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Universidade transforma aeroporto em sala de aula, estudantes têm aula dentro de hangar e meta é formar engenheiros aeroespaciais do futuro

Estudantes de Engenharia Aeroespacial terão aulas dentro de aeródromo, com acesso a hangares, oficinas e laboratórios em ambiente real de aviação

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 20:20

Novo polo universitário começou a receber alunos de Engenharia Aeroespacial no Aeródromo Municipal de Cascais, em Portugal
Novo polo universitário começou a receber alunos de Engenharia Aeroespacial no Aeródromo Municipal de Cascais, em Portugal Crédito: Alan Wilson / Wikimedia Commons

Uma universidade portuguesa decidiu levar parte da formação de seus futuros engenheiros aeroespaciais para dentro de um aeroporto. A NOVA FCT inaugurou um polo no Aeródromo Municipal de Cascais, em Tires, onde estudantes terão aulas em contato direto com a rotina da aviação.

O espaço começou a funcionar no Hangar 7 e recebe alunos da licenciatura e do mestrado em Engenharia Aeroespacial. A proposta é transformar o próprio ambiente aeroportuário em parte do processo de aprendizagem.

Curiosidades sobre aviação

Wright Flyer: 12 segundos que mudaram o mundo: Em 1903, Orville Wright voou por só 12 segundos e percorreu 36 metros. Foi o bastante para inaugurar uma nova era da aviação por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Blériot XI: o mar deixou de ser barreira: Em 1909, Louis Blériot cruzou o Canal da Mancha em pouco mais de 36 minutos e mostrou que fronteiras também poderiam ser vencidas pelo céu por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Spirit of St. Louis: quase sem visão frontal: O tanque de combustível bloqueava a visão de Charles Lindbergh, que usava um pequeno periscópio durante o histórico voo sobre o Atlântico em 1927 por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Amelia Earhart e seu avião vermelho: A bordo de um Lockheed Vega, Amelia tornou-se em 1932 a primeira mulher a cruzar sozinha o Atlântico de avião por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Bell X-1: o primeiro a quebrar a barreira do som: Em 1947, Chuck Yeager alcançou Mach 1,06 no avião-foguete que levava o nome “Glamorous Glennis”, homenagem à sua mulher por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Douglas DC-3: o avião que fez passageiros darem lucro: Confiável e econômico, o DC-3 ajudou a transformar a aviação comercial ao tornar rentáveis os voos focados no transporte de passageiros por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Comet: o avião que abriu a era dos jatos: Primeiro jato comercial do mundo, o Comet revolucionou as viagens, mas acidentes também mudaram os padrões de segurança da indústria por Adrian Pingstone / Wikimedia Commons
SR-71 Blackbird: três vezes mais rápido que o som: Criado nos anos 1960, o avião de reconhecimento superava Mach 3 e podia voar acima de 27 quilômetros de altitude por Tech. Sgt. Michael Haggerty / U.S. Air Force
Boeing 747: capaz de carregar um ônibus espacial: A NASA adaptou dois Jumbos para transportar ônibus espaciais inteiros sobre a fuselagem entre bases dos Estados Unidos por NASA / Carla Thomas
Voyager: nove dias no céu sem reabastecer: Em 1986, Dick Rutan e Jeana Yeager deram a volta ao mundo sem pousar ou receber combustível durante a viagem por Smithsonian National Air and Space Museum
Concorde: atravessando o Atlântico a Mach 2: Durante mais de 25 anos, passageiros viajaram em voos comerciais a cerca de duas vezes a velocidade do som por Mathious Ier / Wikimedia Commons
Airbus A380: um gigante de dois andares: Com dois pisos completos e capacidade certificada para até 853 passageiros, o A380 tornou-se o maior avião comercial já construído por Laurent Errera / Wikimedia Commons
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Wright Flyer: 12 segundos que mudaram o mundo: Em 1903, Orville Wright voou por só 12 segundos e percorreu 36 metros. Foi o bastante para inaugurar uma nova era da aviação por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum

Alunos terão aulas dentro de aeroporto

Os estudantes passarão um dia por semana no aeródromo, onde poderão acompanhar atividades realizadas em hangares, oficinas e laboratórios instalados na própria infraestrutura aeroportuária.

A iniciativa busca diminuir a distância entre aquilo que é apresentado durante as aulas e os desafios encontrados no setor aeroespacial. Dessa forma, equipamentos e operações reais passam a fazer parte da formação acadêmica.

Leia mais

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O novo polo integra o projeto NOVA Aerospace, criado para aproximar universidade, pesquisa e empresas ligadas às áreas aeronáutica e espacial.

Aeronaves e tecnologia espacial

A formação contempla diferentes áreas da Engenharia Aeroespacial. Entre os temas estão controle, orientação e navegação, eletrônica, telecomunicações, estruturas, aerodinâmica e propulsão.

O programa também se concentra no desenvolvimento e estudo de veículos espaciais e de aeronaves de pequeno e médio porte
O programa também se concentra no desenvolvimento e estudo de veículos espaciais e de aeronaves de pequeno e médio porte Crédito: Alan Wilson / Wikimedia Commons

A intenção é oferecer aos estudantes um ambiente em que a teoria possa ser relacionada diretamente às tecnologias utilizadas pelo setor.

Projeto terá arena dedicada a drones

Uma das estruturas previstas para o novo polo é uma arena de drones, que deverá funcionar como laboratório para atividades acadêmicas, pesquisa e experimentação.

O conceito adotado pela universidade foi inspirado em iniciativas internacionais que integram instituições de ensino e aeroportos, entre elas o modelo desenvolvido pela Universidade de Cranfield, no Reino Unido.

A proposta portuguesa também pretende aproximar estudantes e pesquisadores das empresas, criando um ambiente compartilhado entre formação acadêmica, desenvolvimento tecnológico e indústria.

Projeto prevê aproximar estudantes de aeronaves, drones e outras tecnologias utilizadas pela indústria aeroespacial
Projeto prevê aproximar estudantes de aeronaves, drones e outras tecnologias utilizadas pela indústria aeroespacial Crédito: DuarteP / Wikimedia Commons

Universidade quer formar engenheiros para nova fase do setor

Com o novo espaço, a NOVA FCT amplia sua estrutura para além do campus tradicional e passa a utilizar o aeródromo como extensão das atividades de Engenharia Aeroespacial.

Para a universidade, a presença dos alunos dentro de um ambiente operacional permite que a formação acompanhe mais de perto as necessidades da indústria e os avanços tecnológicos do setor.

O projeto também pretende estimular pesquisas e soluções relacionadas a uma aviação mais sustentável e inteligente, além de preparar os estudantes para trabalhar com novas tecnologias aeronáuticas e espaciais.

Tags:

Avião Portugal Aeroporto Universidade Aviação Tecnologia Ensino Superior

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