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Uma notícia pode mudar os planos de 3 signos nesta quinta-feira (17)

Cartas apontam novidades, reencontros e oportunidades que podem mudar os planos dos nativos do zodíaco

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A quinta-feira (17) chega com uma energia de movimento, descobertas e surpresas. As cartas do tarot indicam que alguns signos podem ser surpreendidos por uma notícia, enquanto outros terão a oportunidade de retomar planos, resolver pendências ou enxergar uma situação por uma nova perspectiva.

O dia também favorece conversas importantes, encontros e decisões que estavam sendo adiadas. Para alguns nativos, uma mensagem pode trazer uma resposta aguardada; para outros, o momento será de perceber que uma mudança pode abrir espaço para algo melhor. Confira o que o tarot reserva para cada signo.

Áries - A Imperatriz

O ariano entra em um momento de criatividade, crescimento e novas possibilidades. No amor, uma demonstração de carinho pode aproximar ainda mais o casal. Na carreira, uma ideia pode começar a ganhar forma. O conselho é confiar no próprio potencial e cuidar do que deseja fazer crescer.

Touro - O Julgamento

Uma situação do passado pode voltar à tona para ser finalmente resolvida. No amor, uma conversa pode trazer esclarecimentos importantes. Na carreira, uma decisão antiga pode ganhar um novo significado. O momento pede coragem para encarar o que precisa ser encerrado ou retomado.

Gêmeos - Ás de Copas

O geminiano pode ser surpreendido por uma novidade no campo emocional. No amor, uma aproximação pode despertar sentimentos inesperados. No trabalho, uma oportunidade pode trazer entusiasmo. Esteja aberto para receber aquilo que chega sem tentar controlar todos os detalhes.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Câncer - 7 de Paus

O canceriano precisará defender suas escolhas e estabelecer limites. No amor, pode ser necessário deixar claro o que você espera de uma relação. Na carreira, uma situação competitiva exigirá firmeza. Evite gastar energia tentando convencer quem não está disposto a ouvir.

Leão - 10 de Copas

O dia favorece encontros, harmonia e momentos especiais ao lado de pessoas queridas. No amor, uma relação pode entrar em uma fase mais tranquila. Na carreira, o apoio de alguém próximo será importante. Aproveite a sensação de pertencimento e valorize as conexões que fazem bem.

Virgem - 4 de Espadas

A quinta-feira pede uma pausa antes de tomar decisões. No amor, dar espaço para uma conversa acontecer naturalmente pode ser melhor do que insistir. Na carreira, organize as prioridades e evite assumir mais tarefas do que consegue cumprir. Descansar também faz parte do processo.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Libra - O Enamorado

Relacionamentos e escolhas estarão no centro do dia. No amor, uma decisão pode aproximar ou afastar duas pessoas. Na carreira, uma proposta pode exigir que você escolha entre caminhos diferentes. O conselho é ouvir o coração, mas também considerar as consequências.

Escorpião - Ás de Espadas

Uma verdade pode finalmente ficar clara para o escorpiano. No amor, uma conversa direta pode acabar com dúvidas. No trabalho, uma informação ajuda a tomar uma decisão importante. Use a objetividade a seu favor e não tenha medo de perguntar o que precisa ser esclarecido.

Sagitário - 6 de Paus

O sagitariano pode receber reconhecimento por algo que vem fazendo há algum tempo. No amor, uma atitude pode aumentar sua confiança. Na carreira, elogios ou uma resposta positiva podem indicar que você está no caminho desejado. Aproveite a visibilidade sem perder a humildade.

Capricórnio - 2 de Ouros

O dia será de ajustes e necessidade de equilibrar diferentes áreas da vida. No amor, será importante conciliar expectativas. Na carreira, uma mudança de planos pode exigir jogo de cintura. Não tente resolver tudo ao mesmo tempo: escolha as prioridades.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

Aquário - A Morte

Apesar do nome intenso, a carta representa transformação e encerramento de ciclos. No amor, algo pode precisar ser deixado para trás para dar espaço ao novo. Na carreira, uma mudança de estratégia pode ser necessária. O momento pede desapego e disposição para recomeçar.

Peixes - O Mundo

O pisciano pode sentir que uma etapa está chegando ao fim. No amor, uma relação pode alcançar maior maturidade. Na carreira, um projeto pode chegar a uma conclusão importante ou abrir portas para uma nova fase. Reconheça o quanto você avançou antes de pensar no próximo desafio.

Mensagem do Tarot para 17 de setembro

As cartas apontam uma quinta-feira marcada por escolhas, notícias e transformações. Enquanto alguns signos podem receber respostas aguardadas, outros terão de decidir o que merece continuar fazendo parte da vida.

A mensagem do tarot é simples: nem toda mudança representa perda. Em alguns casos, deixar uma situação para trás pode ser justamente o que permite abrir espaço para uma nova possibilidade.

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