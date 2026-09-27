ASTROLOGIA

Uma resposta chega no domingo (27 de setembro) e muda os planos de 4 signos do horóscopo chinês

Notícias aguardadas, conversas esclarecedoras e decisões práticas fazem esses animais enxergarem um novo caminho antes do fim do fim de semana

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

O domingo, 27 de setembro, pode trazer uma informação capaz de mudar a maneira como quatro signos do horóscopo chinês estavam encarando uma situação. Algo que parecia depender de outras pessoas começa a ficar mais claro, permitindo que eles decidam o que fazer a partir daqui.

Para alguns, a novidade envolve trabalho ou dinheiro. Para outros, uma conversa ajuda a entender melhor uma relação. O importante é não reagir no impulso: a resposta recebida hoje pode abrir uma alternativa que ainda não estava sendo considerada.

Rato

O Rato pode receber uma resposta que estava esperando há algum tempo. A notícia não necessariamente resolve tudo imediatamente, mas traz a informação que faltava para você parar de trabalhar com suposições e escolher um caminho.

Uma decisão envolvendo dinheiro, trabalho ou um compromisso futuro fica mais fácil quando você finalmente sabe com o que pode contar. O que parecia indefinido começa a ganhar prazo e forma.

Dica cósmica: antes de mudar todos os seus planos, confirme exatamente o que a nova informação significa.

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Tigre

O Tigre pode descobrir que uma situação que parecia encerrada ainda tem uma alternativa. Uma pessoa apresenta uma possibilidade diferente ou uma conversa revela uma saída que você não havia considerado.

O domingo favorece tomar uma decisão com mais autonomia. Em vez de esperar que alguém resolva a questão por você, você percebe que tem mais margem de escolha do que imaginava.

Dica cósmica: não confunda um caminho diferente com um caminho pior. Às vezes, a mudança de rota é justamente o que destrava a situação.

Macaco

O Macaco pode ter uma conversa importante com alguém próximo e finalmente entender o que estava por trás de determinado comportamento. Uma informação muda sua interpretação sobre uma situação que vinha causando dúvidas.

Isso ajuda você a decidir se vale a pena insistir, negociar ou simplesmente seguir em outra direção. O alívio vem justamente de não precisar mais ficar imaginando o que a outra pessoa pensa.

Dica cósmica: pergunte antes de tirar conclusões. Uma conversa direta pode economizar muita energia.

Cão

O Cão pode perceber hoje que uma preocupação estava ocupando mais espaço do que deveria. Uma confirmação, pagamento, mensagem ou resolução prática mostra que o problema tem uma dimensão bem menor do que você vinha imaginando.

Com isso, o domingo fica mais leve e você consegue voltar a atenção para algo que realmente deseja fazer. A sensação é de finalmente poder fechar uma aba mental que estava aberta há dias.