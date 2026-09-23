ASTROLOGIA

Uma fase de solidão chega ao fim hoje (23 de setembro) para 4 signos do horóscopo chinês

Novos planos, reencontros e mudanças na rotina ajudam esses animais a recuperar a sensação de conexão e deixar o isolamento para trás

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 23 de setembro, quatro signos do horóscopo chinês podem perceber que a sensação de isolamento começa a perder espaço. Para alguns, isso acontece por meio de uma viagem ou de novos encontros; para outros, uma relação ganha mais profundidade ou alguém do passado reaparece.

A mudança também pode vir de uma decisão prática. Ao reorganizar a rotina, abrir espaço para a vida social ou finalmente conversar com alguém importante, esses animais encontram uma maneira diferente de lidar com aquilo que vinha deixando os dias mais solitários. Veja a previsão do site "Your Tango".

Boi

O Boi pode receber hoje uma oportunidade de viajar, mesmo que seja para um passeio curto. Depois de uma sequência de responsabilidades e cansaço, a ideia de conhecer um lugar diferente desperta novamente a vontade de sair, observar coisas novas e se divertir.

A simples possibilidade de fazer planos já muda seu estado de espírito. Durante a viagem, você também tende a se abrir mais para conversas e encontros inesperados, percebendo que novas conexões podem surgir justamente quando você sai da rotina.

Dica cósmica: coloque no calendário algo que você esteja realmente esperando. Ter um plano prazeroso pela frente pode mudar completamente o ritmo dos próximos dias.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Dragão

O Dragão pode chegar a uma conclusão importante sobre uma relação. Manter tudo no campo do casual já não parece suficiente, e você começa a perceber que deseja construir algo mais estável ao lado de alguém.

Essa percepção pode levar a uma conversa sobre os próximos passos, incluindo planos de vida, convivência ou simplesmente a definição mais clara do que os dois querem. O sentimento de parceria ganha força quando você deixa de viver a relação no improviso.

Dica cósmica: não tenha medo de conversar sobre o futuro quando você já sabe o que deseja construir no presente.

Macaco

O Macaco percebe hoje que parte da solidão vem de uma rotina ocupada demais. Você tem dedicado tanta energia às responsabilidades que quase não sobra espaço para encontros, conversas e momentos de descontração.

Uma solução prática pode começar a mudar esse cenário. Ao adotar ferramentas ou formas mais eficientes de organizar as tarefas, você ganha tempo para outras áreas da vida. O processo pode exigir aprendizado no começo, mas tende a deixar sua rotina mais leve depois.

Dica cósmica: uma pequena mudança na maneira como você organiza o dia pode abrir espaço para pessoas e atividades que estavam ficando de lado.

Rato

O Rato pode ser surpreendido hoje pela volta de alguém à sua vida. A presença inesperada de uma pessoa conhecida desperta uma vontade que estava adormecida: contar o que aconteceu, atualizar as novidades e falar sobre tudo o que mudou.

Mais do que matar a saudade, esse encontro pode trazer uma sensação de compreensão. Você encontra alguém que conhece sua história e consegue enxergar coisas que nem sempre são fáceis de explicar para os outros.