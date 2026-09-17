ASTROLOGIA

Universo abre caminho para 3 signos a partir de hoje (17 de setembro), e eles finalmente tomam uma decisão que pode mudar tudo

Depois de tanta dúvida, esses signos encontram coragem para confiar no próprio instinto e agir sem esperar pelo momento perfeito

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, três signos podem perceber que a indecisão já não faz sentido. Depois de analisar possibilidades, esperar respostas e pensar em todos os cenários possíveis, chega a hora de escolher um caminho e seguir em frente.

O mais interessante é que a mudança não depende de uma grande reviravolta externa. Ela começa quando esses signos passam a confiar mais no que sentem e deixam de esperar pela aprovação ou pela certeza absoluta. Para eles, o universo parece abrir espaço justamente quando finalmente decidem agir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode chegar a um ponto em que continuar pensando deixa de ser uma opção. Depois de tanto pesar os prós e contras, o signo percebe que algumas oportunidades simplesmente não ficam disponíveis para sempre.

A partir de hoje, fica mais fácil escolher e colocar a decisão em prática. O que antes parecia arriscado pode começar a fazer sentido quando Gêmeos percebe que permanecer parado também tem um preço.

Existe uma vontade de movimento que já vinha crescendo há algum tempo. Agora, confiar mais em si mesmo pode ser justamente o que faltava para transformar essa vontade em atitude.

Dica cósmica: se você já analisou todas as possibilidades, talvez seja hora de parar de procurar uma certeza que não existe.

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Libra

Libra pode finalmente sair de uma situação que parecia presa em um eterno 'e se?'. O signo costuma considerar todos os lados antes de escolher, mas chega um momento em que continuar avaliando apenas prolonga uma situação que já pede uma resposta.

A partir de hoje, uma decisão pode ser tomada com muito mais firmeza. E, depois do primeiro passo, Libra tende a perceber que o movimento era justamente o que estava faltando.

Pode haver até uma sensação de alívio por escolher algo pensando no próprio bem-estar, sem esperar que todo mundo concorde ou aprove a decisão.

Dica cósmica: nem toda escolha precisa agradar aos outros para ser a certa para você.

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Capricórnio

Capricórnio pode estar cansado de analisar uma questão que já deveria ter chegado a uma conclusão. O signo costuma pesquisar, avaliar riscos e pensar nas consequências antes de agir, mas agora percebe que já reuniu informações suficientes.

A partir de hoje, a resposta pode parecer muito mais óbvia. E, em vez de continuar esperando por uma condição perfeita, Capricórnio tende a agir assim que entende qual caminho deseja seguir.

O mais curioso é a velocidade com que as coisas podem começar a acontecer depois dessa decisão. Uma escolha que parecia complicada pode destravar outras áreas e colocar os próximos passos em movimento.

Dica cósmica: quando você já fez sua parte para se preparar, não deixe o excesso de cautela decidir por você.