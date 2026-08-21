ASTROLOGIA

Uma fase difícil chega ao fim hoje (21 de agosto) para 4 signos do horóscopo chinês, que finalmente encontram uma saída

Limites, decisões importantes e descobertas ajudam quatro animais a deixar para trás situações que estavam causando desgaste

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 21 de agosto, quatro signos do horóscopo chinês podem finalmente sentir que uma fase complicada começa a chegar ao fim. Depois de insistirem em situações que já não estavam funcionando, eles percebem que continuar da mesma maneira só aumentaria o desgaste.

A virada acontece quando esses animais reconhecem o que precisa mudar e tomam decisões mais firmes. Para alguns, isso significa estabelecer limites; para outros, abandonar uma tarefa, descobrir uma verdade ou agir de maneira mais estratégica. Veja a previsão do site "Your Tango".

Dragão: Alguém pode ultrapassar um limite hoje e fazer você perceber que não dá mais para tolerar determinados comportamentos. Em vez de entrar em conflito, você escolhe se afastar e proteger sua tranquilidade. A fase difícil começa a terminar justamente quando você entende que não precisa continuar tentando consertar sozinho uma situação que já se mostrou desgastante.

Dica cósmica: Estabeleça limites com firmeza e não se sinta culpado por se afastar do que faz mal.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Tigre: Você pode finalmente admitir que uma tarefa ou projeto não faz mais sentido para a sua vida. Embora tenha o hábito de terminar tudo o que começa, insistir agora só aumentaria a frustração. Delegar, abandonar ou mudar a estratégia não significa fracasso, mas reconhecer que seus objetivos e prioridades mudaram.

Dica cósmica: Não confunda persistência com insistência. Saber quando parar também é uma forma de maturidade.

Cão: Uma informação importante pode colocar fim a uma situação que vinha deixando você em dúvida. Alguém próximo pode revelar algo que confirma uma decisão que você já vinha considerando, permitindo que finalmente saia de uma espécie de espera. A verdade pode não ser exatamente o que você queria ouvir, mas traz a clareza necessária para seguir em frente.

Dica cósmica: Aceite a verdade quando ela aparecer, mesmo que isso exija mudar os planos que você tinha feito.

Boi: Uma situação profissional começa a fazer mais sentido quando você percebe um padrão que vinha se repetindo. O que parecia apenas uma fase difícil pode ter sido influenciado por atitudes de alguém que não favorecia seu crescimento. Em vez de reagir impulsivamente, você escolhe agir com estratégia, rever compromissos e proteger melhor seu tempo e seus recursos.