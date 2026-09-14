Universo coloca 3 signos na rota da sorte nesta semana (14 a 20 de setembro), e boas surpresas vão aparecer

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Giuliana Mancini
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 05:00
A semana de 14 a 20 de setembro chega com uma mensagem simples para quem anda esperando a vida melhorar: a sorte também cresce quando damos espaço para a alegria. Para três signos, os próximos dias podem trazer encontros, oportunidades e situações que estavam sendo aguardadas há algum tempo.
Mais do que correr atrás de resultados a qualquer custo, o período favorece quem presta atenção às pessoas ao redor, aceita novas possibilidades e entende que aproveitar o presente também faz parte de construir uma vida melhor. Às vezes, a sorte aparece justamente quando você para de tentar controlar cada detalhe. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
Áries entra na semana com vontade de fazer alguma coisa diferente. Depois de tanto pensar sobre o futuro, pode chegar o momento de parar de esperar pelas condições perfeitas e começar a se movimentar em direção ao que realmente deseja.
Uma viagem, um passeio, uma mudança de planos ou simplesmente uma pausa na rotina pode trazer uma dose inesperada de felicidade. Para Áries, a sorte não está apenas no destino final, mas nas experiências que acontecem pelo caminho. Quanto mais o signo se permite aproveitar, mais oportunidades podem surgir.
Dica cósmica: não transforme todos os momentos em uma corrida para chegar a algum lugar. Às vezes, o melhor da semana está justamente no caminho.
Decoração que é a cara de Áries
Touro
Touro pode descobrir nesta semana que não precisa fazer tudo sozinho. Uma parceria pode abrir uma porta importante, seja na vida profissional, nos projetos pessoais ou até nos relacionamentos.
O período também favorece novos contatos e aproximações que podem se tornar valiosas com o tempo. O segredo está em reconhecer quem realmente acrescenta à sua vida e não ter medo de aceitar ajuda quando ela fizer sentido. Sucesso não precisa ser uma conquista solitária, e algumas das melhores oportunidades podem chegar por meio de outra pessoa.
Dica cósmica: observe quem torce por você de verdade. Uma boa parceria pode valer muito mais do que tentar provar que consegue fazer tudo sozinho.
Decoração que é a cara de Touro
Peixes
Peixes pode sentir que está finalmente saindo de uma fase mais solitária. Depois de dedicar bastante tempo a se reconstruir e colocar a própria vida em ordem, o signo pode perceber que não perdeu as oportunidades que imaginava ter deixado escapar.
Nesta semana, vale permanecer aberto ao que chega, inclusive pessoas, convites e possibilidades inesperadas. Um desejo antigo pode voltar a fazer sentido ou até ganhar uma nova forma. Romance e mudanças importantes também podem entrar no radar, mas o mais importante será não fechar a porta antes de descobrir o que existe do outro lado.
Dica cósmica: não presuma que perdeu sua chance. Algumas coisas só chegam quando você finalmente está pronto para recebê-las.
Decoração que é a cara de Peixes