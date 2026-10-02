ASTROLOGIA

Uma resposta chega e muda tudo hoje (2 de outubro) para 4 signos do horóscopo chinês

Depois de muita espera, indecisão e planos travados, Boi, Dragão, Serpente e Galo encontram motivos para seguir em frente

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

O mês começa com quatro signos do horóscopo chinês finalmente conseguindo avançar em situações que vinham se arrastando. Hoje, 2 de outubro, uma resposta pode chegar, uma oportunidade pode aparecer ou uma decisão pode colocar fim àquela sensação de estar andando em círculos.

Para esses animais, o momento não exige que todas as respostas estejam prontas. O mais importante é se comprometer com o próximo passo e confiar no caminho que começa a se desenhar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Boi

O Boi sabe o valor de esperar por algo depois de investir tempo e paciência. Hoje, essa espera finalmente chega ao fim. Uma resposta que estava sendo aguardada há algum tempo permite que um projeto volte a avançar e deixa para trás a sensação de que tudo dependia de uma decisão que nunca chegava.

Agora, é hora de colocar os últimos detalhes no lugar e se comprometer de vez com o resultado. O Boi é cuidadoso e gosta de revisar tudo antes de concluir, mas percebe que já tem o necessário para seguir. Com o prazo definido, ele pode finalmente começar a trabalhar na etapa final.

Dica cósmica: não prolongue uma espera que já cumpriu seu papel. Se a resposta chegou, use-a para transformar planejamento em ação.

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Dragão

O Dragão recebe hoje uma informação capaz de mostrar uma direção diferente. Depois de algum tempo se sentindo preso na mesma situação, uma conversa com alguém que tem objetivos parecidos ajuda a encontrar novas possibilidades.

A novidade não precisa ser uma grande transformação de imediato. Pode ser simplesmente descobrir onde conhecer pessoas novas, encontrar ambientes diferentes ou abrir espaço para relações mais leves. O importante é perceber que existem caminhos além daquele que vinha sendo repetido.

Dica cósmica: quando uma informação abrir uma possibilidade, não espere por condições perfeitas. Dê uma chance ao caminho novo.

Serpente

A Serpente está cansada de ficar no meio do caminho. Depois de tanto analisar possibilidades e mudar de ideia por medo de escolher errado, ela finalmente percebe que não precisa de uma garantia antes de tomar uma decisão.

Isso vale especialmente para uma relação ou situação em que ela vinha se protegendo para não se decepcionar. Hoje, a Serpente admite para si mesma o que realmente quer e decide agir. Depois disso, a sensação de tensão diminui e tudo parece encontrar um pouco mais de ordem.

Dica cósmica: você não precisa ter certeza de como tudo vai terminar para reconhecer o que deseja agora.

Galo

O Galo costuma guardar muito do que pensa até sentir que encontrou o momento perfeito para falar. Hoje, porém, uma porta se abre e ele percebe que está mais preparado do que imaginava para mostrar uma ideia ou defender aquilo em que acredita.

Ser ouvido pode trazer a validação que ele esperava há algum tempo, mas a principal conquista é outra: perceber que não precisa da aprovação de todo mundo para confiar em si mesmo. Depois de enfrentar essa situação, o Galo tende a se sentir muito menos intimidado diante de desafios semelhantes.