Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Uma surpresa que ninguém viu chegar pode mudar tudo para esses 3 signos hoje (9 de junho)

Um acontecimento inesperado promete trazer alívio, novas oportunidades e a sensação de que o universo finalmente está colocando as coisas no lugar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de junho de 2026 às 11:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira, 9 de junho, chega com uma energia de renovação que favorece surpresas positivas e recomeços discretos, mas significativos. Nem sempre a sorte aparece em forma de dinheiro ou grandes conquistas. Às vezes, ela surge como uma solução inesperada, um apoio no momento certo ou uma nova chance quando tudo parecia estagnado. Para três signos, o dia promete trazer exatamente esse tipo de presente do universo, capaz de renovar a confiança e mostrar que as coisas estão começando a se encaixar novamente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Uma mensagem importante do universo irá mudar os rumos de Touro, Câncer, Libra e Peixes hoje (9 de junho)

Uma mensagem importante do universo irá mudar os rumos de Touro, Câncer, Libra e Peixes hoje (9 de junho)

Imagem - Prepare-se: o dia de hoje (9 de junho) promete abrir portas para 7 signos e marcar uma das fases mais sortudas do ano

Prepare-se: o dia de hoje (9 de junho) promete abrir portas para 7 signos e marcar uma das fases mais sortudas do ano

Imagem - Hoje (9 de junho) pode marcar uma virada silenciosa no amor, no dinheiro e nos planos que você vinha tentando tirar do papel

Hoje (9 de junho) pode marcar uma virada silenciosa no amor, no dinheiro e nos planos que você vinha tentando tirar do papel

Libra: Uma ajuda que você não esperava pode fazer toda a diferença nesta terça-feira. Alguém próximo tende a surgir com apoio, orientação ou até mesmo assumindo parte de uma responsabilidade que vinha pesando sobre seus ombros. O alívio será imediato e permitirá que você recupere energia para focar no que realmente importa. O mais curioso é que essa situação acontece justamente quando você já não contava mais com apoio externo.

Dica cósmica: Aceitar ajuda também é uma demonstração de força.

Filmes para Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
1 de 10
La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Capricórnio: Quando você imaginava que um ciclo estava chegando ao fim, uma nova oportunidade pode surgir para mostrar que a história está apenas começando. Projetos, trabalhos ou objetivos que pareciam encerrados ganham novo fôlego e despertam ainda mais motivação. O que parecia um ponto final pode se transformar em uma porta aberta para algo maior do que você imaginava.

Dica cósmica: Nem todo encerramento é definitivo. Algumas pausas escondem novos começos.

Filmes para Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
1 de 10
O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Peixes: Uma mudança de visão pode ser o grande presente deste dia. Algo que vinha gerando dúvidas ou desânimo começa a fazer sentido, permitindo que você enxergue possibilidades onde antes via obstáculos. Seja em um projeto pessoal, uma meta profissional ou uma questão emocional, a confiança volta a crescer e devolve a vontade de seguir em frente.

Dica cósmica: Às vezes, tudo muda quando você muda a forma de olhar para a situação.

Filmes para Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
1 de 10
As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

Tags:

Signo Libra Capricórnio Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Exposição no Museu de Arte da Bahia ganha visitas guiadas e contação de histórias gratuitas

Exposição no Museu de Arte da Bahia ganha visitas guiadas e contação de histórias gratuitas
Imagem - O motivo curioso que fez o doce pé de moleque ganhar esse nome

O motivo curioso que fez o doce pé de moleque ganhar esse nome
Imagem - Taylor Swift entra no Top 10 dos maiores compositores vivos e gera polêmica; confira ranking

Taylor Swift entra no Top 10 dos maiores compositores vivos e gera polêmica; confira ranking