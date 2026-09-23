Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Uma fase de solidão chega ao fim hoje (23 de setembro) para 4 signos do horóscopo chinês

Novos planos, reencontros e mudanças na rotina ajudam esses animais a recuperar a sensação de conexão e deixar o isolamento para trás

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 23 de setembro, quatro signos do horóscopo chinês podem perceber que a sensação de isolamento começa a perder espaço. Para alguns, isso acontece por meio de uma viagem ou de novos encontros; para outros, uma relação ganha mais profundidade ou alguém do passado reaparece.

A mudança também pode vir de uma decisão prática. Ao reorganizar a rotina, abrir espaço para a vida social ou finalmente conversar com alguém importante, esses animais encontram uma maneira diferente de lidar com aquilo que vinha deixando os dias mais solitários. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Sol em Libra chega hoje (22 de setembro) com um recado para cada signo: o que você precisa começar, parar ou repensar?

Sol em Libra chega hoje (22 de setembro) com um recado para cada signo: o que você precisa começar, parar ou repensar?

Imagem - Alerta de oportunidade: 3 signos podem receber uma grande notícia no trabalho ou no dinheiro hoje (22 de setembro)

Alerta de oportunidade: 3 signos podem receber uma grande notícia no trabalho ou no dinheiro hoje (22 de setembro)

Imagem - Chega de carregar peso! 5 signos começam a deixar uma fase difícil para trás hoje (22 de setembro)

Chega de carregar peso! 5 signos começam a deixar uma fase difícil para trás hoje (22 de setembro)

Boi

O Boi pode receber hoje uma oportunidade de viajar, mesmo que seja para um passeio curto. Depois de uma sequência de responsabilidades e cansaço, a ideia de conhecer um lugar diferente desperta novamente a vontade de sair, observar coisas novas e se divertir.

A simples possibilidade de fazer planos já muda seu estado de espírito. Durante a viagem, você também tende a se abrir mais para conversas e encontros inesperados, percebendo que novas conexões podem surgir justamente quando você sai da rotina.

Dica cósmica: coloque no calendário algo que você esteja realmente esperando. Ter um plano prazeroso pela frente pode mudar completamente o ritmo dos próximos dias.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
1 de 14
Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Dragão

O Dragão pode chegar a uma conclusão importante sobre uma relação. Manter tudo no campo do casual já não parece suficiente, e você começa a perceber que deseja construir algo mais estável ao lado de alguém.

Essa percepção pode levar a uma conversa sobre os próximos passos, incluindo planos de vida, convivência ou simplesmente a definição mais clara do que os dois querem. O sentimento de parceria ganha força quando você deixa de viver a relação no improviso.

Dica cósmica: não tenha medo de conversar sobre o futuro quando você já sabe o que deseja construir no presente.

Macaco

O Macaco percebe hoje que parte da solidão vem de uma rotina ocupada demais. Você tem dedicado tanta energia às responsabilidades que quase não sobra espaço para encontros, conversas e momentos de descontração.

Uma solução prática pode começar a mudar esse cenário. Ao adotar ferramentas ou formas mais eficientes de organizar as tarefas, você ganha tempo para outras áreas da vida. O processo pode exigir aprendizado no começo, mas tende a deixar sua rotina mais leve depois.

Dica cósmica: uma pequena mudança na maneira como você organiza o dia pode abrir espaço para pessoas e atividades que estavam ficando de lado.

Rato

O Rato pode ser surpreendido hoje pela volta de alguém à sua vida. A presença inesperada de uma pessoa conhecida desperta uma vontade que estava adormecida: contar o que aconteceu, atualizar as novidades e falar sobre tudo o que mudou.

Mais do que matar a saudade, esse encontro pode trazer uma sensação de compreensão. Você encontra alguém que conhece sua história e consegue enxergar coisas que nem sempre são fáceis de explicar para os outros.

Dica cósmica: permita que uma conversa sincera aconteça sem tentar controlar cada detalhe. Ser ouvido por alguém que realmente entende sua trajetória pode fazer diferença.

Tags:

Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Talvez o maior risco não seja mudar e se arrepender, mas permanecer por medo e descobrir tarde demais que também foi uma escolha' - a reflexão inspirada em Kierkegaard

Frase do dia da Filosofia: 'Talvez o maior risco não seja mudar e se arrepender, mas permanecer por medo e descobrir tarde demais que também foi uma escolha' - a reflexão inspirada em Kierkegaard