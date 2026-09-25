ASTROLOGIA

Universo abre caminho para a sorte de 3 signos hoje (25 de setembro), depois de uma fase de aprendizados

Depois de entender o que o passado tentou ensinar, esses signos podem perceber que a vida começa a devolver oportunidades e boas surpresas

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 05:00

Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas experiências só fazem sentido quando conseguimos olhar para trás com mais distância. Nesta sexta-feira (25), três signos podem perceber justamente isso: situações que antes pareciam apenas difíceis também deixaram aprendizados importantes.

Com Quíron retrógrado, o passado volta ao radar não para ser revivido, mas para mostrar o quanto cada pessoa mudou. Ao reconhecer os próprios erros, abandonar velhos padrões e seguir por um caminho diferente, esses signos podem abrir espaço para uma fase muito mais leve e afortunada. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode olhar para algumas escolhas do passado sem o mesmo peso de antes. Você já consegue reconhecer onde errou, entender por que determinadas situações aconteceram e, principalmente, perceber que não precisa repetir aquela história.

Esse amadurecimento muda tudo. Em vez de ficar preso ao que deu errado, você começa a usar a experiência como referência para fazer escolhas melhores. É justamente aí que a sorte pode aparecer, trazendo oportunidades que combinam mais com a pessoa que você se tornou.

A sensação é de estar pronto para seguir em frente sem carregar os mesmos medos. E, quando você deixa de insistir nos velhos padrões, a vida ganha espaço para surpreender.

Dica cósmica: use o passado como aprendizado, não como sentença. Você não precisa cometer o mesmo erro só porque já cometeu uma vez.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Câncer

Câncer pode perceber que algumas coisas precisavam mesmo ficar para trás. Pessoas, situações e até desejos antigos podem ter ocupado espaço demais na sua vida, impedindo que você enxergasse o que poderia surgir depois.

Agora, existe uma sensação maior de liberdade. Você entende que nem toda perda foi um fracasso e que algumas despedidas foram necessárias para abrir caminho para algo mais saudável.

Esse desapego pode ser justamente o ponto de partida para uma fase de mais sorte. Quando você para de tentar recuperar aquilo que já não faz sentido, consegue prestar atenção nas oportunidades que estão chegando.

Dica cósmica: não confunda saudade com vontade de voltar. Algumas portas se fecharam para que você pudesse descobrir outros caminhos.

Viagens que são a cara de Câncer 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio pode receber hoje aquela confirmação que estava esperando. Depois de tanto tempo tentando provar para si mesmo que era capaz, você começa a perceber que aquilo que costumava bloquear seus passos já não tem o mesmo poder.

Sua confiança mudou. Você sabe melhor o que quer, reconhece seus próprios limites e já não permite que a opinião dos outros determine até onde pode chegar.

Essa nova postura pode colocar você diante de uma sequência de oportunidades. A sorte aparece quando você percebe que não precisa mais pedir permissão para avançar.

Dica cósmica: não diminua seus planos para caber nas expectativas de outras pessoas. Se você sabe onde quer chegar, dê o próximo passo com confiança.