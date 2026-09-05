ASTROLOGIA

Universo abençoa 4 signos com proteção financeira, e eles nunca vão ficar sem dinheiro; você é um deles?

Segundo uma astróloga, esses signos têm determinação, estratégia e confiança para correr atrás da estabilidade financeira

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 05:00

Dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Existem pessoas que parecem sempre encontrar uma saída quando o dinheiro aperta. Mesmo diante de dificuldades, elas procuram alternativas, fazem planos e dificilmente aceitam permanecer muito tempo em uma situação financeira desconfortável.

Na astrologia, alguns signos são associados justamente a esse comportamento. Para a astróloga Athena Ritche, quatro deles se destacam pela maneira como lidam com dinheiro, ambição e oportunidades. Isso não significa que esses signos estejam destinados a ser ricos ou que nunca enfrentarão dificuldades financeiras. A ideia é que eles tendem a desenvolver características que podem ajudá-los a buscar estabilidade e reconstruir a vida quando algo dá errado.

Touro

Touro gosta de conforto, segurança e das coisas boas que o dinheiro pode proporcionar. Por isso, costuma ter uma motivação bastante concreta para trabalhar e construir uma vida financeiramente confortável.

Segundo Athena Ritche, esse signo pode ser extremamente dedicado, focado e persistente quando realmente quer alguma coisa. A combinação de determinação e paciência faz com que Touro tenha disposição para construir patrimônio aos poucos, sem necessariamente buscar resultados imediatos.

E existe outro detalhe: quando percebe que uma estratégia não está funcionando, Touro pode procurar outra maneira de alcançar o mesmo objetivo. Para a astróloga, o signo tende a encontrar algum caminho para manter a própria segurança financeira.

Dica cósmica: use sua persistência a seu favor, mas não deixe o desejo por segurança impedir mudanças que podem melhorar sua vida.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Leão

Leão não costuma gostar da sensação de estar por baixo, principalmente quando o assunto envolve dinheiro e reconhecimento. A confiança característica do signo pode fazer com que ele tenha coragem para buscar oportunidades e se colocar em situações que podem abrir portas.

Athena Ritche destaca justamente essa capacidade de usar carisma e contatos a favor dos próprios objetivos. Leão tende a saber conversar, fazer conexões e procurar pessoas que possam complementar aquilo que ele ainda não domina.

Isso também pode favorecer a vida profissional. Em vez de acreditar que precisa saber fazer tudo sozinho, o signo pode recorrer à própria rede de contatos para encontrar soluções, aprender algo novo ou chegar a uma oportunidade.

Dica cósmica: sua confiança pode abrir portas, mas transforme boas conexões em relações profissionais verdadeiras e duradouras.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Escorpião

Escorpião é intenso e dificilmente abandona um objetivo quando realmente acredita nele. Essa característica pode fazer diferença quando o assunto é dinheiro, principalmente em momentos nos quais seria mais fácil simplesmente desistir.

Para Athena Ritche, Escorpião tem uma determinação difícil de ignorar. Quando decide que quer alguma coisa, tende a perseguir esse objetivo com bastante concentração e não se deixa abalar facilmente pela opinião dos outros.

Essa postura pode ajudar o signo a se recuperar de períodos complicados e procurar novas estratégias para alcançar aquilo que deseja. Escorpião também costuma observar bastante antes de agir, o que pode favorecer decisões mais calculadas.

Dica cósmica: mantenha a determinação, mas não transforme cada dificuldade em uma batalha. Saber recuar também pode ser uma estratégia inteligente.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio talvez seja o exemplo mais clássico de alguém que pensa no longo prazo. Para esse signo, estabilidade financeira raramente acontece por acaso: ela costuma ser resultado de planejamento, disciplina e muito trabalho.

Athena Ritche descreve Capricórnio como um signo financeiramente estratégico, determinado e prático. A ideia é que o signo não costuma se contentar apenas com um objetivo, mas pensa nos próximos passos antes mesmo de concluir o atual.

Essa visão pode ajudar Capricórnio a atravessar períodos difíceis sem abandonar completamente seus planos. Enquanto outras pessoas podem perder a motivação diante de um obstáculo, o signo tende a procurar uma nova estratégia e continuar avançando.

Dica cósmica: planejamento é uma das suas maiores forças, mas lembre-se de deixar espaço para oportunidades que não estavam no roteiro.