COTIDIANO

Um limão esquecido e já mofado pode ganhar outra função no jardim: técnica caseira usa a fruta perto do formigueiro para tentar reduzir a atividade das formigas e proteger as plantas

Um cítrico que já apresenta sinais de decomposição pode ser colocado próximo ao formigueiro, mas exige alguns cuidados.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 17:17

Limão mofado pode ajudar a afastar formigas do jardim. Crédito: ReproduçãoMagnific

Um limão que já passou do ponto pode parecer pronto para o lixo, mas a fruta mofada ganhou uma função diferente em uma técnica caseira para jardins. A proposta é colocá-la próxima ao formigueiro ou em uma trilha usada pelos insetos.

A ideia chama atenção justamente pela simplicidade. Em vez de aplicar a fruta sobre as plantas, o método concentra o limão em decomposição perto do local onde as formigas circulam.

Limão pode ajudar na digestão 1 de 7

Por que usar limão mofado

As formigas podem causar danos às plantas quando atacam folhas, flores e brotos. Entre elas estão as formigas cortadeiras, que levam partes retiradas da vegetação para o formigueiro.

Dentro da colônia, esse material serve de base para o cultivo de um fungo que alimenta as formigas. É justamente nessa relação que a técnica do limão em decomposição se apoia.

Segundo a explicação apresentada na matéria de referência, os fungos presentes no limão em decomposição podem interferir no fungo cultivado pelas formigas. Com isso, a colônia pode reduzir sua atividade ou procurar outro local.

Como aplicar a técnica

O primeiro passo é escolher um limão que apresente sinais visíveis de decomposição e mofo. A fruta deve ser colocada próxima à entrada do formigueiro ou sobre uma trilha por onde as formigas costumam passar.

O cítrico não deve ficar encostado nas plantas. Folhas, frutos, brotos e outras partes da vegetação precisam permanecer longe do limão mofado.

Também é recomendado usar luvas durante o manuseio da fruta. Dessa forma, o contato direto com o material em decomposição é evitado.

Cuidados no jardim

A aplicação exige atenção ao local escolhido. O limão deve permanecer próximo ao formigueiro ou ao caminho dos insetos, mas sem contato direto com a vegetação.

Outro cuidado envolve observar o que acontece depois da colocação. Caso a fruta comece a produzir mau cheiro ou atraia outros insetos, a recomendação apresentada pela técnica é retirá-la.

A orientação também é considerar a quantidade de formigas no jardim. Quando a presença dos insetos é grande, o método caseiro pode não ser suficiente e outras formas de controle podem ser necessárias.

Um destino diferente

O uso do limão mofado transforma uma fruta que normalmente seria descartada em parte de uma tentativa de controle das formigas. A proposta, porém, depende de alguns cuidados básicos para evitar que o cítrico entre em contato com as plantas.