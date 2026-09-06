Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Universo coloca 3 signos diante de um domingo (6 de setembro) que pode mudar completamente o rumo dos próximos dias

Enquanto um deles pode viver uma surpresa no amor, outros terão respostas importantes sobre dinheiro e decisões pessoais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 05:00

Signos, tempo e dinheiro
Signos, tempo Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo (6) pode trazer acontecimentos que parecem pequenos no começo, mas que ajudam três signos a enxergar a própria vida de uma maneira diferente. Para alguns, a mudança aparece em uma conversa ou aproximação inesperada. Para outros, o dia favorece decisões que estavam sendo adiadas.

A energia do dia pede menos pressa e mais atenção aos sinais que aparecem nas situações comuns. Uma escolha feita no domingo pode influenciar diretamente a maneira como esses signos vão começar a próxima semana.

Leia mais

Imagem - 8 coisas que você não deveria sair contando para todo mundo, segundo a astrologia

8 coisas que você não deveria sair contando para todo mundo, segundo a astrologia

Imagem - Uma resposta inesperada pode mudar o rumo do dia de hoje (6 de setembro) para 4 signos do horóscopo chinês

Uma resposta inesperada pode mudar o rumo do dia de hoje (6 de setembro) para 4 signos do horóscopo chinês

Imagem - Hoje (6 de setembro), estes signos podem descobrir que uma conversa muda os planos para os próximos dias

Hoje (6 de setembro), estes signos podem descobrir que uma conversa muda os planos para os próximos dias

Áries

Amor: Áries pode ter uma surpresa agradável na vida amorosa. Uma conversa que começa de maneira casual pode ganhar outro tom e revelar um interesse que estava sendo escondido. Para quem já está em um relacionamento, o domingo favorece uma aproximação mais espontânea e carinhosa.

O principal é não tentar controlar o rumo da situação. Quanto mais natural for a troca, maiores as chances de o signo perceber que existe algo novo se formando.

Dica cósmica: deixe o orgulho de lado e permita que as pessoas também demonstrem o que sentem.

O date perfeito para Áries

O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: bar animado com iluminação intensa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: restaurante moderno e ousado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: pista de kart com clima competitivo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: trilha com vista dramática por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: festival ou show ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: academia com clima intenso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: estrada aberta para viagem por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA

Virgem

Dinheiro: Virgem pode perceber uma oportunidade financeira onde antes enxergava apenas uma preocupação. O domingo favorece organização, planejamento e uma decisão prática envolvendo gastos, compras ou um projeto que pode render frutos mais adiante.

Não é necessariamente um dia de ganhar dinheiro de forma imediata. O destaque está em identificar uma possibilidade que pode melhorar a segurança financeira nas próximas semanas.

Dica cósmica: antes de dizer não a uma oportunidade, analise com calma o que ela pode representar no longo prazo.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
1 de 10
Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Sagitário

Vida pessoal: Sagitário pode sentir uma necessidade forte de mudar alguma coisa na própria rotina. O domingo traz vontade de sair do automático, experimentar algo diferente ou finalmente tomar uma decisão que vinha sendo empurrada.

Uma conversa com alguém próximo também pode ajudar o signo a enxergar uma situação por outro ângulo. O que parecia complicado pode ficar muito mais simples quando Sagitário parar de tentar agradar todo mundo.

Dica cósmica: escolha o que faz sentido para você, mesmo que isso signifique mudar um plano antigo.

Sagitário no trabalho

O Ambiente Ideal: o horizonte das ideias. O escritório de Sagitário é um ambiente vibrante e inspirador, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a determinação da visão. Sagitário executa suas tarefas com foco e determinação, buscando sempre novos horizontes e conquistas. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: alimentando a mente curiosa. O descanso de Sagitário é um momento de aprendizado e reflexão, buscando novas perspectivas e conhecimentos. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o conector de ideias disruptivas. Sagitário é um membro ativo da equipe, sempre pronto para colaborar e conectar diferentes pontos de vista. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da inovação. Sagitário busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
1 de 5
O Ambiente Ideal: o horizonte das ideias. O escritório de Sagitário é um ambiente vibrante e inspirador, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Depois de 2 anos de lutas e decepções, 4 signos finalmente entram em uma fase de liberdade e recomeços

Depois de 2 anos de lutas e decepções, 4 signos finalmente entram em uma fase de liberdade e recomeços
Imagem - Algo será revelado: 3 signos podem descobrir uma verdade neste domingo (6)

Algo será revelado: 3 signos podem descobrir uma verdade neste domingo (6)