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Única filha do cantor Netinho se despede do cantor com foto da infância e declaração emocionante: 'Te amo pra sempre'

Bruna Trindade, de 28 anos, compartilhou uma lembrança ao lado do pai após a morte do artista, nesta terça-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 12:39

Netinho e a filha, Bruna
Netinho e a filha, Bruna Crédito: Reprodução

A morte do cantor Netinho, aos 60 anos, nesta terça-feira (13), provocou uma homenagem emocionante de sua filha única, Bruna Trindade. Aos 28 anos, ela usou as redes sociais para se despedir do pai com uma fotografia antiga e uma declaração curta, mas carregada de afeto.

"Te amo para sempre", escreveu Bruna em uma publicação no Instagram.

Bruna Trindade, filha de Netinho

Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
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Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
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Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram

Na imagem escolhida para a homenagem, Bruna aparece ainda bebê, no colo do cantor, enquanto ele segura um microfone. O registro em preto e branco resgata um momento de carinho entre pai e filha, em contraste com a tristeza da despedida.

Bruna é fruto do casamento de Netinho com a jornalista Mariana Trindade. Os dois foram casados entre 1997 e 2003, período em que o artista já havia conquistado projeção nacional com os sucessos do axé.

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Netinho morreu na manhã desta terça-feira, após enfrentar um linfoma não Hodgkin do tipo B. O diagnóstico havia sido divulgado em 2025, e o cantor passou por tratamentos e internações nos últimos meses.

Segundo o comunicado publicado pela equipe do artista, a doença evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos."É com uma tristeza que corta a alma que comunicamos o falecimento do cantor Netinho, ocorrido na manhã de hoje", informou a assessoria, que também destacou a trajetória musical e o carinho do público pelo artista.

A equipe revelou ainda que o cantor costumava demonstrar gratidão pela vida e pela carreira durante o tratamento. Em uma das declarações lembradas no comunicado, Netinho afirmou: "Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte".

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Por desejo expresso do próprio artista, o velório e a cremação serão realizados de maneira reservada, apenas com familiares e amigos próximos.

Netinho deixou sua marca na música brasileira com canções como "Milla" e "Beijo na Boca", que se tornaram símbolos da popularização do axé na década de 1990.

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