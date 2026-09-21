Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Universo coloca uma oportunidade inesperada no caminho de 3 signos nesta segunda-feira (21 de setembro): não deixe o medo decidir

Uma proposta, convite ou mudança de planos pode abrir uma porta importante, mas hesitar demais pode fazer esses signos perderem o timing

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 05:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira pode começar como qualquer outra, mas terminar de uma maneira bem diferente para três signos. Uma oportunidade inesperada pode surgir justamente quando eles não estiverem procurando por ela, trazendo a possibilidade de mudar uma situação que já parecia definida.

O desafio será não confundir cautela com medo. Nem toda novidade precisa ser aceita imediatamente, mas algumas chances só aparecem quando existe disposição para sair do roteiro conhecido. O universo pode até colocar a porta no caminho, mas atravessá-la continua sendo uma escolha.

Leia mais

Imagem - A semana (de 21 a 27 de setembro) traz uma virada para estes signos, que podem finalmente encerrar pendências

A semana (de 21 a 27 de setembro) traz uma virada para estes signos, que podem finalmente encerrar pendências

Imagem - A semana fica mais leve para 3 signos do horóscopo chinês a partir de hoje (21 de setembro)

A semana fica mais leve para 3 signos do horóscopo chinês a partir de hoje (21 de setembro)

Imagem - Hoje (21 de setembro), estes signos podem receber uma resposta que muda seus próximos passos

Hoje (21 de setembro), estes signos podem receber uma resposta que muda seus próximos passos

Gêmeos

Gêmeos pode receber uma notícia, convite ou proposta que muda a programação do dia. Algo que parecia distante pode ficar muito mais próximo, principalmente em questões ligadas a trabalho, estudos ou projetos pessoais.

A primeira reação pode ser pensar em todas as razões pelas quais aquilo talvez não dê certo. Só que analisar demais também pode fazer você perder o momento. Antes de recusar, descubra exatamente o que está sendo oferecido. Pode haver mais potencial nessa oportunidade do que parece à primeira vista.

Dica cósmica: não diga não apenas porque algo saiu completamente diferente do planejado. Primeiro entenda a oportunidade, depois tome sua decisão.

Decoração que é a cara de Gêmeos

Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: varanda urbana estilosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: home office criativo e inspirador por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: parede com galeria de quadros e pôsteres por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho de leitura cheio de livros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: quarto leve e descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: sala com iluminação natural e vibe leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cozinha compacta e cheia de personalidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho com tecnologia e gadgets por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: espaço multifuncional (trabalho + lazer) por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode se deparar com uma situação que exige posicionamento. Alguém pode procurar você para fazer um convite, propor uma parceria ou apresentar uma possibilidade que coloque seus planos em uma direção diferente.

Você costuma pensar bastante antes de escolher, mas nesta segunda-feira o excesso de dúvida pode ser mais prejudicial do que a própria mudança. Se a oportunidade estiver alinhada com aquilo que você deseja construir, talvez seja hora de confiar mais na sua capacidade de adaptação.

Dica cósmica: não espere ter todas as respostas para dar o primeiro passo. Algumas delas só aparecem depois que você começa.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com espelhos decorativos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cozinha clara e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: varanda charmosa e bem decorada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sofá claro com decoração harmoniosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: quarto clean e romântico por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com flores e decoração leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: mesa de jantar refinada e delicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquário pode ser surpreendido por uma oportunidade que chega através de outra pessoa. Um contato, conversa ou encontro casual pode trazer uma informação capaz de abrir um caminho que você ainda não tinha considerado.

A novidade pode parecer arriscada justamente porque tira você de uma situação conhecida. Mas existe uma diferença entre assumir um risco sem pensar e experimentar algo novo depois de avaliar as possibilidades. Se fizer sentido para seus objetivos, não descarte a chance apenas porque ela chegou de maneira inesperada.

Dica cósmica: mantenha a mente aberta para caminhos que você não teria escolhido sozinho. Uma mudança de rota também pode levar ao destino que você queria.

Decoração que é a cara de Aquário

Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala moderna com design diferente, mas clean por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: quarto moderno com toque futurista sutil por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: varanda urbana contemporânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: iluminação criativa e aconchegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: home office tecnológico, mas elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com peças de design autoral por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: espaço criativo organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: cantinho tech discreto e integrado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com arte moderna e personalidade por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Segunda começa com virada para 3 signos; tarot revela quem pode ter uma surpresa

Segunda começa com virada para 3 signos; tarot revela quem pode ter uma surpresa