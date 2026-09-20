ASTROLOGIA

Universo manda 3 signos segurarem o bolso neste domingo (20 de setembro), e um gasto por impulso pode virar dor de cabeça

O desejo de comprar, resolver tudo de uma vez ou compensar uma frustração pode fazer esses signos perderem dinheiro sem necessidade

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 05:00

Dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo, dia 20 de setembro, chega com um recado pouco glamouroso, mas bastante útil para três signos: segurem o bolso. Nem toda vontade precisa virar compra, e nem todo problema financeiro precisa ser resolvido imediatamente com dinheiro.

Para esses signos, o dia pode trazer uma tendência maior a gastar para aliviar uma tensão, agradar alguém ou simplesmente sentir que estão retomando o controle da própria vida. O problema é que uma decisão aparentemente pequena pode pesar mais tarde. Antes de passar o cartão, vale perguntar se aquilo é realmente necessário ou se é apenas uma vontade momentânea.

Áries

Áries pode acordar com aquela sensação de que merece se presentear depois de uma semana cansativa. E tudo bem querer se agradar, mas o domingo pede um pouco mais de cautela com compras feitas no impulso.

Uma promoção, um convite inesperado ou aquela vontade de resolver uma pendência de uma vez podem mexer com seu bolso. O perigo está em agir primeiro e pensar depois. Se a compra não estava nos planos, espere algumas horas antes de decidir. É bem possível que a urgência diminua.

Dica cósmica: se você não tinha planejado comprar, dê um tempo antes de abrir a carteira. Desejo passageiro não precisa virar gasto permanente.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Leão

Leão pode ficar tentado a gastar para proporcionar um momento especial para si mesmo ou para quem ama. O problema é quando a generosidade ultrapassa o limite do que cabe no orçamento.

Você não precisa provar carinho, sucesso ou poder de compra por meio do dinheiro. Neste domingo, pequenas concessões podem se acumular rapidamente, principalmente se houver aquela mentalidade de "eu mereço". Merece, sim, mas também merece chegar ao fim do mês sem arrependimento.

Dica cósmica: antes de pagar por algo para impressionar ou agradar alguém, veja se você faria a mesma compra se ninguém estivesse olhando.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Peixes

Peixes precisa ficar atento aos gastos emocionais. Quando alguma coisa incomoda, pode ser tentador buscar uma recompensa imediata para mudar o humor, e uma compra parece uma solução rápida.

Só que o alívio dura pouco quando a conta chega. O domingo pode ser muito mais proveitoso se você encontrar outras formas de se cuidar que não envolvam gastar. Além disso, revisar o orçamento e perceber para onde seu dinheiro está indo pode trazer uma sensação de controle muito maior.

Dica cósmica: não use o dinheiro para anestesiar sentimentos. Antes de comprar, pergunte do que você realmente está precisando.