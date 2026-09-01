ASTROLOGIA

Universo abençoa o início de setembro para 3 signos, que entram no novo mês com motivos de sobra para acreditar em dias melhores

O primeiro dia do mês traz uma sensação de recomeço para esses 3 signos, que podem recuperar o otimismo e enxergar novas possibilidades pela frente

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro começa com uma sensação de renovação para três signos do zodíaco. Depois de tudo o que aconteceu em agosto, Touro, Libra e Capricórnio entram no novo mês mais dispostos a deixar para trás aquilo que já não faz sentido e concentrar energia no que pode dar certo.



O primeiro dia de setembro favorece uma postura mais otimista e confiante. Para esses signos, a sensação é de que existe espaço para recomeçar, fazer planos e finalmente olhar para as próximas semanas com mais entusiasmo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro, o que aconteceu em agosto começa a parecer cada vez mais distante. Você não precisa apagar o passado, mas pode finalmente parar de carregar erros, frustrações e situações que já não têm como ser modificadas.

O início de setembro chega com uma dose extra de confiança. Se você decidir que este será um mês melhor, terá disposição para fazer sua parte e transformar essa expectativa em realidade.

Aproveite o primeiro dia do mês para estabelecer novas intenções e pensar no que realmente deseja conquistar nas próximas semanas. Em vez de ficar preso ao que não funcionou, você pode usar essa energia para começar de novo com muito mais segurança.

Dica cósmica: não deixe uma experiência ruim de agosto determinar como será todo o seu setembro.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Libra

Libra, você começa setembro com uma vontade enorme de reunir pessoas, colocar ideias em prática e criar algo que faça sentido para todos ao seu redor.

Sua habilidade de conversar, aproximar pessoas e encontrar pontos em comum estará especialmente favorecida. Uma ideia que surge logo no começo do mês pode se transformar em um projeto interessante ou simplesmente devolver a você aquela sensação gostosa de ter algo pelo que esperar.

O mais importante é não subestimar o poder do seu próprio entusiasmo. Você entra em setembro mais otimista e pode contagiar outras pessoas com essa energia. Quanto mais você se permitir acreditar que coisas boas podem acontecer, mais oportunidades terá de construí-las.

Dica cósmica: use sua facilidade para conectar pessoas a seu favor. Uma boa conversa pode abrir uma porta inesperada.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio, você recebe setembro como uma verdadeira oportunidade de começar novamente. Mesmo que nada tenha mudado de forma concreta ainda, a chegada de um novo mês desperta em você uma sensação poderosa de recomeço.

Você tende a se sentir mais estável, produtivo e disposto a organizar seus próximos passos. Em vez de olhar para tudo o que ficou pendente, sua atenção se volta para aquilo que pode ser construído daqui para frente.

E essa postura faz diferença. Você não está esperando que setembro seja melhor por acaso: está disposto a fazer com que ele seja. Planos que pareciam distantes podem começar a ganhar forma quando você decide agir com mais confiança.

Dica cósmica: transforme o entusiasmo do primeiro dia do mês em uma meta concreta. Setembro pode render muito mais quando você dá direção à sua energia.