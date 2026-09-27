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Uma resposta chega no domingo (27 de setembro) e muda os planos de 4 signos do horóscopo chinês

Notícias aguardadas, conversas esclarecedoras e decisões práticas fazem esses animais enxergarem um novo caminho antes do fim do fim de semana

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

O domingo, 27 de setembro, pode trazer uma informação capaz de mudar a maneira como quatro signos do horóscopo chinês estavam encarando uma situação. Algo que parecia depender de outras pessoas começa a ficar mais claro, permitindo que eles decidam o que fazer a partir daqui.

Para alguns, a novidade envolve trabalho ou dinheiro. Para outros, uma conversa ajuda a entender melhor uma relação. O importante é não reagir no impulso: a resposta recebida hoje pode abrir uma alternativa que ainda não estava sendo considerada. 

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Rato

O Rato pode receber uma resposta que estava esperando há algum tempo. A notícia não necessariamente resolve tudo imediatamente, mas traz a informação que faltava para você parar de trabalhar com suposições e escolher um caminho.

Uma decisão envolvendo dinheiro, trabalho ou um compromisso futuro fica mais fácil quando você finalmente sabe com o que pode contar. O que parecia indefinido começa a ganhar prazo e forma.

Dica cósmica: antes de mudar todos os seus planos, confirme exatamente o que a nova informação significa.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Tigre

O Tigre pode descobrir que uma situação que parecia encerrada ainda tem uma alternativa. Uma pessoa apresenta uma possibilidade diferente ou uma conversa revela uma saída que você não havia considerado.

O domingo favorece tomar uma decisão com mais autonomia. Em vez de esperar que alguém resolva a questão por você, você percebe que tem mais margem de escolha do que imaginava.

Dica cósmica: não confunda um caminho diferente com um caminho pior. Às vezes, a mudança de rota é justamente o que destrava a situação.

Macaco

O Macaco pode ter uma conversa importante com alguém próximo e finalmente entender o que estava por trás de determinado comportamento. Uma informação muda sua interpretação sobre uma situação que vinha causando dúvidas.

Isso ajuda você a decidir se vale a pena insistir, negociar ou simplesmente seguir em outra direção. O alívio vem justamente de não precisar mais ficar imaginando o que a outra pessoa pensa.

Dica cósmica: pergunte antes de tirar conclusões. Uma conversa direta pode economizar muita energia.

Cão

O Cão pode perceber hoje que uma preocupação estava ocupando mais espaço do que deveria. Uma confirmação, pagamento, mensagem ou resolução prática mostra que o problema tem uma dimensão bem menor do que você vinha imaginando.

Com isso, o domingo fica mais leve e você consegue voltar a atenção para algo que realmente deseja fazer. A sensação é de finalmente poder fechar uma aba mental que estava aberta há dias.

Dica cósmica: quando uma situação se resolver, permita-se parar de revisá-la na cabeça.

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Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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