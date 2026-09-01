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Universo abençoa o início de setembro para 3 signos, que entram no novo mês com motivos de sobra para acreditar em dias melhores

O primeiro dia do mês traz uma sensação de recomeço para esses 3 signos, que podem recuperar o otimismo e enxergar novas possibilidades pela frente

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro começa com uma sensação de renovação para três signos do zodíaco. Depois de tudo o que aconteceu em agosto, Touro, Libra e Capricórnio entram no novo mês mais dispostos a deixar para trás aquilo que já não faz sentido e concentrar energia no que pode dar certo.

O primeiro dia de setembro favorece uma postura mais otimista e confiante. Para esses signos, a sensação é de que existe espaço para recomeçar, fazer planos e finalmente olhar para as próximas semanas com mais entusiasmo. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro

Touro, o que aconteceu em agosto começa a parecer cada vez mais distante. Você não precisa apagar o passado, mas pode finalmente parar de carregar erros, frustrações e situações que já não têm como ser modificadas.

O início de setembro chega com uma dose extra de confiança. Se você decidir que este será um mês melhor, terá disposição para fazer sua parte e transformar essa expectativa em realidade.

Aproveite o primeiro dia do mês para estabelecer novas intenções e pensar no que realmente deseja conquistar nas próximas semanas. Em vez de ficar preso ao que não funcionou, você pode usar essa energia para começar de novo com muito mais segurança.

Dica cósmica: não deixe uma experiência ruim de agosto determinar como será todo o seu setembro.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Libra

Libra, você começa setembro com uma vontade enorme de reunir pessoas, colocar ideias em prática e criar algo que faça sentido para todos ao seu redor.

Sua habilidade de conversar, aproximar pessoas e encontrar pontos em comum estará especialmente favorecida. Uma ideia que surge logo no começo do mês pode se transformar em um projeto interessante ou simplesmente devolver a você aquela sensação gostosa de ter algo pelo que esperar.

O mais importante é não subestimar o poder do seu próprio entusiasmo. Você entra em setembro mais otimista e pode contagiar outras pessoas com essa energia. Quanto mais você se permitir acreditar que coisas boas podem acontecer, mais oportunidades terá de construí-las.

Dica cósmica: use sua facilidade para conectar pessoas a seu favor. Uma boa conversa pode abrir uma porta inesperada.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio, você recebe setembro como uma verdadeira oportunidade de começar novamente. Mesmo que nada tenha mudado de forma concreta ainda, a chegada de um novo mês desperta em você uma sensação poderosa de recomeço.

Você tende a se sentir mais estável, produtivo e disposto a organizar seus próximos passos. Em vez de olhar para tudo o que ficou pendente, sua atenção se volta para aquilo que pode ser construído daqui para frente.

E essa postura faz diferença. Você não está esperando que setembro seja melhor por acaso: está disposto a fazer com que ele seja. Planos que pareciam distantes podem começar a ganhar forma quando você decide agir com mais confiança.

Dica cósmica: transforme o entusiasmo do primeiro dia do mês em uma meta concreta. Setembro pode render muito mais quando você dá direção à sua energia.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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