TAROT & SIGNOS

Uma notícia pode mudar os planos de 3 signos nesta quinta-feira (17)

Cartas apontam novidades, reencontros e oportunidades que podem mudar os planos dos nativos do zodíaco

Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A quinta-feira (17) chega com uma energia de movimento, descobertas e surpresas. As cartas do tarot indicam que alguns signos podem ser surpreendidos por uma notícia, enquanto outros terão a oportunidade de retomar planos, resolver pendências ou enxergar uma situação por uma nova perspectiva.

O dia também favorece conversas importantes, encontros e decisões que estavam sendo adiadas. Para alguns nativos, uma mensagem pode trazer uma resposta aguardada; para outros, o momento será de perceber que uma mudança pode abrir espaço para algo melhor. Confira o que o tarot reserva para cada signo.

Áries - A Imperatriz

O ariano entra em um momento de criatividade, crescimento e novas possibilidades. No amor, uma demonstração de carinho pode aproximar ainda mais o casal. Na carreira, uma ideia pode começar a ganhar forma. O conselho é confiar no próprio potencial e cuidar do que deseja fazer crescer.

Touro - O Julgamento

Uma situação do passado pode voltar à tona para ser finalmente resolvida. No amor, uma conversa pode trazer esclarecimentos importantes. Na carreira, uma decisão antiga pode ganhar um novo significado. O momento pede coragem para encarar o que precisa ser encerrado ou retomado.

Gêmeos - Ás de Copas

O geminiano pode ser surpreendido por uma novidade no campo emocional. No amor, uma aproximação pode despertar sentimentos inesperados. No trabalho, uma oportunidade pode trazer entusiasmo. Esteja aberto para receber aquilo que chega sem tentar controlar todos os detalhes.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Câncer - 7 de Paus

O canceriano precisará defender suas escolhas e estabelecer limites. No amor, pode ser necessário deixar claro o que você espera de uma relação. Na carreira, uma situação competitiva exigirá firmeza. Evite gastar energia tentando convencer quem não está disposto a ouvir.

Leão - 10 de Copas

O dia favorece encontros, harmonia e momentos especiais ao lado de pessoas queridas. No amor, uma relação pode entrar em uma fase mais tranquila. Na carreira, o apoio de alguém próximo será importante. Aproveite a sensação de pertencimento e valorize as conexões que fazem bem.

Virgem - 4 de Espadas

A quinta-feira pede uma pausa antes de tomar decisões. No amor, dar espaço para uma conversa acontecer naturalmente pode ser melhor do que insistir. Na carreira, organize as prioridades e evite assumir mais tarefas do que consegue cumprir. Descansar também faz parte do processo.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Libra - O Enamorado

Relacionamentos e escolhas estarão no centro do dia. No amor, uma decisão pode aproximar ou afastar duas pessoas. Na carreira, uma proposta pode exigir que você escolha entre caminhos diferentes. O conselho é ouvir o coração, mas também considerar as consequências.

Escorpião - Ás de Espadas

Uma verdade pode finalmente ficar clara para o escorpiano. No amor, uma conversa direta pode acabar com dúvidas. No trabalho, uma informação ajuda a tomar uma decisão importante. Use a objetividade a seu favor e não tenha medo de perguntar o que precisa ser esclarecido.

Sagitário - 6 de Paus

O sagitariano pode receber reconhecimento por algo que vem fazendo há algum tempo. No amor, uma atitude pode aumentar sua confiança. Na carreira, elogios ou uma resposta positiva podem indicar que você está no caminho desejado. Aproveite a visibilidade sem perder a humildade.

Capricórnio - 2 de Ouros

O dia será de ajustes e necessidade de equilibrar diferentes áreas da vida. No amor, será importante conciliar expectativas. Na carreira, uma mudança de planos pode exigir jogo de cintura. Não tente resolver tudo ao mesmo tempo: escolha as prioridades.

Comidas que são a cara de Capricórnio 1 de 10

Aquário - A Morte

Apesar do nome intenso, a carta representa transformação e encerramento de ciclos. No amor, algo pode precisar ser deixado para trás para dar espaço ao novo. Na carreira, uma mudança de estratégia pode ser necessária. O momento pede desapego e disposição para recomeçar.

Peixes - O Mundo

O pisciano pode sentir que uma etapa está chegando ao fim. No amor, uma relação pode alcançar maior maturidade. Na carreira, um projeto pode chegar a uma conclusão importante ou abrir portas para uma nova fase. Reconheça o quanto você avançou antes de pensar no próximo desafio.

Mensagem do Tarot para 17 de setembro

As cartas apontam uma quinta-feira marcada por escolhas, notícias e transformações. Enquanto alguns signos podem receber respostas aguardadas, outros terão de decidir o que merece continuar fazendo parte da vida.