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Uma porta se abre hoje (17 de setembro) para 4 signos do horóscopo chinês, e o que estava travado começa a andar

Quatro signos do horóscopo chinês podem finalmente encerrar uma pendência, encontrar uma pessoa importante ou receber o reconhecimento que estavam esperando

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 17 de setembro, algumas situações que pareciam depender de tempo demais começam a encontrar uma saída. Para quatro signos do horóscopo chinês, uma conversa flui melhor, uma peça que faltava aparece ou alguém finalmente reconhece um esforço que vinha sendo feito nos bastidores.

O dia também favorece encerramentos. Em vez de insistir no que já cumpriu seu papel, esses animais podem perceber que fechar uma etapa é justamente o que permite abrir espaço para algo novo. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Tigre

O Tigre pode conhecer hoje uma pessoa que chega de maneira inesperada e rapidamente demonstra que pode ser uma presença importante. O encontro pode acontecer por causa de uma situação prática, mas a sintonia vai além da ajuda que ela oferece naquele momento.

Você percebe afinidades, interesses em comum e uma facilidade rara para conversar. Em vez de tentar acelerar a aproximação, deixe a relação se desenvolver naturalmente. Pode ser o começo de uma amizade que ganha força com o tempo.

Dica cósmica: algumas das melhores conexões começam quando você não está tentando encontrar ninguém.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Cavalo

O Cavalo pode receber hoje o reconhecimento que vinha esperando depois de dedicar tempo e energia a algo importante. Alguém percebe o resultado do seu trabalho e faz questão de dizer que notou seu esforço.

Mais do que um elogio, esse momento ajuda você a entender que aquilo que faz nos bastidores também tem valor. Não diminua sua participação nem faça questão de dizer que “não foi nada”. Aceite os créditos e permita que outras pessoas conheçam melhor suas habilidades.

Dica cósmica: receber reconhecimento não é vaidade quando você realmente trabalhou para merecê-lo.

Cabra

A Cabra pode encontrar hoje uma abertura inesperada em uma relação que vinha causando tensão. Alguém que antes parecia irredutível se mostra mais disposto a conversar e, principalmente, a ouvir seu lado.

Isso muda completamente o tom da situação. Pela primeira vez em algum tempo, você não precisa gastar tanta energia tentando convencer o outro de que seus sentimentos ou argumentos são válidos. Existe disposição dos dois lados para encontrar um meio-termo.

Dica cósmica: quando a outra pessoa finalmente abrir espaço para conversar, aproveite para construir uma solução em vez de recuperar antigas discussões.

Cão

O Cão pode finalmente juntar hoje as peças necessárias para concluir um projeto ou encerrar uma etapa que vinha se arrastando. Uma informação, resposta ou entrega que estava faltando chega na hora certa.

Com tudo no lugar, fica muito mais fácil finalizar o que precisava ser feito e seguir adiante. Você já estava preparado para deixar essa fase para trás, e agora pode fazer isso sem aquela sensação de que alguma coisa ficou pendente.

Dica cósmica: termine o que precisa ser terminado antes de se cobrar pela próxima grande etapa.

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Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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