SOLIDARIEDADE

Unidos da Tijuca anuncia que não terá rainha de bateria em respeito à morte da filha de Lexa

Cantora estava no cargo desde 2020 mas cancelou participação no Carnaval 2025 após ser internada com pré-eclâmpsia

Anna Luiza Santos

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 19:39

Lexa como rainha de bateria da escola Crédito: Reprodução

A Unidos da Tijuca anunciou, na tarde desta segunda-feira (10), que não terá rainha de bateria no Carnaval 2025, "por respeito, consideração e carinho" à cantora Lexa. A funkeira ocupava o cargo desde 2020, mas se afastou após ser internada com complicações na gravidez da primeira filha. Nesta segunda, a artista anunciou, abalada psicologicamente, que a bebê morreu três dias após nascer prematuramente. >

"Olórun Kò sí pure ô. Através desta mensagem, que é também uma prece, desejamos nossos mais profundos sentimentos à Lexa e seu companheiro Ricardo Vianna, pela passagem da menina Sofia de volta aos braços do Orum", escreveu equipe na legenda da publicação compartilhada no Instagram.>

A escola afirmou que a pqeuna Sofia virou uma estrela que iluminará a vida dos pais e da família. "Junto a cada mãe que chora está o choro de Oxum, e é nos braços dela, onde nos encontramos acolhidos, repletos de amor, doçura e afeto, que desejamos que toda a família esteja nesse momento. Nossa pequena Sofia será, agora e para sempre, uma estrela a iluminar a vida de seus pais e familiares, e também uma estrela a iluminar os nossos caminhos".

>