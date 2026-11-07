Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Uma mensagem inesperada ou um encontro por acaso pode mudar o sábado de 3 signos hoje (7 de novembro)

Alguém do passado pode reaparecer, uma conversa ganhar um rumo diferente ou um encontro casual despertar sentimentos que pareciam adormecidos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 13:00

Signo, notícias e mensagem
Signo, notícias e mensagem Crédito: Imagem criada por IA

Sabe aquela pessoa de quem você não tinha notícias há tempos e que, de repente, resolve aparecer? Ou aquele encontro que acontece sem planejamento e acaba rendendo muito mais do que você imaginava? Neste sábado (7), três signos podem ser surpreendidos por situações assim. Uma mensagem, uma ligação ou até uma coincidência pode mudar o ritmo do dia e trazer assuntos que pareciam encerrados de volta à conversa.

Nem toda surpresa precisa resultar em uma grande história de amor ou em uma mudança radical. Às vezes, o mais interessante é descobrir o que uma aproximação inesperada desperta em você. Para esses signos, vale manter a mente aberta, mas sem criar expectativas antes de entender o que a outra pessoa realmente quer.

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (7 de novembro): mude o ritmo, experimente novas possibilidades e valorize seu tempo

Cor e número da sorte de hoje (7 de novembro): mude o ritmo, experimente novas possibilidades e valorize seu tempo

Imagem - 5 signos podem finalmente colocar a vida nos trilhos e deixar os problemas em segundo plano hoje (6 de novembro)

5 signos podem finalmente colocar a vida nos trilhos e deixar os problemas em segundo plano hoje (6 de novembro)

Imagem - 3 signos podem ter um daqueles dias em que tudo fica mais leve e a felicidade aparece hoje (6 de outubro)

3 signos podem ter um daqueles dias em que tudo fica mais leve e a felicidade aparece hoje (6 de outubro)

Gêmeos

Gêmeos, prepare-se para uma possível surpresa no celular. Uma mensagem inesperada pode interromper sua rotina e despertar sua curiosidade, principalmente se vier de alguém com quem você não conversa há bastante tempo. Pode ser uma antiga amizade, uma pessoa com quem perdeu contato ou alguém que deixou uma conversa pela metade. O assunto talvez comece de maneira despretensiosa, mas pode render muito mais do que você imagina.

Seu jeito comunicativo ajuda a transformar esse contato em uma troca agradável. Só tome cuidado para não preencher as lacunas com suposições. Aproveite a oportunidade para descobrir o que motivou a aproximação e veja se existe vontade dos dois lados de retomar a convivência.

Dica cósmica: responda se tiver vontade, mas deixe a conversa mostrar naturalmente até onde pode chegar.

O date perfeito para Gêmeos

O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com drinks diferentes e decoração criativa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com jogos e clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: café descolado com livros por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: rua com várias lojinhas e vitrines criativas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: livraria charmosa com cantinho de leitura por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: cinema alternativo com estética retrô por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: feira de rua com várias opções de comida por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA

Leão

Leão, um encontro inesperado pode ser o ponto alto do seu sábado. Você pode esbarrar em alguém durante um passeio, encontrar uma pessoa conhecida em um lugar improvável ou acabar participando de um programa que nem estava nos seus planos. O mais interessante é que essa aproximação pode fazer você enxergar alguém de uma maneira completamente diferente.

Se estiver solteiro, não descarte a possibilidade de uma troca de olhares ou de uma conversa com um clima especial. Mas a surpresa também pode envolver amizade e conexões sociais. Uma pessoa que você não esperava rever pode trazer boas lembranças e até abrir espaço para uma nova aproximação.

Dica cósmica: aceite convites e não tenha pressa para ir embora. Algumas das melhores surpresas acontecem quando a gente sai um pouco do roteiro.

O date perfeito para Leão

O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar em restaurante luxuoso com vista da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em rooftop com luzes e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: date em teatro ou ópera por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: passeio noturno em lugar icônico da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar ao ar livre com iluminação de cinema por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: dia de spa premium como experiência a dois por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes, uma pessoa que ocupa um cantinho da sua memória pode reaparecer neste sábado. Pode ser alguém com quem você teve uma ligação especial, mas de quem acabou se afastando, ou uma pessoa que deixou uma conversa sem conclusão. Uma mensagem inesperada pode trazer sentimentos à tona e fazer você pensar no que ainda existe entre vocês.

O contato pode ser agradável, mas também merece um pouco de cautela. Antes de imaginar uma reconciliação ou criar expectativas, observe as atitudes e tente entender o motivo desse retorno. Você não precisa ignorar o que sente, mas também não deve esquecer o que aprendeu com experiências anteriores.

Dica cósmica: acolha a surpresa sem confundir saudade com sinal de que tudo precisa voltar a ser como antes.

O date perfeito para Peixes

O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: sessão de filme romântico com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: noite ouvindo música com luz suave por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: jantar leve com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: passeio na praia à noite com clima calmo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: café da manhã com clima de domingo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: ver o pôr do sol em um lugar tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: tarde de desenho, escrita ou algo criativo juntos por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA

Mais recentes

Imagem - Eliana se emociona ao voltar ao SBT e faz pedido: ‘Ele só precisa existir’

Eliana se emociona ao voltar ao SBT e faz pedido: ‘Ele só precisa existir’
Imagem - Almoço rápido de 15 minutos: aprenda o truque do frango dourado que não solta líquido na panela

Almoço rápido de 15 minutos: aprenda o truque do frango dourado que não solta líquido na panela
Imagem - 3 signos entram na semana com a sorte a favor e podem receber boas surpresas até domingo (15 de novembro)

3 signos entram na semana com a sorte a favor e podem receber boas surpresas até domingo (15 de novembro)