ASTROLOGIA

Universo dá um sinal para 3 signos hoje (22 de setembro): às vezes, tudo o que falta é perceber que ainda existe uma saída

Uma notícia, oportunidade ou percepção pode devolver a esses signos a confiança de que os próximos meses podem ser muito melhores

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 05:00

Signos e aviso do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa para voltar a acreditar no futuro é perceber que existe uma saída. Hoje (22 de setembro), três signos podem receber exatamente esse tipo de sinal.

A chegada da primavera no Brasil também marca uma mudança de clima simbólica, convidando a deixar para trás pensamentos que mantêm a vida parada. Para esses signos, uma situação aparentemente simples pode reacender a esperança e mostrar que ainda existem caminhos a explorar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos passou bastante tempo imaginando como gostaria que fosse o futuro, mas pode ter deixado algumas oportunidades escaparem enquanto esperava o momento perfeito. Agora, essa postura começa a mudar.

Uma faísca de esperança pode fazer você perceber que ainda existe tempo para correr atrás de um sonho. Em vez de ficar apenas planejando, você sente vontade de transformar uma ideia antiga em algo concreto. O futuro deixa de parecer distante e começa a parecer possível.

Dica cósmica: escolha um sonho que você abandonou no meio do caminho e dê um primeiro passo para retomá-lo.

Filmes para Gêmeos 1 de 10

Libra

Libra pode receber um sinal inesperado de que uma situação que parecia sem saída ainda pode ter um desfecho positivo. Pode ser uma conversa, uma oportunidade ou simplesmente uma informação que muda completamente sua perspectiva.

O mais importante é que você não vai apenas sentir esperança. Essa sensação pode se transformar em disposição para agir e construir aquilo que deseja. Em vez de esperar que as coisas aconteçam sozinhas, você começa a participar ativamente da mudança.

Dica cósmica: quando surgir uma oportunidade de recomeçar, não deixe o medo de errar falar mais alto que sua vontade de tentar.

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Peixes

Peixes pode ser surpreendido por uma percepção tão positiva que vai parar para prestar atenção no que está acontecendo. Algo que parecia confuso começa a ganhar sentido, e sua intuição aponta para uma possibilidade melhor do que você esperava.

Você pode não saber exatamente como os próximos capítulos vão se desenrolar, mas sente que existe algo bom se aproximando. Para um signo tão conectado à própria intuição, essa sensação já pode ser suficiente para recuperar a confiança.

Dica cósmica: não descarte uma boa sensação só porque você ainda não consegue explicar racionalmente de onde ela veio.