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Universo fecha um ciclo de quase 8 anos e empurra esses 4 signos para uma nova fase da vida

Depois de anos lidando com inseguranças, limites e feridas do passado, esses signos podem perceber que já não são as mesmas pessoas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas fases da vida terminam muito antes de a gente perceber. Para quatro signos, esse sentimento pode ficar especialmente forte agora, depois de anos enfrentando situações que colocaram à prova a confiança, os limites e a maneira como enxergam a si mesmos.

O movimento começou a ganhar força com o retorno de Quíron a Áries, em 17 de setembro. Na astrologia, esse período está associado a questões profundas sobre identidade, autoestima e coragem para se colocar em primeiro lugar. Depois de quase oito anos de aprendizados, esses signos podem começar a agir de uma maneira que seria difícil imaginar no passado.

A sensação não é necessariamente de que tudo mudou de uma hora para outra. É mais como perceber que uma versão antiga de si mesmo já não combina com a vida que deseja construir. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries pode perceber que a opinião dos outros já não tem o mesmo poder de antes. Durante muito tempo, uma rejeição, crítica ou desaprovação podia fazer o signo questionar as próprias escolhas e até duvidar do próprio valor.

Agora, a tendência é enxergar essas situações de outra maneira. Ainda pode doer ser rejeitado ou ouvir algo desagradável, mas isso não precisa mais definir quem Áries é. A nova fase começa justamente quando o signo consegue separar a opinião alheia da própria identidade.

Dica cósmica: não transforme a rejeição de alguém em uma sentença sobre o seu valor. Nem toda porta fechada diz alguma coisa sobre você.

Áries no trabalho

O Ambiente Ideal: um ambiente que respira energia e ação. O escritório de Áries é prático, direto e com tudo à mão para iniciar novos projetos imediatamente. por Imagem gerada por IA
Estilo de Liderança: liderança inspiradora. Áries motiva a equipe com sua paixão e coragem, guiando todos em direção ao sucesso. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: desfrutando dos prazeres da vida. O descanso de Touro é um momento de prazer e relaxamento, valorizando o conforto e a estabilidade por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: trabalho persistente e de qualidade. Touro executa suas tarefas com atenção aos detalhes e dedicação, garantindo resultados sólidos. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o reconhecimento da vitória. Áries busca o topo e se orgulha de suas conquistas, sempre pronto para o próximo desafio. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: um ambiente que respira energia e ação. O escritório de Áries é prático, direto e com tudo à mão para iniciar novos projetos imediatamente. por Imagem gerada por IA

Câncer

Câncer pode perceber que passou anos construindo uma espécie de armadura para não se machucar novamente. O medo de que algo desse errado fazia o signo tentar prever todos os problemas antes mesmo que eles acontecessem.

Só que a experiência trouxe uma confiança que não existia antes. Câncer já sabe que consegue atravessar momentos difíceis sem perder completamente o controle da própria vida. Isso permite entrar em uma nova fase com menos necessidade de se preparar para o pior.

Dica cósmica: não deixe o medo de perder o controle impedir você de aproveitar aquilo que está dando certo.

Câncer no trabalho

O Ambiente Ideal: um lar longe de casa. O escritório de Câncer é um ambiente acolhedor e pessoal, onde ele se sente seguro e confortável para trabalhar. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: o cuidado e a empatia no trabalho. Câncer se preocupa com o bem-estar de seus colegas e cria um ambiente de apoio e colaboração. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Câncer é um momento de relaxamento e proteção, buscando recarregar as energias emocionais. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o pilar de apoio da equipe. Câncer é um membro valioso da equipe, sempre pronto para ouvir e oferecer suporte emocional aos colegas. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o reconhecimento do cuidado. Câncer busca fazer a diferença na vida das pessoas e se orgulha de seu trabalho dedicado e empático. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: um lar longe de casa. O escritório de Câncer é um ambiente acolhedor e pessoal, onde ele se sente seguro e confortável para trabalhar. por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode finalmente colocar limites onde antes só oferecia novas chances. Durante muito tempo, o signo pode ter tolerado comportamentos que ultrapassavam seus limites por medo de decepcionar alguém, provocar conflitos ou perder uma relação importante.

Essa postura começa a mudar. Libra está mais disposto a reconhecer sinais que antes preferia ignorar e a entender que escolher a própria paz não significa necessariamente ser egoísta. Algumas pessoas podem não gostar dessa nova postura, mas isso não significa que ela esteja errada.

Dica cósmica: não abandone seus limites apenas para evitar o desconforto de alguém. Sua paz também precisa entrar na conta.

Libra no trabalho

O Ambiente Ideal: o equilíbrio da estética. O escritório de Libra é um ambiente elegante e harmonioso, propício para a concentração e a criatividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a justiça da diplomacia. Libra executa suas tarefas com imparcialidade e equilíbrio, buscando sempre o entendimento e a harmonia. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Libra é um momento de relaxamento e prazer, buscando recarregar as energias emocionais e criativas. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o reconhecimento da justiça. Libra busca a harmonia e a justiça em tudo o que faz e se orgulha de seu trabalho dedicado e imparcial. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o conector de pessoas. Libra é um membro ativo da equipe, sempre pronto para colaborar e conectar diferentes pontos de vista. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: o equilíbrio da estética. O escritório de Libra é um ambiente elegante e harmonioso, propício para a concentração e a criatividade. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio entra nessa nova fase aprendendo uma lição que pode ser especialmente difícil para quem sempre se acostumou a resolver tudo sozinho: aceitar ajuda também é uma forma de força.

Por muito tempo, o signo pode ter medido a própria resistência pela quantidade de problemas que conseguia carregar sem reclamar. Agora, existe espaço para reconhecer que precisar de alguém não diminui sua independência. Pelo contrário, dividir responsabilidades pode deixar a vida mais leve e permitir que Capricórnio pare de carregar pesos que nem deveriam ser seus.

Dica cósmica: não espere chegar ao limite para aceitar apoio. Ser forte também significa saber quando não precisa fazer tudo sozinho.

Capricórnio no trabalho

O Ambiente Ideal: a estrutura da organização. O escritório de Capricórnio é um ambiente sóbrio e profissional, propício para a concentração e a produtividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a determinação da execução. Capricórnio executa suas tarefas com foco e determinação, garantindo resultados sólidos e de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: desfrutando dos frutos do trabalho. O descanso de Capricórnio é um momento de prazer e relaxamento, valorizando suas conquistas e recarregando as energias para os próximos desafios. por Imagem gerada por IA
Estilo de Liderança: o líder que executa. Capricórnio motiva a equipe com sua determinação e foco, guiando todos em direção ao sucesso com sua presença autoritária. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o topo do sucesso. Capricórnio busca o reconhecimento e o prestígio profissional, orgulhando-se de suas conquistas e de seu impacto positivo na equipe. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: a estrutura da organização. O escritório de Capricórnio é um ambiente sóbrio e profissional, propício para a concentração e a produtividade. por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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