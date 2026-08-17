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Uma mensagem inesperada pode mudar tudo para estes 3 signos ainda hoje (17 de agosto)

Uma conversa, notícia ou sinal pode trazer a clareza que faltava e mostrar que chegou a hora de tomar uma decisão importante

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 11:00

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Uma mensagem pode chegar de forma inesperada ainda nesta segunda-feira, 17 de agosto, e fazer três signos enxergarem uma situação de maneira completamente diferente. Em vez de permanecerem presos à dúvida, ao medo ou a circunstâncias que já não fazem bem, eles podem finalmente perceber qual caminho faz mais sentido.

Para Leão, Escorpião e Aquário, o dia favorece decisões, mudanças de postura e a coragem necessária para deixar para trás aquilo que impede o avanço. Uma conversa pode trazer uma resposta aguardada, enquanto uma notícia inesperada pode funcionar como o empurrão que faltava para tomar uma atitude. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Leão: Uma notícia ou oportunidade pode trazer um senso de urgência. Você vinha esperando se sentir mais preparado antes de tomar uma atitude, mas pode perceber que continuar esperando significa deixar uma boa oportunidade passar. Se algo surgir nesta segunda-feira e tiver potencial para melhorar sua vida, não tenha medo de se movimentar. A mensagem que chega pode ser justamente o empurrão que faltava para você parar de apenas imaginar uma mudança e começar a construí-la.

Dica cósmica: Não espere se sentir completamente preparado para dar um passo que você já sabe que precisa dar.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
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Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Escorpião: Uma situação que vinha deixando você confuso pode finalmente ficar mais clara. Nesta segunda-feira, você pode perceber com mais facilidade quais escolhas levam a um caminho de tranquilidade e quais apenas prolongam um sofrimento que já deveria ter ficado para trás. Talvez você tenha se acostumado a aceitar determinadas situações por acreditar que não havia outra saída. Agora, porém, uma conversa, notícia ou percepção inesperada pode mostrar que escolher a si mesmo também é uma opção.

Dica cósmica: Não permaneça em uma situação dolorosa apenas porque você se acostumou com ela.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Aquário: Uma mensagem pode mostrar exatamente aquilo que você não quer mais para a sua vida. Embora isso possa parecer negativo inicialmente, essa clareza pode ser justamente o que você precisava para decidir o próximo passo. Ao enxergar com mais nitidez o que diminui sua energia ou impede seu crescimento, fica mais fácil entender o que precisa mudar. Nesta segunda-feira, você também pode perceber que tem sido duro demais consigo mesmo e que se permitir recomeçar pode abrir espaço para novas possibilidades.

Dica cósmica: Escolha aquilo que faz você se sentir mais inteiro, não o que mantém você preso ao que já perdeu o sentido.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

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