ASTROLOGIA

Universo devolve a esperança para 3 signos a partir de hoje (13 de setembro), e eles finalmente enxergam uma saída

Depois de uma fase marcada por dúvidas e desânimo, alguns signos recuperam a confiança e percebem que ainda há motivos para acreditar em dias melhores

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 05:00

Signo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 13 de setembro, três signos podem sentir algo que parecia ter ficado para trás: a esperança. Depois de um período em que problemas, dúvidas e frustrações acabaram pesando mais do que deveriam, uma nova percepção começa a surgir.

Para esses signos, o momento representa uma chance de recuperar a confiança e voltar a enxergar possibilidades onde antes só apareciam obstáculos. Não significa que todos os problemas desaparecem de uma hora para outra, mas a maneira de lidar com eles pode mudar completamente.

A sensação é de que finalmente existe uma saída. E, quando isso acontece, fica mais fácil retomar planos, acreditar nas próprias escolhas e perceber que nem tudo está perdido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem

Virgem pode começar a perceber que nem tudo está tão difícil quanto parecia. Depois de uma fase em que o excesso de preocupação fez você enxergar mais problemas do que soluções, uma situação começa a trazer um pouco mais de clareza.

Essa esperança pode aparecer justamente quando você menos espera. Algo que parecia distante ou até impossível volta a fazer sentido, mostrando que talvez ainda exista um caminho para aquilo que você quase desistiu de conquistar.

O importante agora é não abandonar essa sensação logo nos primeiros obstáculos. Você não precisa ter todas as respostas imediatamente. Basta reconhecer que existe uma possibilidade e dar espaço para ela crescer.

Dica cósmica: não descarte uma oportunidade só porque ela chegou de uma forma diferente daquela que você imaginava.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Libra

Libra pode finalmente sair de uma fase em que o pessimismo começou a falar mais alto. Você tentou continuar sendo fiel a quem é, mesmo quando algumas experiências fizeram parecer que agir dessa maneira só trazia dificuldades.

Agora, uma mudança de perspectiva pode devolver sua confiança. Pessoas, situações ou acontecimentos ao seu redor ajudam a mostrar que ainda existem relações e caminhos capazes de fazer bem a você.

A esperança chega justamente quando você decide parar de esperar que tudo dê errado. Pela primeira vez em algum tempo, pode parecer mais fácil acreditar que coisas boas também podem acontecer sem que exista uma armadilha por trás.

Dica cósmica: permita-se acreditar em uma possibilidade positiva antes de encontrar motivos para duvidar dela.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Aquário

Aquário pode estar cansado de precisar ser forte o tempo inteiro. Em alguns momentos, a vontade de largar tudo parece enorme, principalmente quando os resultados demoram mais do que você gostaria.

Mas essa fase começa a mudar quando você percebe que desistir não é a única alternativa. Uma nova dose de confiança ajuda a recuperar a disposição para seguir em frente, mesmo sem garantias.

O mais importante é que essa esperança não depende de tudo estar perfeito. Ela nasce da percepção de que você ainda tem escolhas e pode decidir qual caminho quer seguir. Aos poucos, o desânimo perde espaço e você volta a enxergar possibilidades.

Dica cósmica: não tome decisões definitivas durante uma fase passageira de desânimo. Dê a si mesmo mais tempo para enxergar o que ainda pode dar certo.