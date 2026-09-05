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Universo abençoa 4 signos com proteção financeira, e eles nunca vão ficar sem dinheiro; você é um deles?

Segundo uma astróloga, esses signos têm determinação, estratégia e confiança para correr atrás da estabilidade financeira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 05:00

Dinheiro
Dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Existem pessoas que parecem sempre encontrar uma saída quando o dinheiro aperta. Mesmo diante de dificuldades, elas procuram alternativas, fazem planos e dificilmente aceitam permanecer muito tempo em uma situação financeira desconfortável.

Na astrologia, alguns signos são associados justamente a esse comportamento. Para a astróloga Athena Ritche, quatro deles se destacam pela maneira como lidam com dinheiro, ambição e oportunidades. Isso não significa que esses signos estejam destinados a ser ricos ou que nunca enfrentarão dificuldades financeiras. A ideia é que eles tendem a desenvolver características que podem ajudá-los a buscar estabilidade e reconstruir a vida quando algo dá errado.

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Touro

Touro gosta de conforto, segurança e das coisas boas que o dinheiro pode proporcionar. Por isso, costuma ter uma motivação bastante concreta para trabalhar e construir uma vida financeiramente confortável.

Segundo Athena Ritche, esse signo pode ser extremamente dedicado, focado e persistente quando realmente quer alguma coisa. A combinação de determinação e paciência faz com que Touro tenha disposição para construir patrimônio aos poucos, sem necessariamente buscar resultados imediatos.

E existe outro detalhe: quando percebe que uma estratégia não está funcionando, Touro pode procurar outra maneira de alcançar o mesmo objetivo. Para a astróloga, o signo tende a encontrar algum caminho para manter a própria segurança financeira.

Dica cósmica: use sua persistência a seu favor, mas não deixe o desejo por segurança impedir mudanças que podem melhorar sua vida.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Leão

Leão não costuma gostar da sensação de estar por baixo, principalmente quando o assunto envolve dinheiro e reconhecimento. A confiança característica do signo pode fazer com que ele tenha coragem para buscar oportunidades e se colocar em situações que podem abrir portas.

Athena Ritche destaca justamente essa capacidade de usar carisma e contatos a favor dos próprios objetivos. Leão tende a saber conversar, fazer conexões e procurar pessoas que possam complementar aquilo que ele ainda não domina.

Isso também pode favorecer a vida profissional. Em vez de acreditar que precisa saber fazer tudo sozinho, o signo pode recorrer à própria rede de contatos para encontrar soluções, aprender algo novo ou chegar a uma oportunidade.

Dica cósmica: sua confiança pode abrir portas, mas transforme boas conexões em relações profissionais verdadeiras e duradouras.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
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Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião é intenso e dificilmente abandona um objetivo quando realmente acredita nele. Essa característica pode fazer diferença quando o assunto é dinheiro, principalmente em momentos nos quais seria mais fácil simplesmente desistir.

Para Athena Ritche, Escorpião tem uma determinação difícil de ignorar. Quando decide que quer alguma coisa, tende a perseguir esse objetivo com bastante concentração e não se deixa abalar facilmente pela opinião dos outros.

Essa postura pode ajudar o signo a se recuperar de períodos complicados e procurar novas estratégias para alcançar aquilo que deseja. Escorpião também costuma observar bastante antes de agir, o que pode favorecer decisões mais calculadas.

Dica cósmica: mantenha a determinação, mas não transforme cada dificuldade em uma batalha. Saber recuar também pode ser uma estratégia inteligente.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio talvez seja o exemplo mais clássico de alguém que pensa no longo prazo. Para esse signo, estabilidade financeira raramente acontece por acaso: ela costuma ser resultado de planejamento, disciplina e muito trabalho.

Athena Ritche descreve Capricórnio como um signo financeiramente estratégico, determinado e prático. A ideia é que o signo não costuma se contentar apenas com um objetivo, mas pensa nos próximos passos antes mesmo de concluir o atual.

Essa visão pode ajudar Capricórnio a atravessar períodos difíceis sem abandonar completamente seus planos. Enquanto outras pessoas podem perder a motivação diante de um obstáculo, o signo tende a procurar uma nova estratégia e continuar avançando.

Dica cósmica: planejamento é uma das suas maiores forças, mas lembre-se de deixar espaço para oportunidades que não estavam no roteiro.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

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