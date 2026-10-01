LUTO NA AVIAÇÃO

Últimos dias de Lito Sousa foram marcados por perda de visão, movimentos e lucidez preservada

Piloto e especialista em segurança aérea morreu aos 59 anos após rápida evolução da doença de Creutzfeldt-Jakob, que comprometeu progressivamente sua visão e movimentos

Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18:47

Lito Sousa enfrentou uma rápida piora da doença de Creutzfeldt-Jakob nos últimos dias de vida Crédito: Reprodução

Lito Sousa, de 59 anos, morreu nesta quinta-feira (1º), após uma rápida evolução da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurológica rara e fatal. Nas semanas que antecederam a morte, o piloto e especialista em segurança aérea enfrentou uma piora progressiva, com perda de visão e de movimentos, mas permaneceu lúcido durante o agravamento do quadro.

A situação chegou a um estágio em que Lito passou a receber cuidados médicos em casa, com a residência adaptada e acompanhamento de um cuidador em tempo integral. A decisão veio depois de sucessivas internações e tentativas de tratamento desde julho, quando ele começou a apresentar perda parcial dos movimentos e dormência no braço esquerdo.

Lito Sousa 1 de 7

Inicialmente, os médicos suspeitaram de uma inflamação no sistema nervoso central, aparentemente de origem autoimune. Lito chegou a passar por tratamentos intensivos, mas apresentou pouca melhora. Com a progressão dos sintomas, a possibilidade de DCJ ganhou força até que o diagnóstico fosse estabelecido.

A família também tentou encontrar alternativas para retardar a evolução da doença. Em agosto, a mulher de Lito, Mila Seidl, buscou a inclusão dele em estudos clínicos experimentais realizados nos Estados Unidos e na Europa. Naquele momento, porém, os trabalhos não estavam aceitando novos participantes.

Com a perda gradual da autonomia física, a preservação da consciência se tornou uma das características mais marcantes dos últimos dias. Segundo Mila, enquanto o corpo de Lito apresentava novas limitações, ele continuava plenamente consciente e capaz de conversar.

Diante desse cenário, um médico orientou a família a aproveitar os períodos de lucidez para conversar com Lito, fazer planos e estar ao lado dele. O piloto também decidiu conversar com o filho Malone, de 7 anos, e registrou um vídeo público durante o período em que enfrentava a doença.