ASTROLOGIA

Universo ajuda esses 3 signos a deixar os conflitos para trás e tornar a vida mais leve a partir de hoje (26 de agosto)

A influência de Vênus em Libra favorece conversas mais honestas, acordos e uma nova disposição para resolver problemas nos relacionamentos sem transformar tudo em conflito

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de quarta-feira, 26 de agosto, algumas situações que pareciam mais complicadas podem começar a ficar mais fáceis para três signos. A influência de Vênus em Libra favorece equilíbrio, diálogo e uma postura mais aberta para encontrar soluções em conjunto.

O momento também pode trazer mais confiança para falar sobre aquilo que incomoda, sem transformar cada conversa em uma disputa. Para esses signos, ceder quando necessário e ouvir o outro pode ser justamente o caminho para recuperar a leveza em relações importantes. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Uma relação que vinha causando irritação pode finalmente entrar nos eixos a partir desta quarta-feira. Você pode gostar muito de alguém, mas ter percebido que determinados comportamentos estavam começando a incomodar. Em vez de continuar acumulando ressentimentos, o momento favorece uma conversa sincera.

O mais importante será explicar o que você sente sem transformar a conversa em uma cobrança. Também será necessário ouvir o outro lado, já que uma relação funciona nos dois sentidos. Com mais abertura, vocês podem encontrar um meio-termo e resolver uma questão que vinha tornando a convivência mais pesada.

Dica cósmica: Fale sobre o que incomoda antes que pequenos problemas se transformem em grandes ressentimentos.

Filmes para Touro 1 de 10

Leão: Você pode perceber que não precisa escolher entre dizer o que pensa e preservar uma relação importante. A partir de quarta-feira, fica mais fácil encontrar esse equilíbrio e agir de acordo com quem você realmente é, sem sentir que precisa esconder sua personalidade para não incomodar os outros.

O segredo estará no meio-termo. Você pode defender sua verdade sem transformar toda divergência em confronto. Ao entender isso, algumas relações tendem a ficar mais leves, porque você consegue se expressar com firmeza e, ao mesmo tempo, considerar os sentimentos de quem está ao seu lado.

Dica cósmica: Não diminua sua personalidade para agradar ninguém, mas lembre que firmeza e consideração podem caminhar juntas.

Filmes para Leão 1 de 10

Escorpião: Você costuma falar exatamente o que pensa, mas pode perceber que a maneira como se expressa acabou afastando alguém importante. A partir de quarta-feira, surge uma oportunidade de esclarecer o que aconteceu e mostrar que, por trás da firmeza, também existe disposição para ouvir.

Não é preciso abandonar sua personalidade ou deixar de defender aquilo em que acredita. A diferença estará em permitir que a outra pessoa também tenha espaço para explicar seus sentimentos. Uma conversa mais equilibrada pode diminuir a tensão e deixar essa relação muito mais leve.

Dica cósmica: Ser direto não significa precisar ser duro. Escolha as palavras que aproximam em vez das que aumentam a distância.