros, além de viaturas 4x4. A operação também recebeu apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), que empregou aeronaves especializadas em missões de Busca e Salvamento.

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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que desapareceu em Santa Catarina

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Os bombeiros ainda preveem o uso de um cão especializado na localização de pessoas para ampliar a procura na região.

O helicóptero PP-MGR, um Bell 430, havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, e tinha São Joaquim como destino previsto. Durante o deslocamento, a aeronave perdeu comunicação.

Até a última atualização, não havia localização confirmada do helicóptero nem informações oficiais sobre as condições de Rick, Bruno Avelar e dos demais ocupantes. As circunstâncias do desaparecimento continuam sendo investigadas pelas autoridades.

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