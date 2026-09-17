TELEVISÃO

Um virou rapper e cantor gospel, outra foi morar nos EUA e outra chegou à final de um reality: onde estão as crianças do lixão de 'Avenida Brasil'

Elenco infantil que vivia no lixão de Mãe Lucinda tomou rumos diferentes e inclui nomes que continuam na TV, na música e no cinema

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 09:56

Vera Holtz, a Mãe Lucinda de “Avenida Brasil”, e seus filhos na novela Crédito: João Miguel Junior/TV Globo

Quando Avenida Brasil chegou à televisão, em 2012, um grupo de crianças que vivia no lixão de Mãe Lucinda (Vera Holtz) acabou ganhando espaço na memória do público. 14 anos depois, a vida dos atores mirins tomou rumos bem diferentes.

Enquanto alguns continuaram na televisão, como Mel Maia e Bruna Griphao, outros mudaram de área, deixaram o Brasil ou se aventuraram na música. Jottapê, por exemplo, saiu da atuação para o funk e depois migrou para o gospel. Gabriella Saraivah foi para os Estados Unidos em busca de novas oportunidades. Já Duda Wendling, que tinha apenas 6 anos na novela, chegou à final de A Fazenda 17 e terminou o reality como vice-campeã.

Crianças que passaram pelo lixão comandado por Mãe Lucinda em Avenida Brasil 1 de 17

Com a estreia de Avenida Brasil 2 prevista para janeiro de 2027, relembre quem eram os pequenos moradores do lixão e descubra o que aconteceu com eles desde o sucesso da primeira novela.

Jottapê

Jottapê tinha apenas 11 anos quando apareceu em Avenida Brasil. Ele também foi protagonista do filme "O Menino da Porteira" (2009), ao lado do cantor Daniel.

Na adolescência, porém, ele encontrou outro caminho artístico. Como MC Jottapê, passou a investir na música e tornou-se um dos principais nomes do funk paulista, com letras voltadas ao cotidiano das periferias e à ostentação. Em 2019, voltou a chamar atenção nacional ao interpretar Doni em Sintonia, série da Netflix.

Aos 24 anos, em 2025, anunciou uma mudança importante na vida profissional e religiosa. Após se converter ao cristianismo, deixou a música secular para se dedicar ao segmento gospel.

Hoje, Jottapê vive com a mulher, Estefany Boro, e os dois filhos, Athena e Samuel. Em setembro de 2026, ele voltou a ficar em evidência ao ser confirmado no elenco de A Fazenda 18.

Cantor Jottapê 1 de 7

Gabriella Saraivah

Gabriella Saraivah interpretou Miluce e continuou na carreira de atriz depois de Avenida Brasil. No ano seguinte, ganhou outro personagem de destaque ao viver Tati no remake de Chiquititas.

Ela ainda passou por produções como Éramos Seis e, pelo cinema, em Tudo por um Pop Star 2. Já adulta, decidiu ampliar os horizontes e foi morar nos Estados Unidos com a família.

Na Califórnia, Gabriella também começou uma nova etapa fora dos estúdios. Em 2025, foi aprovada em Psicologia em uma universidade da região e passou a conciliar os estudos com a busca por oportunidades na atuação. Para ajudar nas despesas, chegou a trabalhar como babá.

Bernardo Simões

Bernardo Simões ficou conhecido como Batata, o apelido de Jorginho durante a infância na novela. O personagem era a versão mirim do protagonista vivido posteriormente por Cauã Reymond.

Depois de Avenida Brasil, Bernardo ainda apareceu em produções como Cordel Encantado e Sangue Bom. Com o passar dos anos, porém, preferiu manter uma vida mais discreta e se afastou dos holofotes.

Formado em Administração, ele vive atualmente em Niterói, no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu.

João Fernandes

João Fernandes já tinha experiência na televisão quando chegou a Avenida Brasil para interpretar Picolé. O ator havia participado de novelas como Caminho das Índias, Escrito nas Estrelas e Cordel Encantado.

Depois do fenômeno de 2012, continuou trabalhando em produções como Joia Rara e Malhação: Toda Forma de Amar. Atualmente, aos 27 anos, segue ligado à televisão e está no elenco de A Nobreza do Amor, exibida pela Globo.

Na vida pessoal, João também passou por uma mudança marcante. Ele é pai solo de Nicolas. A mãe do menino, que era companheira do ator, morreu em 2021.

João Fernandes 1 de 12

Julia Farias

Julia Farias também fazia parte da turma do lixão e construiu uma trajetória bastante diversificada desde a novela. Ela manteve a amizade com Mel Maia e seguiu ligada ao meio artístico em diferentes funções.

Além de atriz, Julia atua como dubladora, cantora, diretora cultural, produtora e roteirista. No ano passado, concluiu a graduação em Cinema.

Pedro Paulo Pedral

Pedro Paulo Pedral também cresceu profissionalmente dentro do universo artístico. Depois de aparecer em Avenida Brasil, ele continuou como ator e ampliou a atuação para a música.

Atualmente, trabalha no Rio de Janeiro como rapper e produtor musical, conciliando diferentes atividades dentro da carreira artística.

Roberta Piragibe

Roberta Piragibe é outra integrante do elenco mirim que permaneceu na indústria do entretenimento. Aos 27 anos, ela trabalha como atriz, dubladora e influenciadora digital e reúne centenas de milhares de seguidores nas redes sociais.

Ela também expandiu a atuação para o cinema ao participar dos cinco filmes protagonizados pelo influenciador Lucas Neto.

Duda Wendling

Duda Wendling tinha apenas 6 anos quando interpretou Clarinha, filha de Mãe Lucinda e Nilo (José de Abreu), em Avenida Brasil. Foi uma das primeiras experiências da atriz na televisão e deu início a uma carreira que continuaria nos anos seguintes.

Depois da novela, ela passou por produções como Joia Rara, Cúmplices de um Resgate e Verão 90, além de participar de filmes e séries.

Mas foi em 2025 que Duda voltou a ganhar grande visibilidade nacional ao entrar em A Fazenda 17. Aos 19 anos, chegou à final e terminou o reality em segundo lugar, tornando-se vice-campeã da edição.