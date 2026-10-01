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Últimos dias de Lito Sousa foram marcados por perda de visão, movimentos e lucidez preservada

Piloto e especialista em segurança aérea morreu aos 59 anos após rápida evolução da doença de Creutzfeldt-Jakob, que comprometeu progressivamente sua visão e movimentos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18:47

Lito Sousa enfrentou uma rápida piora da doença de Creutzfeldt-Jakob nos últimos dias de vida
Lito Sousa enfrentou uma rápida piora da doença de Creutzfeldt-Jakob nos últimos dias de vida Crédito: Reprodução

Lito Sousa, de 59 anos, morreu nesta quinta-feira (1º), após uma rápida evolução da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurológica rara e fatal. Nas semanas que antecederam a morte, o piloto e especialista em segurança aérea enfrentou uma piora progressiva, com perda de visão e de movimentos, mas permaneceu lúcido durante o agravamento do quadro.

A situação chegou a um estágio em que Lito passou a receber cuidados médicos em casa, com a residência adaptada e acompanhamento de um cuidador em tempo integral. A decisão veio depois de sucessivas internações e tentativas de tratamento desde julho, quando ele começou a apresentar perda parcial dos movimentos e dormência no braço esquerdo.

Lito Sousa

Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
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Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução

Inicialmente, os médicos suspeitaram de uma inflamação no sistema nervoso central, aparentemente de origem autoimune. Lito chegou a passar por tratamentos intensivos, mas apresentou pouca melhora. Com a progressão dos sintomas, a possibilidade de DCJ ganhou força até que o diagnóstico fosse estabelecido.

A família também tentou encontrar alternativas para retardar a evolução da doença. Em agosto, a mulher de Lito, Mila Seidl, buscou a inclusão dele em estudos clínicos experimentais realizados nos Estados Unidos e na Europa. Naquele momento, porém, os trabalhos não estavam aceitando novos participantes.

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Com a perda gradual da autonomia física, a preservação da consciência se tornou uma das características mais marcantes dos últimos dias. Segundo Mila, enquanto o corpo de Lito apresentava novas limitações, ele continuava plenamente consciente e capaz de conversar.

Diante desse cenário, um médico orientou a família a aproveitar os períodos de lucidez para conversar com Lito, fazer planos e estar ao lado dele. O piloto também decidiu conversar com o filho Malone, de 7 anos, e registrou um vídeo público durante o período em que enfrentava a doença.

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma enfermidade neurodegenerativa rara causada por alterações de proteínas chamadas príons. A evolução costuma ser rápida, provocando perda progressiva de funções neurológicas. A confirmação definitiva do diagnóstico pode ocorrer por meio de análise neuropatológica após a morte.

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