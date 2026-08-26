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Uma decisão muda tudo hoje (26 de agosto) para esses 4 signos do horóscopo chinês

Ao deixar para trás o que já não funciona, quatro animais encontram espaço para recomeçar e colocar a vida novamente em movimento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 26 de agosto, quatro signos do horóscopo chinês podem perceber que as coisas começam a dar certo justamente quando deixam de insistir naquilo que já não funciona. Para esses animais, o avanço depende menos de ter todas as respostas e mais de reconhecer o momento de tomar uma decisão.

Relacionamentos, trabalho, mudanças pessoais e até objetos acumulados podem representar algo que precisa ser revisto. Ao abrir espaço para o novo, esses signos recuperam tempo, tranquilidade e confiança para seguir em frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Macaco: Você pode finalmente aceitar que uma relação não está funcionando como gostaria. Embora a decisão de deixar isso para trás possa doer no começo, o alívio aparece quando percebe quanto tempo e energia estavam sendo gastos tentando agradar alguém ou manter uma situação insustentável. Aos poucos, você recupera a liberdade para pensar no que realmente faz você feliz.

Dica cósmica: Não insista em uma relação apenas pelo medo de recomeçar. Observe como você se sente quando deixa de tentar controlar o que não depende de você.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Rato: A insatisfação com o trabalho atual pode ficar mais evidente, mas isso não significa que você precise tomar uma decisão impulsiva. Hoje é um bom momento para começar a procurar novas possibilidades com calma, mantendo a segurança enquanto prepara uma mudança. Você não está parado: está construindo o próximo passo.

Dica cósmica: Respeite sua insatisfação, mas use planejamento e estratégia para transformar o desejo de mudança em uma oportunidade real.

Dragão: Uma decisão que você vinha adiando pode finalmente sair do papel. Ainda existe um pouco de medo, mas permanecer exatamente onde está já não parece uma opção confortável. Ao escolher experimentar algo diferente, você pode não ter todas as garantias, mas terá a tranquilidade de saber que tentou em vez de continuar imaginando como seria.

Dica cósmica: Não espere perder todo o medo para agir. Às vezes, a coragem é simplesmente decidir avançar mesmo com algumas dúvidas.

Serpente: Hoje, você pode sentir vontade de se livrar de objetos que já não fazem sentido na sua vida. O processo de organizar e desapegar ajuda a aliviar não apenas o espaço da casa, mas também o peso emocional ligado a coisas que você mantinha por hábito. Alguns itens ainda podem ser vendidos, doados ou entregues a pessoas que realmente precisam deles.

Dica cósmica: Antes de guardar algo novamente, pergunte se aquilo ainda tem utilidade ou significado para você.

Tags:

Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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