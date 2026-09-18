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Universo abre uma porta para 3 signos nesta sexta-feira (18 de setembro), e uma escolha pode trazer sorte e boas notícias

A Lua Crescente em Sagitário favorece uma postura mais otimista e pode ajudar esses signos a enxergar oportunidades onde antes só viam problemas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 05:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O universo pode surpreender quando uma mudança de perspectiva acontece na hora certa. Nesta sexta-feira (18), três signos podem perceber que continuar alimentando preocupações e pensamentos negativos não leva a lugar nenhum. Em vez disso, escolher um caminho mais leve pode abrir espaço para boas oportunidades.

A Lua Crescente em Sagitário, que acontece às 17h43, combina com esse movimento de expansão e confiança. O momento favorece quem decide olhar para frente, experimentar algo diferente e parar de tratar o passado como se ele ainda tivesse poder sobre o presente.

Para Gêmeos, Leão e Peixes, a sorte pode aparecer justamente quando eles deixam de esperar que tudo esteja perfeito para dar o próximo passo. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Gêmeos

Gêmeos pode sentir uma vontade repentina de experimentar alguma coisa diferente. Uma ideia, um convite ou até um plano que parecia fora de hora pode despertar aquela curiosidade que há algum tempo estava meio adormecida.

A Lua Crescente em Sagitário favorece uma postura mais aberta, e isso pode fazer diferença. Em vez de ficar imaginando tudo o que pode dar errado, você pode começar a enxergar o que poderia acontecer de bom se simplesmente tentasse.

A sorte também passa pela generosidade. Compartilhar conhecimento, ajudar alguém ou oferecer apoio sem esperar uma recompensa imediata pode criar uma troca positiva e trazer benefícios inesperados.

Dica cósmica: diga sim a uma experiência nova, principalmente se ela tirar você da rotina sem colocar seus planos em risco.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Leão

Leão pode voltar a acreditar em algo que havia começado a parecer distante. Depois de uma fase em que manter o otimismo exigiu esforço, surge uma sensação mais forte de que ainda existem motivos para esperar coisas boas.

A energia de Sagitário ajuda a ampliar essa visão. Uma ideia que parecia pequena pode ganhar força quando você decide levá-la mais a sério. O importante é não deixar o medo de se frustrar impedir uma tentativa que realmente desperta seu entusiasmo.

Hoje, a sorte pode estar menos relacionada a receber alguma coisa pronta e mais à coragem de apostar novamente em si mesmo.

Dica cósmica: escolha uma ideia que você abandonou por insegurança e pense no primeiro passo possível para retomá-la.

Viagens que são a cara de Leão

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Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
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Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Peixes

Peixes pode perceber que está cansado de gastar energia com aquilo que só traz preocupação. Nesta sexta-feira, a tendência é buscar uma direção mais leve e voltar a investir atenção em algo que desperta esperança.

A Lua Crescente em Sagitário favorece justamente esse movimento. Uma ideia que vinha sendo adiada pode voltar com força, e você pode sentir vontade de agir antes que a dúvida encontre novos motivos para impedir o avanço.

Não é necessário resolver tudo de uma vez. O simples fato de escolher um caminho diferente já pode mudar a maneira como você enxerga os próximos dias.

A sorte aparece quando Peixes entende que não precisa carregar toda a negatividade do passado para seguir em frente.

Dica cósmica: escolha uma meta que ainda faz seu coração vibrar e dê hoje um passo concreto em direção a ela.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
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Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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