EDUCAÇÃO SUPERIOR

Universidade transforma aeroporto em sala de aula, estudantes têm aula dentro de hangar e meta é formar engenheiros aeroespaciais do futuro

Estudantes de Engenharia Aeroespacial terão aulas dentro de aeródromo, com acesso a hangares, oficinas e laboratórios em ambiente real de aviação



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 20:20

Novo polo universitário começou a receber alunos de Engenharia Aeroespacial no Aeródromo Municipal de Cascais, em Portugal Crédito: Alan Wilson / Wikimedia Commons

Uma universidade portuguesa decidiu levar parte da formação de seus futuros engenheiros aeroespaciais para dentro de um aeroporto. A NOVA FCT inaugurou um polo no Aeródromo Municipal de Cascais, em Tires, onde estudantes terão aulas em contato direto com a rotina da aviação.

O espaço começou a funcionar no Hangar 7 e recebe alunos da licenciatura e do mestrado em Engenharia Aeroespacial. A proposta é transformar o próprio ambiente aeroportuário em parte do processo de aprendizagem.

Curiosidades sobre aviação 1 de 12

Alunos terão aulas dentro de aeroporto

Os estudantes passarão um dia por semana no aeródromo, onde poderão acompanhar atividades realizadas em hangares, oficinas e laboratórios instalados na própria infraestrutura aeroportuária.

A iniciativa busca diminuir a distância entre aquilo que é apresentado durante as aulas e os desafios encontrados no setor aeroespacial. Dessa forma, equipamentos e operações reais passam a fazer parte da formação acadêmica.

O novo polo integra o projeto NOVA Aerospace, criado para aproximar universidade, pesquisa e empresas ligadas às áreas aeronáutica e espacial.

Aeronaves e tecnologia espacial

A formação contempla diferentes áreas da Engenharia Aeroespacial. Entre os temas estão controle, orientação e navegação, eletrônica, telecomunicações, estruturas, aerodinâmica e propulsão.

O programa também se concentra no desenvolvimento e estudo de veículos espaciais e de aeronaves de pequeno e médio porte Crédito: Alan Wilson / Wikimedia Commons

A intenção é oferecer aos estudantes um ambiente em que a teoria possa ser relacionada diretamente às tecnologias utilizadas pelo setor.

Projeto terá arena dedicada a drones

Uma das estruturas previstas para o novo polo é uma arena de drones, que deverá funcionar como laboratório para atividades acadêmicas, pesquisa e experimentação.

O conceito adotado pela universidade foi inspirado em iniciativas internacionais que integram instituições de ensino e aeroportos, entre elas o modelo desenvolvido pela Universidade de Cranfield, no Reino Unido.

A proposta portuguesa também pretende aproximar estudantes e pesquisadores das empresas, criando um ambiente compartilhado entre formação acadêmica, desenvolvimento tecnológico e indústria.

Projeto prevê aproximar estudantes de aeronaves, drones e outras tecnologias utilizadas pela indústria aeroespacial Crédito: DuarteP / Wikimedia Commons

Universidade quer formar engenheiros para nova fase do setor

Com o novo espaço, a NOVA FCT amplia sua estrutura para além do campus tradicional e passa a utilizar o aeródromo como extensão das atividades de Engenharia Aeroespacial.

Para a universidade, a presença dos alunos dentro de um ambiente operacional permite que a formação acompanhe mais de perto as necessidades da indústria e os avanços tecnológicos do setor.