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Universo ajuda esses 3 signos a deixar os conflitos para trás e tornar a vida mais leve a partir de hoje (26 de agosto)

A influência de Vênus em Libra favorece conversas mais honestas, acordos e uma nova disposição para resolver problemas nos relacionamentos sem transformar tudo em conflito

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de quarta-feira, 26 de agosto, algumas situações que pareciam mais complicadas podem começar a ficar mais fáceis para três signos. A influência de Vênus em Libra favorece equilíbrio, diálogo e uma postura mais aberta para encontrar soluções em conjunto.

O momento também pode trazer mais confiança para falar sobre aquilo que incomoda, sem transformar cada conversa em uma disputa. Para esses signos, ceder quando necessário e ouvir o outro pode ser justamente o caminho para recuperar a leveza em relações importantes. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro: Uma relação que vinha causando irritação pode finalmente entrar nos eixos a partir desta quarta-feira. Você pode gostar muito de alguém, mas ter percebido que determinados comportamentos estavam começando a incomodar. Em vez de continuar acumulando ressentimentos, o momento favorece uma conversa sincera.

O mais importante será explicar o que você sente sem transformar a conversa em uma cobrança. Também será necessário ouvir o outro lado, já que uma relação funciona nos dois sentidos. Com mais abertura, vocês podem encontrar um meio-termo e resolver uma questão que vinha tornando a convivência mais pesada.

Dica cósmica: Fale sobre o que incomoda antes que pequenos problemas se transformem em grandes ressentimentos.

Filmes para Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
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O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Leão: Você pode perceber que não precisa escolher entre dizer o que pensa e preservar uma relação importante. A partir de quarta-feira, fica mais fácil encontrar esse equilíbrio e agir de acordo com quem você realmente é, sem sentir que precisa esconder sua personalidade para não incomodar os outros.

O segredo estará no meio-termo. Você pode defender sua verdade sem transformar toda divergência em confronto. Ao entender isso, algumas relações tendem a ficar mais leves, porque você consegue se expressar com firmeza e, ao mesmo tempo, considerar os sentimentos de quem está ao seu lado.

Dica cósmica: Não diminua sua personalidade para agradar ninguém, mas lembre que firmeza e consideração podem caminhar juntas.

Filmes para Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
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O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Escorpião: Você costuma falar exatamente o que pensa, mas pode perceber que a maneira como se expressa acabou afastando alguém importante. A partir de quarta-feira, surge uma oportunidade de esclarecer o que aconteceu e mostrar que, por trás da firmeza, também existe disposição para ouvir.

Não é preciso abandonar sua personalidade ou deixar de defender aquilo em que acredita. A diferença estará em permitir que a outra pessoa também tenha espaço para explicar seus sentimentos. Uma conversa mais equilibrada pode diminuir a tensão e deixar essa relação muito mais leve.

Dica cósmica: Ser direto não significa precisar ser duro. Escolha as palavras que aproximam em vez das que aumentam a distância.

Filmes para Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
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Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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