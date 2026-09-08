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Universo abre uma fase de sorte para esses 3 signos a partir de hoje (8 de setembro), e a vida começa a recompensar quem não desistiu

Depois de escolhas difíceis e períodos de insegurança, esses signos podem finalmente perceber que as coisas estão começando a acontecer a favor deles

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 05:00

Signos, sorte e fortuna
Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

Nem toda sorte chega como um acontecimento grandioso. Às vezes, ela aparece quando uma pessoa recupera a confiança, deixa de insistir no que faz mal e começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas.

A partir desta terça-feira (8), três signos entram justamente em uma fase assim. O momento favorece autoestima, relações mais leves e a sensação de que determinadas escolhas feitas no passado finalmente começam a produzir resultados.

Para esses signos, a sorte não está apenas em ganhar alguma coisa inesperadamente, mas em perceber que a própria postura diante da vida mudou. E essa mudança pode abrir espaço para uma fase muito mais positiva. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro

Touro pode começar a colher os resultados de uma postura que manteve mesmo quando outras pessoas tentaram fazê-lo mudar de direção. O signo passou por situações em que poderia ter desistido dos próprios planos, mas decidiu continuar seguindo seus valores.

Agora, essa persistência começa a fazer sentido. A confiança aumenta e Touro passa a enxergar com mais clareza tudo o que já conquistou, em vez de se concentrar apenas naquilo que ainda falta.

Essa nova segurança também pode melhorar os relacionamentos. O signo tende a ficar mais aberto para demonstrar carinho e aproveitar a companhia de pessoas que realmente fazem bem.

A sorte, para Touro, aparece justamente nessa sensação de realização. Depois de tanto esforço, existe uma satisfação genuína em perceber que não foi necessário abandonar quem você é para chegar até aqui.

Dica cósmica: reconheça suas próprias conquistas. Você não precisa esperar que outra pessoa valide aquilo que você sabe que construiu.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Libra

Libra entra em uma fase especialmente favorável para o amor e para as relações pessoais. O signo pode perceber que ficou mais seletivo e que já não tem interesse em alimentar conflitos, julgamentos ou vínculos que drenam sua energia.

Essa mudança de postura tende a atrair experiências mais positivas. Libra começa a oferecer aos outros aquilo que também gostaria de receber: respeito, gentileza e consideração.

No amor, isso pode ser especialmente importante. Quem está solteiro pode se abrir para conhecer alguém sem carregar expectativas antigas, enquanto quem já está em uma relação pode encontrar uma maneira mais leve de fortalecer a conexão.

A sorte de Libra está em entender que não precisa convencer ninguém a permanecer. As relações que realmente importam começam a se sustentar pela reciprocidade.

Dica cósmica: escolha ambientes e pessoas que façam você se sentir em paz. Nem toda conexão precisa ser mantida a qualquer custo.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Sagitário

Sagitário pode sentir uma melhora significativa na autoestima a partir desta terça-feira. Depois de períodos em que talvez tenha questionado suas próprias escolhas, o signo recupera a certeza de quem é e do que deseja.

Essa confiança muda tudo. Sagitário passa a gastar menos energia tentando agradar ou convencer os outros e mais tempo construindo a vida que realmente quer.

Também existe uma mudança importante na forma como o signo lida com as pessoas. Em vez de entrar em disputas desnecessárias ou alimentar críticas, Sagitário pode escolher relações baseadas em respeito e liberdade.

E isso acaba se tornando uma das maiores fontes de sorte do período. Quanto menos energia é desperdiçada com negatividade, mais espaço existe para experiências que trazem entusiasmo, novas amizades e satisfação pessoal.

Dica cósmica: não diminua sua personalidade para caber na expectativa de ninguém. A sua autenticidade pode ser justamente aquilo que abre as próximas portas.

Comidas que são a cara de Sagitário

Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Sagitário: Tigela de Açaí completa com frutas tropicais - Energia pura e cores vivas para quem está sempre em movimento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Sagitário: Pad Thai com camarão e amendoim - Um prato vibrante, cheio de texturas e sabores internacionais. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Sagitário: Chai Indiano com especiarias - O sabor da estrada e das culturas distantes em uma xícara quente e aromática. por Imagem gerada por IA
Petisco de Sagitário: Samosas crocantes com chutney - A comida de rua global que representa o espírito livre do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Sagitário: Margarita de Maracujá com sal na borda - Cítrica, solar e aventureira, como uma tarde em uma praia estrangeira. por Imagem gerada por IA
Pizza de Sagitário: Pizza de Frango com Curry e Abacaxi - Uma combinação exótica e ousada que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Fruta de Sagitário: Carambola - O formato de estrela e o sabor exótico representam a busca pelo horizonte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Sagitário: Kebab de Cordeiro com molho de iogurte - O lanche das ruas do mundo, cheio de temperos e história. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Sagitário: Banoffee Pie com caramelo e especiarias - Uma mistura de texturas e sabores que é uma verdadeira festa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA

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