ASTROLOGIA

Universo abre uma fase de sorte para esses 3 signos a partir de hoje (8 de setembro), e a vida começa a recompensar quem não desistiu

Depois de escolhas difíceis e períodos de insegurança, esses signos podem finalmente perceber que as coisas estão começando a acontecer a favor deles

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 05:00

Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

Nem toda sorte chega como um acontecimento grandioso. Às vezes, ela aparece quando uma pessoa recupera a confiança, deixa de insistir no que faz mal e começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas.

A partir desta terça-feira (8), três signos entram justamente em uma fase assim. O momento favorece autoestima, relações mais leves e a sensação de que determinadas escolhas feitas no passado finalmente começam a produzir resultados.

Para esses signos, a sorte não está apenas em ganhar alguma coisa inesperadamente, mas em perceber que a própria postura diante da vida mudou. E essa mudança pode abrir espaço para uma fase muito mais positiva. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode começar a colher os resultados de uma postura que manteve mesmo quando outras pessoas tentaram fazê-lo mudar de direção. O signo passou por situações em que poderia ter desistido dos próprios planos, mas decidiu continuar seguindo seus valores.

Agora, essa persistência começa a fazer sentido. A confiança aumenta e Touro passa a enxergar com mais clareza tudo o que já conquistou, em vez de se concentrar apenas naquilo que ainda falta.

Essa nova segurança também pode melhorar os relacionamentos. O signo tende a ficar mais aberto para demonstrar carinho e aproveitar a companhia de pessoas que realmente fazem bem.

A sorte, para Touro, aparece justamente nessa sensação de realização. Depois de tanto esforço, existe uma satisfação genuína em perceber que não foi necessário abandonar quem você é para chegar até aqui.

Dica cósmica: reconheça suas próprias conquistas. Você não precisa esperar que outra pessoa valide aquilo que você sabe que construiu.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Libra

Libra entra em uma fase especialmente favorável para o amor e para as relações pessoais. O signo pode perceber que ficou mais seletivo e que já não tem interesse em alimentar conflitos, julgamentos ou vínculos que drenam sua energia.

Essa mudança de postura tende a atrair experiências mais positivas. Libra começa a oferecer aos outros aquilo que também gostaria de receber: respeito, gentileza e consideração.

No amor, isso pode ser especialmente importante. Quem está solteiro pode se abrir para conhecer alguém sem carregar expectativas antigas, enquanto quem já está em uma relação pode encontrar uma maneira mais leve de fortalecer a conexão.

A sorte de Libra está em entender que não precisa convencer ninguém a permanecer. As relações que realmente importam começam a se sustentar pela reciprocidade.

Dica cósmica: escolha ambientes e pessoas que façam você se sentir em paz. Nem toda conexão precisa ser mantida a qualquer custo.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Sagitário

Sagitário pode sentir uma melhora significativa na autoestima a partir desta terça-feira. Depois de períodos em que talvez tenha questionado suas próprias escolhas, o signo recupera a certeza de quem é e do que deseja.

Essa confiança muda tudo. Sagitário passa a gastar menos energia tentando agradar ou convencer os outros e mais tempo construindo a vida que realmente quer.

Também existe uma mudança importante na forma como o signo lida com as pessoas. Em vez de entrar em disputas desnecessárias ou alimentar críticas, Sagitário pode escolher relações baseadas em respeito e liberdade.

E isso acaba se tornando uma das maiores fontes de sorte do período. Quanto menos energia é desperdiçada com negatividade, mais espaço existe para experiências que trazem entusiasmo, novas amizades e satisfação pessoal.

Dica cósmica: não diminua sua personalidade para caber na expectativa de ninguém. A sua autenticidade pode ser justamente aquilo que abre as próximas portas.