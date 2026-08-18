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Uma virada emocional acontece hoje (18 de agosto), e estes 3 signos podem voltar a ser felizes

Depois de um período de cansaço, dúvidas e situações que já não fazem mais sentido, três signos podem recuperar a leveza e abrir espaço para uma fase melhor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 11:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 18 de agosto, Áries, Libra e Aquário podem perceber que algumas coisas precisam ficar no passado para que a alegria volte a ocupar espaço na vida. A Lua entrou em Escorpião ontem e, nos próximos dias, o clima favorece mudanças de perspectiva, desapego e novas experiências.

Amanhã, dia 19, às 23h46, acontece a Lua Crescente em Escorpião, a 27°07', reforçando esse momento de transformação. Para esses signos, a felicidade pode começar justamente quando deixam de insistir no que já não combina com quem se tornaram. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Você pode sentir uma vontade cada vez maior de sair da rotina e experimentar algo novo. O cansaço com a mesmice começa a perder espaço para a necessidade de movimento, diversão e novas experiências. Uma mudança simples, um convite inesperado ou a retomada de algo que você gosta pode devolver uma sensação de entusiasmo que estava faltando.

Dica cósmica: Não espere a rotina mudar sozinha. Tome uma pequena atitude hoje que faça você se sentir mais vivo.

Decoração que é a cara de Áries

Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: hall de entrada impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: varanda urbana com vibe ativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA

Libra: A felicidade pode voltar quando você decide parar de dar tanta atenção ao que é negativo. Você pode perceber que passou tempo demais tentando preservar a paz dos outros enquanto deixava suas próprias vontades de lado. Agora, escolher o que faz bem começa a parecer muito mais importante, e isso pode levar você a estabelecer limites e se afastar de situações desgastantes.

Dica cósmica: Coloque sua tranquilidade entre as prioridades e não tenha culpa por escolher aquilo que faz você se sentir bem.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com espelhos decorativos por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sofá claro com decoração harmoniosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: quarto clean e romântico por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

Aquário: Você pode finalmente aceitar que uma situação na qual investiu muito tempo e energia não está dando os resultados esperados. Deixar isso para trás pode ser difícil, principalmente porque você sabe o quanto se dedicou, mas reconhecer que algo não funciona mais também é uma forma de amadurecer. Ao abrir mão dessa insistência, você cria espaço para novas possibilidades e recupera uma leveza que estava fazendo falta.

Dica cósmica: Não confunda persistência com insistência. Às vezes, seguir em frente é justamente a escolha que devolve sua felicidade.

Decoração que é a cara de Aquário

Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala moderna com design diferente, mas clean por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Aquário: iluminação criativa e aconchegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: home office tecnológico, mas elegante por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA

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