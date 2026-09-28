Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Universo dá um empurrão em 5 signos durante a temporada de Libra, e vem aí uma fase de boas surpresas

A temporada que começou em 22 de setembro pode trazer mais encontros, oportunidades, diversão e mudanças positivas até 23 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 05:00

Signos e mudanças
Signos e mudanças Crédito: Imagem gerada por IA

A temporada de Libra já está em andamento e pode mudar bastante o clima das próximas semanas para alguns signos. Depois de um período mais voltado para organização, cobranças e questões práticas, a nova fase favorece relações, vida social, novas experiências e uma rotina com mais espaço para prazer.

Para cinco signos, essa mudança pode ser especialmente perceptível. Alguns podem se aproximar novamente de amigos, enquanto outros encontram novas oportunidades por meio de conversas, viagens, estudos ou contatos que surgem pelo caminho.

A temporada de Libra segue até 23 de outubro e, até lá, esses signos podem aproveitar uma fase mais movimentada e cheia de possibilidades. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O dia da sorte da semana (de 28 de setembro a 4 de outubro) revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade

O dia da sorte da semana (de 28 de setembro a 4 de outubro) revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade

Imagem - A conta vai começar a fechar: uma oportunidade pode mudar o jogo financeiros para 3 signos nessa semana (entre 28 de setembro e 4 de outubro)

A conta vai começar a fechar: uma oportunidade pode mudar o jogo financeiros para 3 signos nessa semana (entre 28 de setembro e 4 de outubro)

Imagem - Temporada de Libra pode trazer alguém do passado de volta para 4 signos; veja se o seu está na lista

Temporada de Libra pode trazer alguém do passado de volta para 4 signos; veja se o seu está na lista

Gêmeos

Gêmeos pode perceber que a vida fica mais divertida e movimentada durante a temporada de Libra. Encontros com amigos, convites, interesses amorosos e novas experiências tendem a ocupar mais espaço na rotina, trazendo uma sensação de leveza que estava faltando.

A comunicação também pode abrir portas. Conversas com amigos, colegas, vizinhos e pessoas próximas podem levar a informações importantes ou até oportunidades inesperadas. Quanto mais Gêmeos circular e trocar ideias, maiores são as chances de descobrir algo interessante.

Dica cósmica: aceite alguns convites que normalmente recusaria. Uma conversa casual pode acabar levando você muito mais longe do que imagina.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Leão

Leão entra em uma fase especialmente favorável para sair da rotina e explorar novas possibilidades. Um passeio diferente, uma atividade na própria cidade ou até um encontro com pessoas que não vê há algum tempo pode trazer uma sensação de renovação.

Também existe espaço para aprender algo novo e ampliar a rede de contatos. Para quem está procurando uma oportunidade profissional ou pensando em começar um projeto, conversar mais e se colocar em evidência pode fazer diferença.

Dica cósmica: não subestime os encontros do dia a dia. Uma pessoa que você conhece por acaso pode trazer uma ideia ou oportunidade importante.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
1 de 10
Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Libra

A temporada de Libra coloca o próprio signo em evidência e pode ajudar a recuperar a confiança nas próprias escolhas. É um período para olhar com mais atenção para o que você realmente quer, em vez de continuar seguindo expectativas criadas por outras pessoas.

A vida social também tende a ganhar força. Reencontros, novas amizades e conversas importantes podem fazer Libra perceber que algumas relações ainda têm muito a oferecer. É uma boa fase para se aproximar de quem faz sentido e deixar para trás o que já não combina com a pessoa que você se tornou.

Dica cósmica: aproveite essa fase para colocar suas próprias vontades na agenda. Você não precisa esperar que outra pessoa dê o primeiro passo.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
1 de 10
Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Sagitário

Sagitário pode ter uma temporada especialmente movimentada no campo social. Amigos, grupos, eventos e novos contatos podem ocupar boa parte das próximas semanas, trazendo oportunidades para conhecer pessoas e participar de experiências diferentes.

Ao mesmo tempo, momentos de recolhimento podem ser importantes. Nem toda resposta precisa aparecer no meio da agitação. Às vezes, afastar-se um pouco da correria ajuda Sagitário a entender melhor o que deseja deixar para trás e quais planos realmente merecem espaço.

Dica cósmica: circule, conheça gente nova e participe mais, mas preserve alguns momentos só seus para organizar as ideias.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
1 de 10
Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Aquário

Aquário pode aproveitar a temporada de Libra para ampliar horizontes. Viagens, estudos, cursos, novos conhecimentos e experiências fora da rotina podem despertar interesses que estavam adormecidos.

Uma conversa também pode mudar a maneira como Aquário enxerga determinada situação. Pessoas de outros lugares ou com experiências muito diferentes podem trazer informações valiosas e até abrir caminhos que o signo ainda não havia considerado.

Dica cósmica: não limite seus planos ao que parece possível agora. Pesquise, converse e explore alternativas antes de decidir até onde você pode chegar.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
1 de 10
São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Aprenda a fazer um bolo de canela perfeito para acompanhar seu café da manhã

Aprenda a fazer um bolo de canela perfeito para acompanhar seu café da manhã
Imagem - Veja as previsões para os 12 signos nesta segunda-feira (28)

Veja as previsões para os 12 signos nesta segunda-feira (28)