Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Universo devolve a esperança para 3 signos a partir de hoje (13 de setembro), e eles finalmente enxergam uma saída

Depois de uma fase marcada por dúvidas e desânimo, alguns signos recuperam a confiança e percebem que ainda há motivos para acreditar em dias melhores

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 05:00

Signo
Signo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 13 de setembro, três signos podem sentir algo que parecia ter ficado para trás: a esperança. Depois de um período em que problemas, dúvidas e frustrações acabaram pesando mais do que deveriam, uma nova percepção começa a surgir.

Para esses signos, o momento representa uma chance de recuperar a confiança e voltar a enxergar possibilidades onde antes só apareciam obstáculos. Não significa que todos os problemas desaparecem de uma hora para outra, mas a maneira de lidar com eles pode mudar completamente.

A sensação é de que finalmente existe uma saída. E, quando isso acontece, fica mais fácil retomar planos, acreditar nas próprias escolhas e perceber que nem tudo está perdido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Hoje (13 de setembro), estes signos podem destravar pendências e encontrar clareza no dinheiro, no trabalho e no amor

Hoje (13 de setembro), estes signos podem destravar pendências e encontrar clareza no dinheiro, no trabalho e no amor

Imagem - A fase pesada fica para trás hoje (13 de setembro) para 4 signos do horóscopo chinês

A fase pesada fica para trás hoje (13 de setembro) para 4 signos do horóscopo chinês

Imagem - 5 signos podem ganhar força no trabalho, no dinheiro e na vida pessoal nos próximos dias, e uma nova fase já começa a se desenhar

5 signos podem ganhar força no trabalho, no dinheiro e na vida pessoal nos próximos dias, e uma nova fase já começa a se desenhar

Virgem

Virgem pode começar a perceber que nem tudo está tão difícil quanto parecia. Depois de uma fase em que o excesso de preocupação fez você enxergar mais problemas do que soluções, uma situação começa a trazer um pouco mais de clareza.

Essa esperança pode aparecer justamente quando você menos espera. Algo que parecia distante ou até impossível volta a fazer sentido, mostrando que talvez ainda exista um caminho para aquilo que você quase desistiu de conquistar.

O importante agora é não abandonar essa sensação logo nos primeiros obstáculos. Você não precisa ter todas as respostas imediatamente. Basta reconhecer que existe uma possibilidade e dar espaço para ela crescer.

Dica cósmica: não descarte uma oportunidade só porque ela chegou de uma forma diferente daquela que você imaginava.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode finalmente sair de uma fase em que o pessimismo começou a falar mais alto. Você tentou continuar sendo fiel a quem é, mesmo quando algumas experiências fizeram parecer que agir dessa maneira só trazia dificuldades.

Agora, uma mudança de perspectiva pode devolver sua confiança. Pessoas, situações ou acontecimentos ao seu redor ajudam a mostrar que ainda existem relações e caminhos capazes de fazer bem a você.

A esperança chega justamente quando você decide parar de esperar que tudo dê errado. Pela primeira vez em algum tempo, pode parecer mais fácil acreditar que coisas boas também podem acontecer sem que exista uma armadilha por trás.

Dica cósmica: permita-se acreditar em uma possibilidade positiva antes de encontrar motivos para duvidar dela.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquário pode estar cansado de precisar ser forte o tempo inteiro. Em alguns momentos, a vontade de largar tudo parece enorme, principalmente quando os resultados demoram mais do que você gostaria.

Mas essa fase começa a mudar quando você percebe que desistir não é a única alternativa. Uma nova dose de confiança ajuda a recuperar a disposição para seguir em frente, mesmo sem garantias.

O mais importante é que essa esperança não depende de tudo estar perfeito. Ela nasce da percepção de que você ainda tem escolhas e pode decidir qual caminho quer seguir. Aos poucos, o desânimo perde espaço e você volta a enxergar possibilidades.

Dica cósmica: não tome decisões definitivas durante uma fase passageira de desânimo. Dê a si mesmo mais tempo para enxergar o que ainda pode dar certo.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Abundância, alerta ou presente? Entenda o que sonhar com dinheiro está tentando te revelar

Abundância, alerta ou presente? Entenda o que sonhar com dinheiro está tentando te revelar