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Uma reviravolta muda tudo hoje (28 de agosto), e esses 3 signos podem finalmente atrair sorte e felicidade

Um acontecimento que parecia um contratempo pode acabar abrindo caminho para uma segunda chance e mudar o rumo do dia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 07:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta sexta-feira, 28 de agosto, três signos podem perceber que nem todo imprevisto precisa terminar em frustração. Uma mudança de perspectiva será suficiente para transformar situações que pareciam dar errado em oportunidades de recomeço.

Para esses signos, a sorte não aparece apenas por acaso. A capacidade de reconhecer um erro, mudar de estratégia e enxergar novas possibilidades pode fazer toda a diferença. O que parecia um obstáculo pode acabar mostrando exatamente o caminho que faltava. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Áries: Áries pode perceber com mais clareza onde uma escolha do passado não funcionou como esperava. Em vez de insistir no mesmo caminho, você terá disposição para olhar a situação por outro ângulo e encontrar uma alternativa mais inteligente.

Essa mudança de postura pode destravar algo que vinha causando frustração. Ao assumir o controle da situação e fazer os ajustes necessários, você abre espaço para uma sequência de acontecimentos mais positivos.

Dica cósmica: nem todo erro precisa ser corrigido do mesmo jeito. Às vezes, mudar a estratégia é justamente o que traz a virada.

Filmes para Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
1 de 10
Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Libra: Libra pode ser surpreendido por uma segunda chance em uma situação que parecia definida. Algo muda de repente e faz você perceber que a história ainda não terminou como imaginava.

O mais importante será não deixar que uma experiência ruim determine suas expectativas. Quando você muda a maneira de enxergar o problema, novas possibilidades começam a aparecer. A sorte pode chegar justamente quando você decide tentar novamente.

Dica cósmica: não descarte uma oportunidade só porque a primeira tentativa não deu certo. Algumas portas precisam de uma segunda abordagem.

Filmes para Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
1 de 10
La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Peixes: Peixes pode finalmente entender que não precisa permanecer preso a uma situação que traz infelicidade. Nesta sexta-feira, uma mudança de atitude ajuda você a perceber que existe uma saída mais simples do que parecia.

A felicidade, neste caso, não depende de esperar que tudo se resolva sozinho. Ao tomar uma decisão e mudar aquilo que está ao seu alcance, você cria espaço para acontecimentos mais leves. A sensação de retomada pode ser justamente o impulso que estava faltando.

Dica cósmica: não espere a sorte bater à porta. Dê o primeiro passo e permita que novas possibilidades encontrem você no caminho.

Filmes para Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
1 de 10
As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

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