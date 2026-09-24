ASTROLOGIA

Universo devolve a felicidade para 3 signos hoje (24 de setembro), depois de uma fase de muita tristeza

Depois de carregarem sentimentos que pareciam não ter fim, esses signos podem perceber que já não precisam continuar presos ao passado

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas fases difíceis demoram mais para terminar dentro da nossa cabeça do que na vida real. Às vezes, o problema já ficou para trás, mas a tristeza continua ocupando espaço.

Hoje, isso pode começar a mudar para três signos. Uma percepção importante faz com que eles olhem para o passado de outra maneira e entendam que não precisam mais carregar aquilo que um dia machucou. O que vem pela frente pode ser mais leve justamente porque eles finalmente estão dispostos a soltar o que ficou para trás. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer

Você pode perceber hoje que uma tristeza que parecia fazer parte da sua vida já não combina mais com quem você se tornou, Câncer. Durante muito tempo, você revisitou o que deu errado, as decepções e os momentos em que se sentiu injustiçado.

Agora, porém, algo muda na sua forma de enxergar tudo isso. O passado continua existindo, mas já não tem o mesmo peso. Você não precisa fingir que nada aconteceu, apenas entender que aquela história não precisa determinar seu estado de espírito para sempre.

A felicidade volta quando você percebe que seguir em frente não significa esquecer. Significa parar de viver em função daquilo que doeu.

Dica cósmica: reconheça o que aconteceu, mas não transforme uma fase difícil em uma identidade. Você pode escolher uma vida mais leve.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Virgem

Durante muito tempo, você pode ter acreditado que tinha motivos suficientes para continuar preso à tristeza, Virgem. Só que você mudou. Cresceu, aprendeu e passou a enxergar determinadas situações de uma maneira completamente diferente.

Hoje, pode surgir aquela percepção incômoda e libertadora: talvez você não esteja mais triste, apenas tenha se acostumado a carregar a tristeza. E, quando percebe isso, fica muito mais fácil deixar esse sentimento para trás.

Existe segurança e alegria ao seu redor, mas você precisa permitir que elas ocupem o espaço que antes era tomado pelas preocupações.

Dica cósmica: não se sinta obrigado a continuar sofrendo por algo só porque você sofreu muito no passado.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Sagitário

Para você, Sagitário, a felicidade começa quando deixa de tentar controlar aquilo que simplesmente não depende de você. Algumas coisas não aconteceram como você queria, e insistir nisso só prolonga uma frustração que já cumpriu seu papel.

Hoje, você pode chegar a uma conclusão importante: aceitar que certas situações não podem ser mudadas não significa desistir. Significa recuperar a liberdade para escolher como deseja viver daqui para frente.

Quando você solta a necessidade de controlar tudo, sobra espaço para a paz, para novas experiências e para a alegria que estava sendo sufocada pelo passado.

Dica cósmica: pare de gastar energia tentando mudar aquilo que já aconteceu. Use essa força para construir o que ainda pode acontecer.