ASTROLOGIA

Uma decisão muda tudo hoje (26 de agosto) para esses 4 signos do horóscopo chinês

Ao deixar para trás o que já não funciona, quatro animais encontram espaço para recomeçar e colocar a vida novamente em movimento

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 26 de agosto, quatro signos do horóscopo chinês podem perceber que as coisas começam a dar certo justamente quando deixam de insistir naquilo que já não funciona. Para esses animais, o avanço depende menos de ter todas as respostas e mais de reconhecer o momento de tomar uma decisão.

Relacionamentos, trabalho, mudanças pessoais e até objetos acumulados podem representar algo que precisa ser revisto. Ao abrir espaço para o novo, esses signos recuperam tempo, tranquilidade e confiança para seguir em frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Macaco: Você pode finalmente aceitar que uma relação não está funcionando como gostaria. Embora a decisão de deixar isso para trás possa doer no começo, o alívio aparece quando percebe quanto tempo e energia estavam sendo gastos tentando agradar alguém ou manter uma situação insustentável. Aos poucos, você recupera a liberdade para pensar no que realmente faz você feliz.

Dica cósmica: Não insista em uma relação apenas pelo medo de recomeçar. Observe como você se sente quando deixa de tentar controlar o que não depende de você.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Rato: A insatisfação com o trabalho atual pode ficar mais evidente, mas isso não significa que você precise tomar uma decisão impulsiva. Hoje é um bom momento para começar a procurar novas possibilidades com calma, mantendo a segurança enquanto prepara uma mudança. Você não está parado: está construindo o próximo passo.

Dica cósmica: Respeite sua insatisfação, mas use planejamento e estratégia para transformar o desejo de mudança em uma oportunidade real.

Dragão: Uma decisão que você vinha adiando pode finalmente sair do papel. Ainda existe um pouco de medo, mas permanecer exatamente onde está já não parece uma opção confortável. Ao escolher experimentar algo diferente, você pode não ter todas as garantias, mas terá a tranquilidade de saber que tentou em vez de continuar imaginando como seria.

Dica cósmica: Não espere perder todo o medo para agir. Às vezes, a coragem é simplesmente decidir avançar mesmo com algumas dúvidas.

Serpente: Hoje, você pode sentir vontade de se livrar de objetos que já não fazem sentido na sua vida. O processo de organizar e desapegar ajuda a aliviar não apenas o espaço da casa, mas também o peso emocional ligado a coisas que você mantinha por hábito. Alguns itens ainda podem ser vendidos, doados ou entregues a pessoas que realmente precisam deles.