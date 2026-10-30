Universidade transforma aeroporto em sala de aula, estudantes têm aula dentro de hangar e meta é formar engenheiros aeroespaciais do futuro

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 20:20
Uma universidade portuguesa decidiu levar parte da formação de seus futuros engenheiros aeroespaciais para dentro de um aeroporto. A NOVA FCT inaugurou um polo no Aeródromo Municipal de Cascais, em Tires, onde estudantes terão aulas em contato direto com a rotina da aviação.
O espaço começou a funcionar no Hangar 7 e recebe alunos da licenciatura e do mestrado em Engenharia Aeroespacial. A proposta é transformar o próprio ambiente aeroportuário em parte do processo de aprendizagem.
Curiosidades sobre aviação
Os estudantes passarão um dia por semana no aeródromo, onde poderão acompanhar atividades realizadas em hangares, oficinas e laboratórios instalados na própria infraestrutura aeroportuária.
A iniciativa busca diminuir a distância entre aquilo que é apresentado durante as aulas e os desafios encontrados no setor aeroespacial. Dessa forma, equipamentos e operações reais passam a fazer parte da formação acadêmica.
O novo polo integra o projeto NOVA Aerospace, criado para aproximar universidade, pesquisa e empresas ligadas às áreas aeronáutica e espacial.
A formação contempla diferentes áreas da Engenharia Aeroespacial. Entre os temas estão controle, orientação e navegação, eletrônica, telecomunicações, estruturas, aerodinâmica e propulsão.
A intenção é oferecer aos estudantes um ambiente em que a teoria possa ser relacionada diretamente às tecnologias utilizadas pelo setor.
Uma das estruturas previstas para o novo polo é uma arena de drones, que deverá funcionar como laboratório para atividades acadêmicas, pesquisa e experimentação.
O conceito adotado pela universidade foi inspirado em iniciativas internacionais que integram instituições de ensino e aeroportos, entre elas o modelo desenvolvido pela Universidade de Cranfield, no Reino Unido.
A proposta portuguesa também pretende aproximar estudantes e pesquisadores das empresas, criando um ambiente compartilhado entre formação acadêmica, desenvolvimento tecnológico e indústria.
Com o novo espaço, a NOVA FCT amplia sua estrutura para além do campus tradicional e passa a utilizar o aeródromo como extensão das atividades de Engenharia Aeroespacial.
Para a universidade, a presença dos alunos dentro de um ambiente operacional permite que a formação acompanhe mais de perto as necessidades da indústria e os avanços tecnológicos do setor.
O projeto também pretende estimular pesquisas e soluções relacionadas a uma aviação mais sustentável e inteligente, além de preparar os estudantes para trabalhar com novas tecnologias aeronáuticas e espaciais.