ASTROLOGIA

Universo coloca 3 signos na rota da sorte nesta semana (14 a 20 de setembro), e boas surpresas vão aparecer

A semana começa com oportunidades de recomeço, encontros importantes e motivos para aproveitar mais o caminho, não apenas o resultado

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 05:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 14 a 20 de setembro chega com uma mensagem simples para quem anda esperando a vida melhorar: a sorte também cresce quando damos espaço para a alegria. Para três signos, os próximos dias podem trazer encontros, oportunidades e situações que estavam sendo aguardadas há algum tempo.

Mais do que correr atrás de resultados a qualquer custo, o período favorece quem presta atenção às pessoas ao redor, aceita novas possibilidades e entende que aproveitar o presente também faz parte de construir uma vida melhor. Às vezes, a sorte aparece justamente quando você para de tentar controlar cada detalhe. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries entra na semana com vontade de fazer alguma coisa diferente. Depois de tanto pensar sobre o futuro, pode chegar o momento de parar de esperar pelas condições perfeitas e começar a se movimentar em direção ao que realmente deseja.

Uma viagem, um passeio, uma mudança de planos ou simplesmente uma pausa na rotina pode trazer uma dose inesperada de felicidade. Para Áries, a sorte não está apenas no destino final, mas nas experiências que acontecem pelo caminho. Quanto mais o signo se permite aproveitar, mais oportunidades podem surgir.

Dica cósmica: não transforme todos os momentos em uma corrida para chegar a algum lugar. Às vezes, o melhor da semana está justamente no caminho.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Touro

Touro pode descobrir nesta semana que não precisa fazer tudo sozinho. Uma parceria pode abrir uma porta importante, seja na vida profissional, nos projetos pessoais ou até nos relacionamentos.

O período também favorece novos contatos e aproximações que podem se tornar valiosas com o tempo. O segredo está em reconhecer quem realmente acrescenta à sua vida e não ter medo de aceitar ajuda quando ela fizer sentido. Sucesso não precisa ser uma conquista solitária, e algumas das melhores oportunidades podem chegar por meio de outra pessoa.

Dica cósmica: observe quem torce por você de verdade. Uma boa parceria pode valer muito mais do que tentar provar que consegue fazer tudo sozinho.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Peixes

Peixes pode sentir que está finalmente saindo de uma fase mais solitária. Depois de dedicar bastante tempo a se reconstruir e colocar a própria vida em ordem, o signo pode perceber que não perdeu as oportunidades que imaginava ter deixado escapar.

Nesta semana, vale permanecer aberto ao que chega, inclusive pessoas, convites e possibilidades inesperadas. Um desejo antigo pode voltar a fazer sentido ou até ganhar uma nova forma. Romance e mudanças importantes também podem entrar no radar, mas o mais importante será não fechar a porta antes de descobrir o que existe do outro lado.

Dica cósmica: não presuma que perdeu sua chance. Algumas coisas só chegam quando você finalmente está pronto para recebê-las.