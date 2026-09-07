LUTO

Um dia antes de morrer, Roney Facchini teve 'uma despedida feliz' com amigos

Ator, que morreu aos 73 anos, assistiu a uma peça e terminou a noite em uma pizzaria

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 08:27

Os dramaturgos Emílio Boechat e Marília Toledo em último encontro com Roney Facchini na noite de 5 de setembro Crédito: Reprodução/Instagram

A última noite de Roney Facchini foi marcada por teatro, amigos e boas lembranças. Um dia antes de morrer, aos 73 anos, o ator esteve no Teatro Vivo, em São Paulo, para assistir à peça "Inter Alia", protagonizada por Drica Moraes e Caco Ciocler. Depois do espetáculo, ele saiu para jantar com o marido, João Paulo, e o casal de dramaturgos Marília Toledo e Emílio Boechat.

O ator teve participação importante na história de Marília e Emílio. Foi ele quem ajudou a aproximar os dois, que iniciaram o relacionamento em 2012. Os três também trabalharam juntos no musical "Silvio Santos Vem Aí", que estreou em 2020, no qual Roney interpretou Manoel da Nóbrega, um dos nomes importantes na trajetória de Silvio Santos.

Roney Facchini 1 de 7

"Essa foi a última foto que tiramos com nosso amigo amado, Roney Fachini. Foi ele o responsável por levar @emilioboechat de bico na festa da @marthanowill, onde nos aproximamos e começamos a namorar. Nos vimos ontem [sábado] e ele falou com orgulho que era nosso padrinho. Que sorte ter sido sua amiga, sua colega de trabalho no musical do Silvio Santos. Que bom que estive com ele ontem, sem saber que era uma despedida. Como disse seu marido João, sua última noite foi no Teatro, que ele tanto amava", escreveu ela, no Instagram.

Mal súbito

Roney Facchini morreu no domingo (6), em São Paulo, depois de sofrer um mal súbito. O ator estava dentro do próprio carro, pouco depois de deixar a garagem do prédio onde morava, no bairro dos Jardins.

O SAMU foi chamado e Roney chegou a ser levado ao Hospital Oswaldo Cruz, mas já chegou à unidade sem vida. Até o momento, a cerimônia de despedida ainda não foi definida. A previsão é que aconteça na tarde desta segunda-feira (7), em uma casa de velórios de São Paulo.

Carreira

Com décadas dedicadas à atuação, Roney Facchini construiu uma trajetória principalmente no teatro e na televisão. Entre os trabalhos nos palcos estão os espetáculos "Avenida Dropsie", "Hamlet" e "Antes de Mais Nada", montagem dirigida por Zé Henrique de Paula e estrelada por Fulvio Stefanini em 2014.

No cinema, participou de produções como "A Hora da Estrela", de Suzana Amaral, "Não Quero Falar Sobre Isso Agora", "Eliana e o Segredo dos Golfinhos", "Cilada.com", "Meu Amigo Hindu" e "Albatroz".

Na televisão, um de seus trabalhos mais lembrados foi em "Rá-Tim-Bum", da TV Cultura, produção que marcou gerações de crianças. Roney também esteve em novelas como "As Pupilas do Senhor Reitor", do SBT, além de "Bang Bang" e "Caras & Bocas", da Globo.