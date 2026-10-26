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Uma decisão financeira e uma conversa sincera podem aliviar a pressão de 4 signos do horóscopo chinês hoje (26 de outubro)

Organizar as contas, dividir responsabilidades e abandonar uma preocupação antiga ajuda esses animais a começar a semana com mais clareza

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Quatro signos do horóscopo chinês podem encontrar maneiras de aliviar o peso dos últimos dias hoje (26 de outubro). Uma escolha prática, um diálogo que estava sendo adiado ou a coragem de mudar um hábito ajuda a recuperar o controle sobre situações que pareciam complicadas demais.

O segredo será parar de gastar energia com o que não pode ser controlado e concentrar os esforços nas decisões que realmente fazem diferença.

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Boi

Você pode começar a semana percebendo que está assumindo mais responsabilidades do que deveria. No trabalho ou em casa, talvez tenha se acostumado a resolver tudo para evitar conflitos, mas esse comportamento está cobrando seu preço. Hoje, uma conversa direta pode ajudar a redistribuir tarefas e deixar as expectativas mais claras.

Não é necessário transformar o assunto em uma discussão. Explique o que consegue fazer e onde precisa de colaboração. Quando cada pessoa entende sua parte, a rotina tende a ficar menos desgastante.

Dica cósmica: peça ajuda antes de chegar ao limite e não confunda responsabilidade com obrigação de fazer tudo sozinho.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Tigre

Uma questão financeira pode exigir sua atenção, principalmente se você vem evitando olhar para uma conta, rever despesas ou tomar uma decisão sobre uma compra. Em vez de deixar a preocupação crescer, reserve um tempo para conferir os números e entender quais são suas opções.

Talvez você não consiga resolver tudo hoje, mas identificar o que é urgente e o que pode esperar já será um avanço. Com um plano realista, fica mais fácil tomar decisões sem agir por impulso.

Dica cósmica: encare os números com honestidade e escolha um passo concreto para organizar seu dinheiro.

Serpente

Uma preocupação antiga pode voltar à sua cabeça, mas isso não significa que você precise continuar preso ao mesmo problema. Hoje, vale observar se você está tentando encontrar uma resposta perfeita para uma situação que exige apenas uma decisão possível. Às vezes, pensar demais acaba prolongando um desgaste que já poderia ter diminuído.

Se houver algo que depende de uma conversa ou de uma escolha sua, encare o assunto com objetividade. Você pode não ter todas as garantias que gostaria, mas consegue avançar com as informações disponíveis.

Dica cósmica: não espere eliminar toda a dúvida para tomar uma decisão consciente.

Macaco

Você pode perceber que uma relação importante precisa de mais sinceridade. Uma brincadeira usada para disfarçar o incômodo ou o hábito de mudar de assunto quando algo fica desconfortável podem estar impedindo uma conversa necessária. Hoje, demonstrar o que você realmente pensa pode aproximar você de alguém.

Não é preciso resolver todas as diferenças em um único diálogo. Comece ouvindo e explicando seu lado sem transformar a conversa em uma competição. A disposição para falar com franqueza pode ajudar a recuperar a confiança.

Dica cósmica: troque as indiretas por palavras claras e dê espaço para o outro também se expressar.

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