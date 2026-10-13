LUTO

Única filha do cantor Netinho se despede do cantor com foto da infância e declaração emocionante: 'Te amo pra sempre'

Bruna Trindade, de 28 anos, compartilhou uma lembrança ao lado do pai após a morte do artista, nesta terça-feira (13)

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 12:39

Netinho e a filha, Bruna Crédito: Reprodução

A morte do cantor Netinho, aos 60 anos, nesta terça-feira (13), provocou uma homenagem emocionante de sua filha única, Bruna Trindade. Aos 28 anos, ela usou as redes sociais para se despedir do pai com uma fotografia antiga e uma declaração curta, mas carregada de afeto.

"Te amo para sempre", escreveu Bruna em uma publicação no Instagram.

Bruna Trindade, filha de Netinho 1 de 15

Na imagem escolhida para a homenagem, Bruna aparece ainda bebê, no colo do cantor, enquanto ele segura um microfone. O registro em preto e branco resgata um momento de carinho entre pai e filha, em contraste com a tristeza da despedida.

Bruna é fruto do casamento de Netinho com a jornalista Mariana Trindade. Os dois foram casados entre 1997 e 2003, período em que o artista já havia conquistado projeção nacional com os sucessos do axé.

Netinho morreu na manhã desta terça-feira, após enfrentar um linfoma não Hodgkin do tipo B. O diagnóstico havia sido divulgado em 2025, e o cantor passou por tratamentos e internações nos últimos meses.

Segundo o comunicado publicado pela equipe do artista, a doença evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos."É com uma tristeza que corta a alma que comunicamos o falecimento do cantor Netinho, ocorrido na manhã de hoje", informou a assessoria, que também destacou a trajetória musical e o carinho do público pelo artista.

A equipe revelou ainda que o cantor costumava demonstrar gratidão pela vida e pela carreira durante o tratamento. Em uma das declarações lembradas no comunicado, Netinho afirmou: "Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte".

Por desejo expresso do próprio artista, o velório e a cremação serão realizados de maneira reservada, apenas com familiares e amigos próximos.