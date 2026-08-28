ASTROLOGIA

Uma reviravolta muda tudo hoje (28 de agosto), e esses 3 signos podem finalmente atrair sorte e felicidade

Um acontecimento que parecia um contratempo pode acabar abrindo caminho para uma segunda chance e mudar o rumo do dia

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 07:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta sexta-feira, 28 de agosto, três signos podem perceber que nem todo imprevisto precisa terminar em frustração. Uma mudança de perspectiva será suficiente para transformar situações que pareciam dar errado em oportunidades de recomeço.

Para esses signos, a sorte não aparece apenas por acaso. A capacidade de reconhecer um erro, mudar de estratégia e enxergar novas possibilidades pode fazer toda a diferença. O que parecia um obstáculo pode acabar mostrando exatamente o caminho que faltava. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Áries pode perceber com mais clareza onde uma escolha do passado não funcionou como esperava. Em vez de insistir no mesmo caminho, você terá disposição para olhar a situação por outro ângulo e encontrar uma alternativa mais inteligente.

Essa mudança de postura pode destravar algo que vinha causando frustração. Ao assumir o controle da situação e fazer os ajustes necessários, você abre espaço para uma sequência de acontecimentos mais positivos.

Dica cósmica: nem todo erro precisa ser corrigido do mesmo jeito. Às vezes, mudar a estratégia é justamente o que traz a virada.

Filmes para Áries 1 de 10

Libra: Libra pode ser surpreendido por uma segunda chance em uma situação que parecia definida. Algo muda de repente e faz você perceber que a história ainda não terminou como imaginava.

O mais importante será não deixar que uma experiência ruim determine suas expectativas. Quando você muda a maneira de enxergar o problema, novas possibilidades começam a aparecer. A sorte pode chegar justamente quando você decide tentar novamente.

Dica cósmica: não descarte uma oportunidade só porque a primeira tentativa não deu certo. Algumas portas precisam de uma segunda abordagem.

Filmes para Libra 1 de 10

Peixes: Peixes pode finalmente entender que não precisa permanecer preso a uma situação que traz infelicidade. Nesta sexta-feira, uma mudança de atitude ajuda você a perceber que existe uma saída mais simples do que parecia.

A felicidade, neste caso, não depende de esperar que tudo se resolva sozinho. Ao tomar uma decisão e mudar aquilo que está ao seu alcance, você cria espaço para acontecimentos mais leves. A sensação de retomada pode ser justamente o impulso que estava faltando.

Dica cósmica: não espere a sorte bater à porta. Dê o primeiro passo e permita que novas possibilidades encontrem você no caminho.