'Uma deusa, uma louca, uma feiticeira': relembre o hit de Rick e Renner que marcou o sertanejo nos anos 90

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:52
Enquanto o Brasil acompanha com apreensão as buscas pelo helicóptero que desapareceu com o cantor Rick em Santa Catarina nesta segunda-feira (21), os fãs relembram o grande sucesso da dupla nas redes sociais: 'Ela é Demais', música de 1998 que mudou a carreira dos sertanejos.
Rick & Renner
O refrão 'uma deusa, uma louca, uma feiticeira' dominou as rádios de todo o país na época. O hit foi o grande responsável por transformar a parceria, que começou em Brasília anos antes, em um verdadeiro fenômeno nacional e um dos maiores símbolos do sertanejo romântico brasileiro.
Rick e Renner já tentavam a sorte na música desde 1986, mas foi 'Ela é Demais' que mudou a vida da dupla. O sucesso estrondoso abriu portas para shows em grandes palcos e ajudou a consolidar Rick como um dos compositores mais procurados do gênero, posição de destaque que ele mantém até hoje, além do seu trabalho como produtor musical.
A consagração veio no ano 2000, quando a dupla cantou para cerca de 300 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O retorno à cidade onde tudo começou foi embalado por essa música, garantindo de vez o nome dos artistas no topo das paradas.
Mesmo com as pausas na carreira, a dupla chegou a se separar em 2011 e 2015, mas voltou em 2018, a música nunca perdeu sua força. Quase 30 anos após o lançamento, o hit continua sendo o grande momento de alegria nos shows da atual turnê da dupla, chamada 'Seguir em Frente'.
Hoje, o nome de Rick é um dos assuntos mais comentados do país por causa do desaparecimento do helicóptero em que ele viajava com outras três pessoas, incluindo o empresário Bruno Avelar. As equipes de resgate continuam trabalhando focadas nas buscas pela aeronave na região da Serra catarinense.