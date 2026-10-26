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Universo coloca 5 signos diante de mudanças que podem transformar o amor, o dinheiro e a carreira nas próximas semanas

Esses signos podem rever escolhas importantes e encontrar novos caminhos até o fim de 2026

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

As próximas semanas podem trazer reflexões importantes para cinco signos. Questões profissionais, decisões financeiras e relacionamentos entram em evidência, abrindo espaço para mudanças que vão além da rotina. Em alguns casos, será necessário assumir responsabilidades maiores. Em outros, a transformação começa ao estabelecer limites, rever acordos ou abandonar hábitos que já não fazem sentido.

Até o fim de 2026, essas mudanças podem ajudar esses signos a enxergar com mais clareza o que desejam construir. Não se trata de esperar que tudo aconteça por acaso, mas de reconhecer o que precisa ser ajustado para seguir em frente com mais segurança. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries

Áries pode precisar olhar com mais atenção para as parcerias e os compromissos que fazem parte da sua vida. Nas próximas semanas, conversas importantes podem esclarecer situações que vinham sendo marcadas por suposições, expectativas diferentes ou dificuldades de comunicação. Na vida amorosa, quem está em um relacionamento pode sentir necessidade de rever planos em conjunto, enquanto os solteiros podem compreender melhor o que procuram em uma relação duradoura.

No trabalho, acordos com clientes, negociações e projetos em parceria também merecem atenção. Antes de aceitar uma proposta apenas para evitar conflitos, vale conferir as condições e entender se as responsabilidades estão bem definidas.

Dica cósmica: não aceite menos do que considera justo só para manter a paz. Uma conversa sincera pode evitar problemas maiores no futuro.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Câncer

Câncer pode começar a repensar a relação com o dinheiro, a segurança pessoal e os objetivos que deseja alcançar. Se alguma decisão financeira vem sendo adiada, este pode ser um bom momento para analisar os números com calma e identificar o que precisa mudar. A ideia é encontrar maneiras mais realistas de cuidar dos recursos sem deixar que a preocupação controle todas as escolhas.

No trabalho, reconhecer o próprio valor será importante. Em vez de comparar seu progresso com o de outras pessoas, Câncer pode se beneficiar ao identificar as próprias habilidades e estabelecer metas possíveis. Na vida pessoal, definir limites também pode ajudar a preservar a tranquilidade sem se afastar de quem realmente importa.

Dica cósmica: transforme suas preocupações em um plano concreto. Pequenos ajustes feitos agora podem trazer mais segurança adiante.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
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Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Leão

Leão pode encontrar motivos para mirar mais alto na carreira. Uma nova responsabilidade, uma conversa importante com alguém da liderança ou a chance de coordenar um projeto pode estimular o signo a reconsiderar suas ambições profissionais. Para quem espera reconhecimento há algum tempo, as próximas semanas podem servir de incentivo para buscar novos desafios ou avaliar uma mudança de rumo.

O crescimento, porém, exige preparação. Em vez de depender apenas da sorte, Leão precisa demonstrar suas habilidades e estar disposto a assumir compromissos maiores. Na vida pessoal, comunicar as próprias ambições sem deixar que o trabalho ocupe todo o espaço será essencial para manter o equilíbrio.

Dica cósmica: não espere que alguém perceba seu potencial sozinho. Mostre o que sabe fazer e esteja preparado para aproveitar novas responsabilidades.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
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Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Libra

Libra pode perceber que algumas relações precisam de mais clareza. Uma conversa que vinha sendo adiada pode ajudar a entender se um relacionamento corresponde ao que o signo deseja ou se chegou a hora de rever expectativas. No ambiente profissional, acordos e parcerias também podem exigir ajustes, especialmente quando as responsabilidades não estão bem definidas.

As próximas semanas ainda favorecem uma revisão de hábitos financeiros e despesas compartilhadas. Questões antigas podem voltar à tona, mas isso não significa que seja necessário tomar decisões precipitadas. O mais importante é avaliar o que realmente importa e verificar se os compromissos atuais combinam com as prioridades de Libra.

Dica cósmica: não diga sim apenas para agradar. Entender seus próprios limites é essencial para construir relações mais equilibradas.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Peixes

Peixes pode sentir necessidade de reorganizar os planos de longo prazo e a rotina que deveria ajudar a realizá-los. Quando os resultados demoram mais do que o esperado, a tendência pode ser abandonar objetivos ou perder a motivação. Agora, porém, o caminho mais produtivo é identificar o que está dificultando o progresso e fazer ajustes concretos.

Estabelecer prazos realistas, organizar tarefas e dividir responsabilidades pode ajudar o signo a recuperar a direção. Na vida amorosa, atitudes consistentes tendem a valer mais do que promessas grandiosas. Já no campo financeiro, revisar despesas recorrentes e compromissos que deixaram de fazer sentido pode abrir espaço para escolhas mais alinhadas aos objetivos pessoais.

Dica cósmica: não confunda um ritmo lento com falta de progresso. Organize os próximos passos e concentre sua energia no que você pode mudar.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
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Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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