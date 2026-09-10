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Um ano após morte de Angela Ro Ro, herança segue sem destino definido e pode passar por reviravolta; saiba quem pode ter direito

Sem filhos ou testamento, cantora deixou imóveis e direitos autorais

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 14:41

Angela Ro Ro Crédito: Reprodução

Um ano após a morte de Angela Ro Ro, o destino da herança da cantora ainda não foi definido. Sem filhos e sem deixar testamento, a sucessão de seus bens precisa seguir as regras previstas na legislação do Brasil. No patrimônio, estão o apartamento onde Angela morava, em Copacabana, e um terreno no interior do Rio de Janeiro, herdado dos pais, de acordo com o advogado pessoal da cantora, Carlos Eduardo Campista.

A situação do terreno, porém, também depende da regularização do inventário dos bens deixados pelos pais da artista. Ela morreu em setembro de 2025, aos 75 anos.

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Além do patrimônio físico, a cantora deixou direitos relacionados à sua obra musical, que continuam gerando receitas após sua morte. As informações são da revista Quem.

Possível companheira pode ter direito

O advogado pessoal de Angela, Carlos Eduardo Campista, revelou que a cantora mantinha um relacionamento reservado com uma mulher. As duas não moravam juntas, mas ele pretende buscar na Justiça o reconhecimento de uma união estável. Caso o vínculo seja reconhecido, a companheira poderá ter direito à herança.

Segundo a advogada especialista em Direito de Família Cátia Cristina Ribeiro Vita, em conversa com a Quem, a Justiça pode analisar uma série de elementos para verificar a existência da relação. De acordo com ela, o artigo 1.723 do Código Civil estabelece que a união estável pressupõe uma convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituir família.

"A união estável pode ser reconhecida judicialmente após a morte de um dos companheiros, no chamado reconhecimento de união estável post mortem. O Judiciário pode analisar fotografias, mensagens, documentos, contas, contratos, testemunhas, dependência em planos ou benefícios e outros elementos que comprovem o núcleo familiar", explicou.

Segundo ela, morar na mesma casa, por si só, não é suficiente para comprovar a união. "A coabitação pode ser considerada, mas não é suficiente isoladamente", afirma.

Sem testamento, a sucessão segue a ordem prevista no Código Civil. Na ausência de descendentes e ascendentes, parentes colaterais, como irmãos, sobrinhos e tios, também podem ser chamados à sucessão.

Por isso, ainda será necessário identificar todos os possíveis herdeiros e verificar se a eventual união estável será reconhecida.

O que acontece com as músicas?

A obra de Angela Ro Ro também faz parte da sucessão. As músicas podem continuar gerando valores por meio de plataformas digitais, execução pública, licenciamentos e outras formas de exploração.

A advogada especialista em Direito Autoral Yasmin Arrighi explicou, também à Quem, que, pela regra geral, os direitos patrimoniais do autor permanecem protegidos por 70 anos após a morte.

Os rendimentos entram no espólio e, depois da definição dos sucessores, podem ser destinados a quem tiver direito. Antes disso, a administração cabe ao inventariante, considerando contratos e eventuais cessões existentes.

Há, porém, uma particularidade caso fique comprovado que Angela não deixou nenhum sucessor. A Lei de Direitos Autorais estabelece que obras de autores falecidos que não tenham deixado sucessores pertencem ao domínio público.