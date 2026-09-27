Universo fecha um ciclo de quase 8 anos e empurra esses 4 signos para uma nova fase da vida

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Giuliana Mancini
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 05:00
Algumas fases da vida terminam muito antes de a gente perceber. Para quatro signos, esse sentimento pode ficar especialmente forte agora, depois de anos enfrentando situações que colocaram à prova a confiança, os limites e a maneira como enxergam a si mesmos.
O movimento começou a ganhar força com o retorno de Quíron a Áries, em 17 de setembro. Na astrologia, esse período está associado a questões profundas sobre identidade, autoestima e coragem para se colocar em primeiro lugar. Depois de quase oito anos de aprendizados, esses signos podem começar a agir de uma maneira que seria difícil imaginar no passado.
A sensação não é necessariamente de que tudo mudou de uma hora para outra. É mais como perceber que uma versão antiga de si mesmo já não combina com a vida que deseja construir. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
Áries pode perceber que a opinião dos outros já não tem o mesmo poder de antes. Durante muito tempo, uma rejeição, crítica ou desaprovação podia fazer o signo questionar as próprias escolhas e até duvidar do próprio valor.
Agora, a tendência é enxergar essas situações de outra maneira. Ainda pode doer ser rejeitado ou ouvir algo desagradável, mas isso não precisa mais definir quem Áries é. A nova fase começa justamente quando o signo consegue separar a opinião alheia da própria identidade.
Dica cósmica: não transforme a rejeição de alguém em uma sentença sobre o seu valor. Nem toda porta fechada diz alguma coisa sobre você.
Áries no trabalho
Câncer
Câncer pode perceber que passou anos construindo uma espécie de armadura para não se machucar novamente. O medo de que algo desse errado fazia o signo tentar prever todos os problemas antes mesmo que eles acontecessem.
Só que a experiência trouxe uma confiança que não existia antes. Câncer já sabe que consegue atravessar momentos difíceis sem perder completamente o controle da própria vida. Isso permite entrar em uma nova fase com menos necessidade de se preparar para o pior.
Dica cósmica: não deixe o medo de perder o controle impedir você de aproveitar aquilo que está dando certo.
Câncer no trabalho
Libra
Libra pode finalmente colocar limites onde antes só oferecia novas chances. Durante muito tempo, o signo pode ter tolerado comportamentos que ultrapassavam seus limites por medo de decepcionar alguém, provocar conflitos ou perder uma relação importante.
Essa postura começa a mudar. Libra está mais disposto a reconhecer sinais que antes preferia ignorar e a entender que escolher a própria paz não significa necessariamente ser egoísta. Algumas pessoas podem não gostar dessa nova postura, mas isso não significa que ela esteja errada.
Dica cósmica: não abandone seus limites apenas para evitar o desconforto de alguém. Sua paz também precisa entrar na conta.
Libra no trabalho
Capricórnio
Capricórnio entra nessa nova fase aprendendo uma lição que pode ser especialmente difícil para quem sempre se acostumou a resolver tudo sozinho: aceitar ajuda também é uma forma de força.
Por muito tempo, o signo pode ter medido a própria resistência pela quantidade de problemas que conseguia carregar sem reclamar. Agora, existe espaço para reconhecer que precisar de alguém não diminui sua independência. Pelo contrário, dividir responsabilidades pode deixar a vida mais leve e permitir que Capricórnio pare de carregar pesos que nem deveriam ser seus.
Dica cósmica: não espere chegar ao limite para aceitar apoio. Ser forte também significa saber quando não precisa fazer tudo sozinho.
Capricórnio no trabalho