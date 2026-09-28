ASTROLOGIA

Universo dá um empurrão em 5 signos durante a temporada de Libra, e vem aí uma fase de boas surpresas

A temporada que começou em 22 de setembro pode trazer mais encontros, oportunidades, diversão e mudanças positivas até 23 de outubro

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 05:00

Signos e mudanças Crédito: Imagem gerada por IA

A temporada de Libra já está em andamento e pode mudar bastante o clima das próximas semanas para alguns signos. Depois de um período mais voltado para organização, cobranças e questões práticas, a nova fase favorece relações, vida social, novas experiências e uma rotina com mais espaço para prazer.

Para cinco signos, essa mudança pode ser especialmente perceptível. Alguns podem se aproximar novamente de amigos, enquanto outros encontram novas oportunidades por meio de conversas, viagens, estudos ou contatos que surgem pelo caminho.

A temporada de Libra segue até 23 de outubro e, até lá, esses signos podem aproveitar uma fase mais movimentada e cheia de possibilidades. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode perceber que a vida fica mais divertida e movimentada durante a temporada de Libra. Encontros com amigos, convites, interesses amorosos e novas experiências tendem a ocupar mais espaço na rotina, trazendo uma sensação de leveza que estava faltando.

A comunicação também pode abrir portas. Conversas com amigos, colegas, vizinhos e pessoas próximas podem levar a informações importantes ou até oportunidades inesperadas. Quanto mais Gêmeos circular e trocar ideias, maiores são as chances de descobrir algo interessante.

Dica cósmica: aceite alguns convites que normalmente recusaria. Uma conversa casual pode acabar levando você muito mais longe do que imagina.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Leão

Leão entra em uma fase especialmente favorável para sair da rotina e explorar novas possibilidades. Um passeio diferente, uma atividade na própria cidade ou até um encontro com pessoas que não vê há algum tempo pode trazer uma sensação de renovação.

Também existe espaço para aprender algo novo e ampliar a rede de contatos. Para quem está procurando uma oportunidade profissional ou pensando em começar um projeto, conversar mais e se colocar em evidência pode fazer diferença.

Dica cósmica: não subestime os encontros do dia a dia. Uma pessoa que você conhece por acaso pode trazer uma ideia ou oportunidade importante.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Libra

A temporada de Libra coloca o próprio signo em evidência e pode ajudar a recuperar a confiança nas próprias escolhas. É um período para olhar com mais atenção para o que você realmente quer, em vez de continuar seguindo expectativas criadas por outras pessoas.

A vida social também tende a ganhar força. Reencontros, novas amizades e conversas importantes podem fazer Libra perceber que algumas relações ainda têm muito a oferecer. É uma boa fase para se aproximar de quem faz sentido e deixar para trás o que já não combina com a pessoa que você se tornou.

Dica cósmica: aproveite essa fase para colocar suas próprias vontades na agenda. Você não precisa esperar que outra pessoa dê o primeiro passo.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Sagitário

Sagitário pode ter uma temporada especialmente movimentada no campo social. Amigos, grupos, eventos e novos contatos podem ocupar boa parte das próximas semanas, trazendo oportunidades para conhecer pessoas e participar de experiências diferentes.

Ao mesmo tempo, momentos de recolhimento podem ser importantes. Nem toda resposta precisa aparecer no meio da agitação. Às vezes, afastar-se um pouco da correria ajuda Sagitário a entender melhor o que deseja deixar para trás e quais planos realmente merecem espaço.

Dica cósmica: circule, conheça gente nova e participe mais, mas preserve alguns momentos só seus para organizar as ideias.

Viagens que são a cara de Sagitário 1 de 10

Aquário

Aquário pode aproveitar a temporada de Libra para ampliar horizontes. Viagens, estudos, cursos, novos conhecimentos e experiências fora da rotina podem despertar interesses que estavam adormecidos.

Uma conversa também pode mudar a maneira como Aquário enxerga determinada situação. Pessoas de outros lugares ou com experiências muito diferentes podem trazer informações valiosas e até abrir caminhos que o signo ainda não havia considerado.

Dica cósmica: não limite seus planos ao que parece possível agora. Pesquise, converse e explore alternativas antes de decidir até onde você pode chegar.