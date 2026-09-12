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Universo abre uma fase de sorte para 3 signos hoje (12 de setembro), e eles finalmente escapam de velhos erros

Depois de tempos mais complicados, esses signos podem perceber que a sorte começa quando deixam de repetir aquilo que já deu errado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 05:00

sIGNOS,
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 12 de setembro, três signos podem perceber que uma fase difícil está começando a ficar para trás. O universo parece abrir espaço para novas oportunidades, mas existe um detalhe importante: desta vez, a sorte chega justamente quando eles deixam de insistir nos mesmos erros.

Em vez de tentar controlar tudo ou continuar presos ao que não deu certo, esses signos podem enxergar situações com mais clareza, reconhecer antigos padrões e escolher uma direção diferente. E, quando isso acontece, coisas boas começam a encontrar espaço para acontecer. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Gêmeos

Gêmeos pode se sentir mais perceptivo hoje e, principalmente, mais disposto a confiar no que já sabe. Depois de passar tanto tempo questionando as próprias escolhas, o signo pode perceber que insistir na dúvida também o manteve preso a situações que já deveriam ter ficado para trás.

Agora, a tendência é olhar menos para o passado e parar de gastar energia imaginando o que pode dar errado no futuro. Ao se concentrar no presente, Gêmeos abre espaço para novas oportunidades e pode perceber que a sorte estava muito mais perto do que imaginava.

Dica cósmica: se uma situação já mostrou várias vezes que não funciona, não precisa repetir a experiência para ter certeza.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Libra

Libra pode começar a recuperar uma confiança que andava meio esquecida. Depois de uma sequência de acontecimentos frustrantes, pode ter sido fácil acreditar que as coisas simplesmente não davam certo para o signo. Hoje, essa percepção começa a mudar.

O grande passo é abandonar a expectativa de que algo ruim vai acontecer. Quando Libra reconhece os erros anteriores sem transformar essas experiências em uma sentença para o futuro, consegue enxergar novas possibilidades e se colocar novamente no caminho da sorte.

Dica cósmica: não deixe uma fase ruim convencer você de que toda a sua história precisa ser igual a ela.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Capricórnio

Capricórnio pode perceber que já passou por situações difíceis demais para continuar tratando os problemas do passado como se fossem sua definição. O signo enfrentou momentos complicados, mas isso não significa que precise carregar essa sensação para sempre.

A partir de agora, a energia é de reação. Capricórnio pode encontrar maneiras mais inteligentes de superar o que ainda incomoda e, principalmente, abrir espaço para coisas boas. Quando deixa de lamentar o que aconteceu e volta a olhar para o que ainda pode construir, a sorte começa a aparecer.

Dica cósmica: você não precisa negar o que viveu, mas também não precisa continuar vivendo de acordo com aquilo que já passou.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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