ASTROLOGIA

Universo fecha um ciclo de quase 8 anos e empurra esses 4 signos para uma nova fase da vida

Depois de anos lidando com inseguranças, limites e feridas do passado, esses signos podem perceber que já não são as mesmas pessoas

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas fases da vida terminam muito antes de a gente perceber. Para quatro signos, esse sentimento pode ficar especialmente forte agora, depois de anos enfrentando situações que colocaram à prova a confiança, os limites e a maneira como enxergam a si mesmos.

O movimento começou a ganhar força com o retorno de Quíron a Áries, em 17 de setembro. Na astrologia, esse período está associado a questões profundas sobre identidade, autoestima e coragem para se colocar em primeiro lugar. Depois de quase oito anos de aprendizados, esses signos podem começar a agir de uma maneira que seria difícil imaginar no passado.

A sensação não é necessariamente de que tudo mudou de uma hora para outra. É mais como perceber que uma versão antiga de si mesmo já não combina com a vida que deseja construir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode perceber que a opinião dos outros já não tem o mesmo poder de antes. Durante muito tempo, uma rejeição, crítica ou desaprovação podia fazer o signo questionar as próprias escolhas e até duvidar do próprio valor.

Agora, a tendência é enxergar essas situações de outra maneira. Ainda pode doer ser rejeitado ou ouvir algo desagradável, mas isso não precisa mais definir quem Áries é. A nova fase começa justamente quando o signo consegue separar a opinião alheia da própria identidade.

Dica cósmica: não transforme a rejeição de alguém em uma sentença sobre o seu valor. Nem toda porta fechada diz alguma coisa sobre você.

Áries no trabalho 1 de 5

Câncer

Câncer pode perceber que passou anos construindo uma espécie de armadura para não se machucar novamente. O medo de que algo desse errado fazia o signo tentar prever todos os problemas antes mesmo que eles acontecessem.

Só que a experiência trouxe uma confiança que não existia antes. Câncer já sabe que consegue atravessar momentos difíceis sem perder completamente o controle da própria vida. Isso permite entrar em uma nova fase com menos necessidade de se preparar para o pior.

Dica cósmica: não deixe o medo de perder o controle impedir você de aproveitar aquilo que está dando certo.

Câncer no trabalho 1 de 5

Libra

Libra pode finalmente colocar limites onde antes só oferecia novas chances. Durante muito tempo, o signo pode ter tolerado comportamentos que ultrapassavam seus limites por medo de decepcionar alguém, provocar conflitos ou perder uma relação importante.

Essa postura começa a mudar. Libra está mais disposto a reconhecer sinais que antes preferia ignorar e a entender que escolher a própria paz não significa necessariamente ser egoísta. Algumas pessoas podem não gostar dessa nova postura, mas isso não significa que ela esteja errada.

Dica cósmica: não abandone seus limites apenas para evitar o desconforto de alguém. Sua paz também precisa entrar na conta.

Libra no trabalho 1 de 5

Capricórnio

Capricórnio entra nessa nova fase aprendendo uma lição que pode ser especialmente difícil para quem sempre se acostumou a resolver tudo sozinho: aceitar ajuda também é uma forma de força.

Por muito tempo, o signo pode ter medido a própria resistência pela quantidade de problemas que conseguia carregar sem reclamar. Agora, existe espaço para reconhecer que precisar de alguém não diminui sua independência. Pelo contrário, dividir responsabilidades pode deixar a vida mais leve e permitir que Capricórnio pare de carregar pesos que nem deveriam ser seus.

Dica cósmica: não espere chegar ao limite para aceitar apoio. Ser forte também significa saber quando não precisa fazer tudo sozinho.