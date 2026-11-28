ASTROLOGIA

Um ex vai ressurgir? Universo coloca 3 signos frente a frente com alguém do passado hoje (28 de novembro)

Uma mensagem inesperada ou uma antiga conexão pode despertar lembranças e mexer com os sentimentos dos escolhidos

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e passado Crédito: Imagem gerada por IA

Nem tudo o que ficou para trás precisa continuar no passado. Neste sábado (28), três signos podem receber sinais de que algumas histórias ainda têm capítulos a serem escritos. Para um deles, a surpresa pode vir na forma de alguém que reaparece depois de um tempo afastado. Para os outros, o universo reserva oportunidades de aproximação e aquela coragem que faltava para tomar uma decisão.

Touro

Uma pessoa que fez parte da sua história amorosa pode voltar a dar notícias, Touro. Talvez seja alguém com quem você viveu um romance, mas não chegou a resolver todas as pendências, ou até um antigo interesse que ficou pelo caminho. Uma mensagem inesperada ou uma coincidência pode despertar lembranças e sentimentos que você achava que já estavam guardados.

O universo pode estar colocando essa situação novamente no seu caminho para que você enxergue o passado com outros olhos. Isso não significa que seja necessário retomar uma relação, muito menos repetir velhos padrões. Antes de abrir espaço para alguém, perceba se houve mudanças reais e se essa aproximação combina com a vida que você construiu desde então.

Dica cósmica: não confunda nostalgia com destino. Escute o coração, mas observe também as atitudes.

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Libra

Uma conversa pode render mais do que você espera neste sábado, Libra. Alguém que compartilha dos seus interesses pode apresentar uma ideia, fazer um convite ou simplesmente oferecer uma perspectiva que ajude você a enxergar uma possibilidade diferente. O universo parece favorecer conexões que surgem sem pressão e que podem se transformar em algo importante com o tempo.

Na vida pessoal, vale deixar um pouco de lado a preocupação em agradar todo mundo. Você não precisa concordar com tudo para manter uma relação em harmonia. Ao expressar suas vontades com mais clareza, pode descobrir quem realmente está disposto a construir uma troca equilibrada com você.

Dica cósmica: esteja aberto a conhecer pessoas e ideias novas, mas não esconda o que você deseja para evitar desagradar alguém.

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Aquário

Você pode perceber que está na hora de parar de adiar uma decisão, Aquário. Talvez seja uma mudança na rotina, uma conversa que precisa acontecer ou um plano pessoal que ficou esperando o momento perfeito. Neste sábado, o universo pode colocar diante de você uma situação que ajude a entender o que já não faz sentido manter.

Não é necessário resolver tudo de uma vez. O mais importante será reconhecer o que depende de você e dar um primeiro passo possível. Uma escolha aparentemente pequena pode devolver a sensação de controle e abrir espaço para experiências mais alinhadas com seus desejos.

Dica cósmica: não espere ter todas as respostas para começar. Às vezes, a clareza aparece depois da primeira atitude.