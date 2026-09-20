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Um limão esquecido e já mofado pode ganhar outra função no jardim: técnica caseira usa a fruta perto do formigueiro para tentar reduzir a atividade das formigas e proteger as plantas

Um cítrico que já apresenta sinais de decomposição pode ser colocado próximo ao formigueiro, mas exige alguns cuidados.

  • Foto do(a) author(a) Kaíky Almeida
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Kaíky Almeida

  • Agência Correio

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 17:17

Limão mofado pode ajudar a afastar formigas do jardim.
Limão mofado pode ajudar a afastar formigas do jardim. Crédito: ReproduçãoMagnific

Um limão que já passou do ponto pode parecer pronto para o lixo, mas a fruta mofada ganhou uma função diferente em uma técnica caseira para jardins. A proposta é colocá-la próxima ao formigueiro ou em uma trilha usada pelos insetos.

A ideia chama atenção justamente pela simplicidade. Em vez de aplicar a fruta sobre as plantas, o método concentra o limão em decomposição perto do local onde as formigas circulam.

Limão pode ajudar na digestão

O limão é um alimento ácido que pode estimular a salivação por Pexels
O principal responsável por esse efeito é o ácido cítrico por Shuttestock
O alimento também se destaca pela presença de vitamina C, nutriente importante para o organismo por Shuttestock
Incluir limão em refeições pode trazer vantagens nutricionais por Imagem: robert napiorkowski | Shutterstock
Ideia de tomar água com limão em jejum não tem comprovação de benefícios relevantes para a digestão por Freepik
Outro ponto de atenção é para pessoas com problemas gástricos. Nesses casos, o consumo de limão deve ser evitado por Imagem: preecha2531 | Shutterstock
Por fim, a recomendação é manter o equilíbrio por Shutterstock
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O limão é um alimento ácido que pode estimular a salivação por Pexels

Por que usar limão mofado

As formigas podem causar danos às plantas quando atacam folhas, flores e brotos. Entre elas estão as formigas cortadeiras, que levam partes retiradas da vegetação para o formigueiro.

Dentro da colônia, esse material serve de base para o cultivo de um fungo que alimenta as formigas. É justamente nessa relação que a técnica do limão em decomposição se apoia.

Segundo a explicação apresentada na matéria de referência, os fungos presentes no limão em decomposição podem interferir no fungo cultivado pelas formigas. Com isso, a colônia pode reduzir sua atividade ou procurar outro local.

Como aplicar a técnica

O primeiro passo é escolher um limão que apresente sinais visíveis de decomposição e mofo. A fruta deve ser colocada próxima à entrada do formigueiro ou sobre uma trilha por onde as formigas costumam passar.

O cítrico não deve ficar encostado nas plantas. Folhas, frutos, brotos e outras partes da vegetação precisam permanecer longe do limão mofado.

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Também é recomendado usar luvas durante o manuseio da fruta. Dessa forma, o contato direto com o material em decomposição é evitado.

Cuidados no jardim

A aplicação exige atenção ao local escolhido. O limão deve permanecer próximo ao formigueiro ou ao caminho dos insetos, mas sem contato direto com a vegetação.

Outro cuidado envolve observar o que acontece depois da colocação. Caso a fruta comece a produzir mau cheiro ou atraia outros insetos, a recomendação apresentada pela técnica é retirá-la.

A orientação também é considerar a quantidade de formigas no jardim. Quando a presença dos insetos é grande, o método caseiro pode não ser suficiente e outras formas de controle podem ser necessárias.

Um destino diferente

O uso do limão mofado transforma uma fruta que normalmente seria descartada em parte de uma tentativa de controle das formigas. A proposta, porém, depende de alguns cuidados básicos para evitar que o cítrico entre em contato com as plantas.

Na prática, o ponto central da técnica está no local onde a fruta é colocada: perto do formigueiro ou das trilhas dos insetos, e não sobre folhas, frutos ou brotos.

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Plantação Cotidiano

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