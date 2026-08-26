ASTROLOGIA

Uma ficha vai cair ainda hoje (26 de agosto) para estes 5 signos, que finalmente vão destravar uma situação que parecia sem saída

Um momento de clareza pode ajudar a resolver problemas, tomar decisões e deixar para trás aquilo que já não faz sentido

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira, 26 de agosto de 2026, pode marcar um momento de maior clareza para cinco signos do zodíaco. A proximidade entre Sol e Mercúrio em Virgem favorece o pensamento estratégico, a comunicação e a capacidade de encontrar soluções para situações que pareciam difíceis de resolver.

O período também combina com a proposta da temporada de Virgem: colocar a vida em ordem, rever hábitos e perceber quais detalhes precisam de atenção. Para alguns signos, essa influência pode ajudar a destravar conversas, encerrar ciclos, fortalecer amizades ou simplesmente recuperar a confiança para seguir em frente.

Confira quais são os cinco signos que podem aproveitar melhor essa energia, de acordo com a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries costuma agir rapidamente e pode acabar se dividindo entre muitas ideias ao mesmo tempo. Nesta quarta-feira, porém, essa sensação de confusão tende a diminuir, abrindo espaço para uma postura mais focada e organizada.

A influência de Virgem favorece especialmente a revisão da rotina e dos hábitos. Uma questão que vinha causando dúvidas pode começar a fazer mais sentido quando você olha para ela com atenção aos detalhes. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, será mais fácil identificar o que realmente precisa ser ajustado.

Esse movimento pode trazer uma sensação importante de progresso, principalmente em assuntos relacionados ao bem-estar e à organização da vida cotidiana.

Dica cósmica: escolha uma prioridade e concentre sua energia nela antes de partir para a próxima.

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Gêmeos

Gêmeos pode sentir uma necessidade maior de conversar com pessoas próximas nesta quarta-feira. Depois de passar algum tempo tentando organizar os próprios pensamentos, colocar tudo para fora pode ser justamente o que faltava para recuperar a leveza.

O momento favorece conversas espontâneas, trocas com amigos e até aquelas mensagens longas no grupo mais íntimo. Você não precisa explicar cada detalhe para quem realmente conhece sua maneira de pensar.

Ao compartilhar o que está passando pela sua cabeça, pode perceber que algumas ideias ficam mais claras. O resultado tende a ser uma quarta-feira mais leve e com boas perspectivas para os próximos dias.

Dica cósmica: não guarde uma ideia importante apenas por medo de que outras pessoas não a compreendam.

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Câncer

Câncer pode finalmente encontrar coragem para dizer algo que vem sendo pensado há bastante tempo. A comunicação ganha força e pode ajudar a transformar sentimentos guardados em palavras mais claras.

Você pode começar a conversa com certo receio e, depois, perceber que tinha muito mais a dizer do que imaginava. Isso não significa falar sem pensar, mas permitir que aquilo que estava preso encontre uma forma de ser expresso.

O momento pode ser especialmente positivo para esclarecer uma situação, dividir sentimentos ou mostrar aos outros um lado seu que nem sempre aparece.

Dica cósmica: fale sobre o que você sente sem esperar que as pessoas adivinhem o que está passando pela sua cabeça.

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Libra

Libra pode perceber nesta quarta-feira que chegou a hora de deixar uma situação para trás. Você nem sempre gosta de colocar um ponto final de maneira brusca, mas isso não significa que precise continuar carregando algo que já perdeu o sentido.

Uma situação antiga pode simplesmente deixar de ocupar espaço na sua vida. Em vez de enxergá-la como uma derrota, você tende a perceber que ela cumpriu seu papel e que seguir adiante pode ser a escolha mais leve.

Essa compreensão pode trazer alívio e abrir espaço para novas experiências. Nem todo encerramento precisa ser acompanhado de conflito.

Dica cósmica: não confunda apego com necessidade. Algumas coisas podem ser deixadas para trás sem culpa.

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Escorpião

Escorpião costuma ser seletivo quando o assunto é amizade, mas uma nova conexão pode chamar sua atenção nesta quarta-feira. Uma conversa aparentemente simples pode revelar afinidades inesperadas e criar uma sensação imediata de proximidade.

Pode surgir aquela impressão de que você encontrou alguém com quem consegue conversar naturalmente, sem precisar medir cada palavra. Ainda é cedo para saber onde essa relação vai chegar, mas o potencial para uma amizade importante pode estar começando a aparecer.

O melhor é aproveitar o momento sem criar expectativas exageradas. Deixe a conexão se desenvolver naturalmente e observe o que ela tem a oferecer.

Dica cósmica: dê espaço para novas pessoas entrarem na sua vida, mas permita que a confiança seja construída aos poucos.