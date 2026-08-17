ASTROLOGIA

Uma mensagem inesperada pode mudar tudo para estes 3 signos ainda hoje (17 de agosto)

Uma conversa, notícia ou sinal pode trazer a clareza que faltava e mostrar que chegou a hora de tomar uma decisão importante

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 11:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Uma mensagem pode chegar de forma inesperada ainda nesta segunda-feira, 17 de agosto, e fazer três signos enxergarem uma situação de maneira completamente diferente. Em vez de permanecerem presos à dúvida, ao medo ou a circunstâncias que já não fazem bem, eles podem finalmente perceber qual caminho faz mais sentido.

Para Leão, Escorpião e Aquário, o dia favorece decisões, mudanças de postura e a coragem necessária para deixar para trás aquilo que impede o avanço. Uma conversa pode trazer uma resposta aguardada, enquanto uma notícia inesperada pode funcionar como o empurrão que faltava para tomar uma atitude. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: Uma notícia ou oportunidade pode trazer um senso de urgência. Você vinha esperando se sentir mais preparado antes de tomar uma atitude, mas pode perceber que continuar esperando significa deixar uma boa oportunidade passar. Se algo surgir nesta segunda-feira e tiver potencial para melhorar sua vida, não tenha medo de se movimentar. A mensagem que chega pode ser justamente o empurrão que faltava para você parar de apenas imaginar uma mudança e começar a construí-la.

Dica cósmica: Não espere se sentir completamente preparado para dar um passo que você já sabe que precisa dar.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Escorpião: Uma situação que vinha deixando você confuso pode finalmente ficar mais clara. Nesta segunda-feira, você pode perceber com mais facilidade quais escolhas levam a um caminho de tranquilidade e quais apenas prolongam um sofrimento que já deveria ter ficado para trás. Talvez você tenha se acostumado a aceitar determinadas situações por acreditar que não havia outra saída. Agora, porém, uma conversa, notícia ou percepção inesperada pode mostrar que escolher a si mesmo também é uma opção.

Dica cósmica: Não permaneça em uma situação dolorosa apenas porque você se acostumou com ela.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário: Uma mensagem pode mostrar exatamente aquilo que você não quer mais para a sua vida. Embora isso possa parecer negativo inicialmente, essa clareza pode ser justamente o que você precisava para decidir o próximo passo. Ao enxergar com mais nitidez o que diminui sua energia ou impede seu crescimento, fica mais fácil entender o que precisa mudar. Nesta segunda-feira, você também pode perceber que tem sido duro demais consigo mesmo e que se permitir recomeçar pode abrir espaço para novas possibilidades.

Dica cósmica: Escolha aquilo que faz você se sentir mais inteiro, não o que mantém você preso ao que já perdeu o sentido.