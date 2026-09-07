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Universo abre caminho para esses 3 signos resolverem pendências importantes hoje (7 de setembro)

O feriado pode trazer uma oportunidade de colocar a vida em ordem, tomar uma decisão prática e recuperar a sensação de controle

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 05:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira, feriado de 7 de setembro, chega com um clima diferente para três signos. Em vez de simplesmente deixar o dia passar, eles podem aproveitar o momento para resolver assuntos que estavam acumulados e perceber que algumas situações são mais fáceis de solucionar do que pareciam.

O dia favorece atitudes práticas e conversas que estavam sendo adiadas. Para esses signos, o melhor do feriado pode estar justamente em usar algumas horas de tranquilidade para colocar a vida em movimento novamente.

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Touro

Trabalho: Touro pode ter uma percepção importante sobre a própria vida profissional. Mesmo sendo feriado, o signo pode encontrar uma resposta para um problema que vinha ocupando seus pensamentos ou ter uma ideia que ajude a melhorar sua posição no trabalho.

Também é um bom momento para pensar nos próximos passos sem a pressão da rotina. Uma mudança de estratégia pode fazer diferença quando Touro voltar às atividades.

Dica cósmica: não descarte uma ideia apenas porque ela parece diferente do caminho que você havia planejado.

Touro no trabalho

O Ambiente Ideal: estabilidade e conforto. O escritório de Touro é um refúgio de tranquilidade e organização, propício para a produtividade constante. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: trabalho persistente e de qualidade. Touro executa suas tarefas com atenção aos detalhes e dedicação, garantindo resultados sólidos. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: desfrutando dos prazeres da vida. O descanso de Touro é um momento de prazer e relaxamento, valorizando o conforto e a estabilidade por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: confiável e colaborativo. Touro é um membro valioso da equipe, sempre pronto para oferecer suporte e garantir a estabilidade do grupo por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: busca pela segurança material. Touro trabalha duro para construir um futuro estável e desfrutar dos frutos de seu esforço por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: estabilidade e conforto. O escritório de Touro é um refúgio de tranquilidade e organização, propício para a produtividade constante. por Imagem gerada por IA

Libra

Dinheiro: Libra pode perceber que uma questão financeira precisa de uma mudança de atitude. O feriado favorece organizar contas, rever prioridades e pensar com mais clareza antes de assumir novos gastos.

Mais do que uma entrada inesperada de dinheiro, o destaque está na possibilidade de recuperar o controle sobre aquilo que já existe. Uma decisão simples tomada hoje pode evitar uma preocupação maior nas próximas semanas.

Dica cósmica: segurança financeira também começa quando você aprende a dizer não ao que não cabe no seu orçamento.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Peixes

Família: Peixes pode viver um momento especialmente significativo ao lado da família. Uma conversa sincera pode ajudar a resolver um mal-entendido ou aproximar pessoas que estavam mais distantes.

O signo também pode perceber que vinha carregando sozinho uma preocupação que poderia ser compartilhada. Pedir apoio não significa demonstrar fraqueza, mas permitir que pessoas importantes participem mais da sua vida.

Dica cósmica: não espere que os outros adivinhem o que você sente. Uma conversa honesta pode mudar completamente o clima dentro de casa.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
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Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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