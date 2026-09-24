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Universo devolve a felicidade para 3 signos hoje (24 de setembro), depois de uma fase de muita tristeza

Depois de carregarem sentimentos que pareciam não ter fim, esses signos podem perceber que já não precisam continuar presos ao passado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas fases difíceis demoram mais para terminar dentro da nossa cabeça do que na vida real. Às vezes, o problema já ficou para trás, mas a tristeza continua ocupando espaço.

Hoje, isso pode começar a mudar para três signos. Uma percepção importante faz com que eles olhem para o passado de outra maneira e entendam que não precisam mais carregar aquilo que um dia machucou. O que vem pela frente pode ser mais leve justamente porque eles finalmente estão dispostos a soltar o que ficou para trás. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Câncer

Você pode perceber hoje que uma tristeza que parecia fazer parte da sua vida já não combina mais com quem você se tornou, Câncer. Durante muito tempo, você revisitou o que deu errado, as decepções e os momentos em que se sentiu injustiçado.

Agora, porém, algo muda na sua forma de enxergar tudo isso. O passado continua existindo, mas já não tem o mesmo peso. Você não precisa fingir que nada aconteceu, apenas entender que aquela história não precisa determinar seu estado de espírito para sempre.

A felicidade volta quando você percebe que seguir em frente não significa esquecer. Significa parar de viver em função daquilo que doeu.

Dica cósmica: reconheça o que aconteceu, mas não transforme uma fase difícil em uma identidade. Você pode escolher uma vida mais leve.

Comidas que são a cara de Câncer

Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Câncer: Brigadeiro - O doce que é sinônimo de festa, infância e o acalento perfeito para qualquer momento emocional. por Imagem gerada por IA
Sabor de pizza de Câncer: Marguerita clássica - Simplicidade, tradição e o conforto do manjericão fresco com queijo derretido. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Câncer: Pão na chapa com requeijão na saída - Simples, quentinho e com aquele gosto de cuidado matinal. por Imagem gerada por IA
Petisco de Câncer: Bolinhos de chuva polvilhados com açúcar - A comida afetiva por excelência, com cheiro de casa de vó e tarde chuvosa. por Imagem gerada por IA
Fruta de Câncer: Melancia suculenta - Uma fruta cheia de água (elemento do signo), doce e que remete a momentos de frescor em família. por Imagem gerada por IA
Bebida de Câncer: Milkshake de baunilha clássico - Remete à infância e à doçura nostálgica que Câncer tanto valoriza. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Câncer: Queijo/Misto quente ultra queijudo - O ápice do "comfort food", quentinho e feito com pão de forma macio. por Imagem gerada por IA
Junk food de Câncer: Pipoca amanteigada de cinema - Perfeita para o programa favorito de Câncer: maratona de filmes no sofá de casa. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Câncer: Chá de camomila com mel e canela - O signo regido pela Lua busca o calmante e o conforto emocional de uma bebida morna. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA

Virgem

Durante muito tempo, você pode ter acreditado que tinha motivos suficientes para continuar preso à tristeza, Virgem. Só que você mudou. Cresceu, aprendeu e passou a enxergar determinadas situações de uma maneira completamente diferente.

Hoje, pode surgir aquela percepção incômoda e libertadora: talvez você não esteja mais triste, apenas tenha se acostumado a carregar a tristeza. E, quando percebe isso, fica muito mais fácil deixar esse sentimento para trás.

Existe segurança e alegria ao seu redor, mas você precisa permitir que elas ocupem o espaço que antes era tomado pelas preocupações.

Dica cósmica: não se sinta obrigado a continuar sofrendo por algo só porque você sofreu muito no passado.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Sagitário

Para você, Sagitário, a felicidade começa quando deixa de tentar controlar aquilo que simplesmente não depende de você. Algumas coisas não aconteceram como você queria, e insistir nisso só prolonga uma frustração que já cumpriu seu papel.

Hoje, você pode chegar a uma conclusão importante: aceitar que certas situações não podem ser mudadas não significa desistir. Significa recuperar a liberdade para escolher como deseja viver daqui para frente.

Quando você solta a necessidade de controlar tudo, sobra espaço para a paz, para novas experiências e para a alegria que estava sendo sufocada pelo passado.

Dica cósmica: pare de gastar energia tentando mudar aquilo que já aconteceu. Use essa força para construir o que ainda pode acontecer.

Comidas que são a cara de Sagitário

Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Sagitário: Tigela de Açaí completa com frutas tropicais - Energia pura e cores vivas para quem está sempre em movimento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Sagitário: Pad Thai com camarão e amendoim - Um prato vibrante, cheio de texturas e sabores internacionais. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Sagitário: Chai Indiano com especiarias - O sabor da estrada e das culturas distantes em uma xícara quente e aromática. por Imagem gerada por IA
Petisco de Sagitário: Samosas crocantes com chutney - A comida de rua global que representa o espírito livre do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Sagitário: Margarita de Maracujá com sal na borda - Cítrica, solar e aventureira, como uma tarde em uma praia estrangeira. por Imagem gerada por IA
Pizza de Sagitário: Pizza de Frango com Curry e Abacaxi - Uma combinação exótica e ousada que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Fruta de Sagitário: Carambola - O formato de estrela e o sabor exótico representam a busca pelo horizonte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Sagitário: Kebab de Cordeiro com molho de iogurte - O lanche das ruas do mundo, cheio de temperos e história. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Sagitário: Banoffee Pie com caramelo e especiarias - Uma mistura de texturas e sabores que é uma verdadeira festa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA

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