ASTROLOGIA

Universo dá sinal de esperança para 3 signos hoje (22 de outubro) e mostra que nem tudo está perdido

Câncer, Sagitário e Peixes podem recuperar a confiança no futuro, deixar a negatividade de lado e perceber que ainda há motivos para acreditar em dias melhores

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e aviso do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Três signos podem encontrar motivos para voltar a acreditar no futuro nesta quinta-feira, 22 de outubro. Depois de períodos difíceis, Câncer, Sagitário e Peixes tendem a perceber que nem tudo está perdido e que ainda há espaço para mudanças positivas. A esperança ganha força quando eles reconhecem o quanto já superaram e entendem que o passado não precisa determinar o que vem pela frente.

Esse movimento começa com uma reflexão sobre as dificuldades enfrentadas e o próprio amadurecimento. Mesmo sem ter resolvido tudo, cada passo dado até aqui pode ajudar a recuperar a confiança no que está por vir. Para esses signos, a proposta é deixar de lado a sensação de que nada vai melhorar e voltar a enxergar possibilidades positivas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer

Câncer pode sentir necessidade de acreditar novamente que as coisas vão melhorar. Depois de enfrentar dificuldades, o signo começa a perceber que não precisa ficar preso à sensação de que tudo dará errado. A partir desta quinta-feira, a esperança pode surgir quando Câncer entende que também tem poder para mudar a própria perspectiva e tomar decisões que favoreçam seu bem-estar.

Isso significa parar de alimentar pensamentos negativos e escolher com mais cuidado aquilo que merece sua atenção. Nem todos os problemas desaparecem de uma hora para outra, mas Câncer pode perceber que passar os dias esperando pelo pior só aumenta o desgaste. Recuperar a tranquilidade começa por abrir espaço para outras possibilidades.

Dica cósmica: concentre sua energia no que está ao seu alcance e não deixe que o medo do futuro roube a paz que você pode construir no presente.

Câncer no trabalho 1 de 5

Sagitário

Sagitário costuma manter a esperança mesmo quando as pessoas ao redor já desistiram de acreditar em dias melhores. A partir desta quinta-feira, esse otimismo pode ganhar força novamente, ajudando o signo a enfrentar os desafios sem perder de vista a possibilidade de que as coisas se ajeitem.

Mesmo diante de contratempos, Sagitário tende a encontrar motivos para seguir em frente. Essa confiança não significa ignorar os problemas, mas evitar que eles apaguem todas as perspectivas positivas. A capacidade de enxergar alternativas e continuar acreditando no futuro pode ser justamente o que ajuda o signo a atravessar momentos complicados.

Dica cósmica: preserve seu otimismo, mas combine esperança com atitudes concretas. Acreditar em dias melhores também significa continuar caminhando em direção a eles.

Sagitário no trabalho 1 de 5

Peixes

Peixes pode encontrar um sinal de esperança justamente porque está disposto a procurá-lo. A partir desta quinta-feira, o signo tende a perceber que as notícias negativas e os problemas do mundo não precisam ocupar todos os seus pensamentos. Embora seja impossível controlar tudo o que acontece ao redor, é possível escolher quanto espaço essas preocupações terão na rotina.

Essa mudança de perspectiva ajuda Peixes a recuperar a confiança no futuro e a entender que nem tudo é tão desanimador quanto parece nos momentos de maior pessimismo. Ao reduzir o contato com aquilo que alimenta a angústia e prestar atenção ao que ainda faz sentido em sua vida, o signo pode voltar a se sentir parte de um mundo que também oferece motivos para ter esperança.

Dica cósmica: estabeleça limites para o excesso de notícias negativas e procure atividades, pessoas e experiências que ajudem você a recuperar a leveza.