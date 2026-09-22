SUCESSO

'Uma deusa, uma louca, uma feiticeira': relembre o hit de Rick e Renner que marcou o sertanejo nos anos 90

Música transformou a dupla em fenômeno nacional e segue fazendo sucesso quase 30 anos depois

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:52

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina Crédito: Reprodução

Enquanto o Brasil acompanha com apreensão as buscas pelo helicóptero que desapareceu com o cantor Rick em Santa Catarina nesta segunda-feira (21), os fãs relembram o grande sucesso da dupla nas redes sociais: 'Ela é Demais', música de 1998 que mudou a carreira dos sertanejos.

Rick & Renner 1 de 5

O refrão 'uma deusa, uma louca, uma feiticeira' dominou as rádios de todo o país na época. O hit foi o grande responsável por transformar a parceria, que começou em Brasília anos antes, em um verdadeiro fenômeno nacional e um dos maiores símbolos do sertanejo romântico brasileiro.

Rick e Renner já tentavam a sorte na música desde 1986, mas foi 'Ela é Demais' que mudou a vida da dupla. O sucesso estrondoso abriu portas para shows em grandes palcos e ajudou a consolidar Rick como um dos compositores mais procurados do gênero, posição de destaque que ele mantém até hoje, além do seu trabalho como produtor musical.

A consagração veio no ano 2000, quando a dupla cantou para cerca de 300 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O retorno à cidade onde tudo começou foi embalado por essa música, garantindo de vez o nome dos artistas no topo das paradas.

Mesmo com as pausas na carreira, a dupla chegou a se separar em 2011 e 2015, mas voltou em 2018, a música nunca perdeu sua força. Quase 30 anos após o lançamento, o hit continua sendo o grande momento de alegria nos shows da atual turnê da dupla, chamada 'Seguir em Frente'.