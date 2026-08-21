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Uma fase difícil chega ao fim hoje (21 de agosto) para 4 signos do horóscopo chinês, que finalmente encontram uma saída

Limites, decisões importantes e descobertas ajudam quatro animais a deixar para trás situações que estavam causando desgaste

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 21 de agosto, quatro signos do horóscopo chinês podem finalmente sentir que uma fase complicada começa a chegar ao fim. Depois de insistirem em situações que já não estavam funcionando, eles percebem que continuar da mesma maneira só aumentaria o desgaste.

A virada acontece quando esses animais reconhecem o que precisa mudar e tomam decisões mais firmes. Para alguns, isso significa estabelecer limites; para outros, abandonar uma tarefa, descobrir uma verdade ou agir de maneira mais estratégica. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Dragão: Alguém pode ultrapassar um limite hoje e fazer você perceber que não dá mais para tolerar determinados comportamentos. Em vez de entrar em conflito, você escolhe se afastar e proteger sua tranquilidade. A fase difícil começa a terminar justamente quando você entende que não precisa continuar tentando consertar sozinho uma situação que já se mostrou desgastante.

Dica cósmica: Estabeleça limites com firmeza e não se sinta culpado por se afastar do que faz mal.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Tigre: Você pode finalmente admitir que uma tarefa ou projeto não faz mais sentido para a sua vida. Embora tenha o hábito de terminar tudo o que começa, insistir agora só aumentaria a frustração. Delegar, abandonar ou mudar a estratégia não significa fracasso, mas reconhecer que seus objetivos e prioridades mudaram.

Dica cósmica: Não confunda persistência com insistência. Saber quando parar também é uma forma de maturidade.

Cão: Uma informação importante pode colocar fim a uma situação que vinha deixando você em dúvida. Alguém próximo pode revelar algo que confirma uma decisão que você já vinha considerando, permitindo que finalmente saia de uma espécie de espera. A verdade pode não ser exatamente o que você queria ouvir, mas traz a clareza necessária para seguir em frente.

Dica cósmica: Aceite a verdade quando ela aparecer, mesmo que isso exija mudar os planos que você tinha feito.

Boi: Uma situação profissional começa a fazer mais sentido quando você percebe um padrão que vinha se repetindo. O que parecia apenas uma fase difícil pode ter sido influenciado por atitudes de alguém que não favorecia seu crescimento. Em vez de reagir impulsivamente, você escolhe agir com estratégia, rever compromissos e proteger melhor seu tempo e seus recursos.

Dica cósmica: Observe os fatos antes de agir e use sua energia para mudar aquilo que realmente está sob seu controle.

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Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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