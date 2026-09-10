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Um ano após morte de Angela Ro Ro, herança segue sem destino definido e pode passar por reviravolta; saiba quem pode ter direito

Sem filhos ou testamento, cantora deixou imóveis e direitos autorais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 14:41

Angela Ro Ro
Angela Ro Ro Crédito: Reprodução

Um ano após a morte de Angela Ro Ro, o destino da herança da cantora ainda não foi definido. Sem filhos e sem deixar testamento, a sucessão de seus bens precisa seguir as regras previstas na legislação do Brasil. No patrimônio, estão o apartamento onde Angela morava, em Copacabana, e um terreno no interior do Rio de Janeiro, herdado dos pais, de acordo com o advogado pessoal da cantora, Carlos Eduardo Campista.

A situação do terreno, porém, também depende da regularização do inventário dos bens deixados pelos pais da artista. Ela morreu em setembro de 2025, aos 75 anos.

Angela Ro Ro

Caetano Veloso e Ângela Ro Ro por Reprodução / Instagram
Caetano gravou vídeo emocionado para Angela Ro Ro por Reprodução / Instagram
Angela Ro Ro por Reprodução/Instagram
Cantora Angela Ro Ro diz que foi diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer por Divulgação
Angela Ro Ro e Paulinho Lima por Acervo pessoal de Paulinho Lima
A capa do primeiro disco, "Angela Ro Ro", lançado em 1979 por Divulgação
"Só nos resta viver" foi lançado no ano seguinte por Angela Ro Ro por Divulgação
Angela Ro Ro em entrevista coletiva dada a jornalistas, em 1981 por Divulgação/Aníbal Philot
O álbum "Escândalo" de Angela Ro Ro é um clássico dos anos 1980 por Divulgação
A cantora Angela Ro Ro por Divulgação/Lucas Ávila
Angela Ro Ro por Arquivo pessoal
Angela Ro Ro por Reprodução
Angela Ro Ro por Reprodução
Angela Ro Ro por Reprodução
Angela Ro Ro por Divulgação
Angela Ro Ro com Ney Matogrosso, um amigo de longa data por Divulgação/Caique Cunha
Frejat, Angela Ro Ro e Arnaldo Antunes por Divulgação/Cristina Granato
Angela Ro Ro e Maria Bethânia, 70/80 por Divulgação/Thereza Eugênia
Angela Ro Ro e Zizi Possi por Reprodução | Redes Sociais
Angela Ro Ro por Reprodução
Angela Ro Ro por Alexandre Moreira/Divulgação
Angela Ro Ro por Reprodução
Angela Ro Ro por Reprodução
Ângela Ro Ro por Divulgação
ângela com Ana Carolina por Divulgação
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Caetano Veloso e Ângela Ro Ro por Reprodução / Instagram

Além do patrimônio físico, a cantora deixou direitos relacionados à sua obra musical, que continuam gerando receitas após sua morte. As informações são da revista Quem.

Possível companheira pode ter direito

O advogado pessoal de Angela, Carlos Eduardo Campista, revelou que a cantora mantinha um relacionamento reservado com uma mulher. As duas não moravam juntas, mas ele pretende buscar na Justiça o reconhecimento de uma união estável. Caso o vínculo seja reconhecido, a companheira poderá ter direito à herança.

Segundo a advogada especialista em Direito de Família Cátia Cristina Ribeiro Vita, em conversa com a Quem, a Justiça pode analisar uma série de elementos para verificar a existência da relação. De acordo com ela, o artigo 1.723 do Código Civil estabelece que a união estável pressupõe uma convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituir família.

"A união estável pode ser reconhecida judicialmente após a morte de um dos companheiros, no chamado reconhecimento de união estável post mortem. O Judiciário pode analisar fotografias, mensagens, documentos, contas, contratos, testemunhas, dependência em planos ou benefícios e outros elementos que comprovem o núcleo familiar", explicou.

Segundo ela, morar na mesma casa, por si só, não é suficiente para comprovar a união. "A coabitação pode ser considerada, mas não é suficiente isoladamente", afirma.

Sem testamento, a sucessão segue a ordem prevista no Código Civil. Na ausência de descendentes e ascendentes, parentes colaterais, como irmãos, sobrinhos e tios, também podem ser chamados à sucessão.

Por isso, ainda será necessário identificar todos os possíveis herdeiros e verificar se a eventual união estável será reconhecida.

O que acontece com as músicas?

A obra de Angela Ro Ro também faz parte da sucessão. As músicas podem continuar gerando valores por meio de plataformas digitais, execução pública, licenciamentos e outras formas de exploração.

A advogada especialista em Direito Autoral Yasmin Arrighi explicou, também à Quem, que, pela regra geral, os direitos patrimoniais do autor permanecem protegidos por 70 anos após a morte.

Os rendimentos entram no espólio e, depois da definição dos sucessores, podem ser destinados a quem tiver direito. Antes disso, a administração cabe ao inventariante, considerando contratos e eventuais cessões existentes.

Há, porém, uma particularidade caso fique comprovado que Angela não deixou nenhum sucessor. A Lei de Direitos Autorais estabelece que obras de autores falecidos que não tenham deixado sucessores pertencem ao domínio público.

Assim, a definição sobre a existência de uma companheira, de parentes com direito à sucessão ou de outros herdeiros será fundamental para determinar não apenas quem ficará com os bens deixados por Angela Ro Ro, mas também quem poderá administrar e receber os rendimentos de sua obra.

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