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Universo manda 3 signos segurarem o bolso neste domingo (20 de setembro), e um gasto por impulso pode virar dor de cabeça

O desejo de comprar, resolver tudo de uma vez ou compensar uma frustração pode fazer esses signos perderem dinheiro sem necessidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 05:00

Dinheiro
Dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo, dia 20 de setembro, chega com um recado pouco glamouroso, mas bastante útil para três signos: segurem o bolso. Nem toda vontade precisa virar compra, e nem todo problema financeiro precisa ser resolvido imediatamente com dinheiro.

Para esses signos, o dia pode trazer uma tendência maior a gastar para aliviar uma tensão, agradar alguém ou simplesmente sentir que estão retomando o controle da própria vida. O problema é que uma decisão aparentemente pequena pode pesar mais tarde. Antes de passar o cartão, vale perguntar se aquilo é realmente necessário ou se é apenas uma vontade momentânea.

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Áries

Áries pode acordar com aquela sensação de que merece se presentear depois de uma semana cansativa. E tudo bem querer se agradar, mas o domingo pede um pouco mais de cautela com compras feitas no impulso.

Uma promoção, um convite inesperado ou aquela vontade de resolver uma pendência de uma vez podem mexer com seu bolso. O perigo está em agir primeiro e pensar depois. Se a compra não estava nos planos, espere algumas horas antes de decidir. É bem possível que a urgência diminua.

Dica cósmica: se você não tinha planejado comprar, dê um tempo antes de abrir a carteira. Desejo passageiro não precisa virar gasto permanente.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Leão

Leão pode ficar tentado a gastar para proporcionar um momento especial para si mesmo ou para quem ama. O problema é quando a generosidade ultrapassa o limite do que cabe no orçamento.

Você não precisa provar carinho, sucesso ou poder de compra por meio do dinheiro. Neste domingo, pequenas concessões podem se acumular rapidamente, principalmente se houver aquela mentalidade de "eu mereço". Merece, sim, mas também merece chegar ao fim do mês sem arrependimento.

Dica cósmica: antes de pagar por algo para impressionar ou agradar alguém, veja se você faria a mesma compra se ninguém estivesse olhando.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
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Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Peixes

Peixes precisa ficar atento aos gastos emocionais. Quando alguma coisa incomoda, pode ser tentador buscar uma recompensa imediata para mudar o humor, e uma compra parece uma solução rápida.

Só que o alívio dura pouco quando a conta chega. O domingo pode ser muito mais proveitoso se você encontrar outras formas de se cuidar que não envolvam gastar. Além disso, revisar o orçamento e perceber para onde seu dinheiro está indo pode trazer uma sensação de controle muito maior.

Dica cósmica: não use o dinheiro para anestesiar sentimentos. Antes de comprar, pergunte do que você realmente está precisando.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
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Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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