ASTROLOGIA

Universo manda recado urgente: 4 signos precisam resolver pendências de carreira e dinheiro antes que o mês de setembro acabe

Projetos parados, decisões adiadas e questões financeiras podem voltar a cobrar uma resposta desses signos nos últimos dias de setembro

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 07:00

Dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Outubro está logo ali, e quatro signos podem precisar aproveitar os últimos dias de setembro para colocar a vida profissional e financeira em ordem. Não se trata necessariamente de começar algo novo, mas de olhar para aquilo que ficou pela metade e decidir de uma vez o que ainda vale a pena manter.

Pode ser uma candidatura que nunca recebeu acompanhamento, um projeto abandonado, uma conversa profissional que ficou sem resposta, uma dívida ou pagamento pendente ou até um objetivo de carreira que já não combina com a realidade atual. Antes de abrir espaço para novas possibilidades, esses signos podem precisar fechar algumas portas que continuam entreabertas. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries

Áries pode se ver diante de uma decisão profissional que vem sendo adiada há algum tempo. Uma candidatura, projeto, responsabilidade no trabalho ou até mesmo uma direção de carreira pode voltar a chamar sua atenção e exigir uma resposta mais objetiva.

A questão financeira também merece cuidado. Gastos fora do planejamento, pagamentos atrasados ou compromissos assumidos no impulso podem virar uma fonte de preocupação se continuarem sendo ignorados. Antes de buscar uma nova oportunidade, o melhor caminho pode ser concluir aquilo que ainda está pendente.

Dica cósmica: escolha uma pendência importante e resolva antes de assumir um novo compromisso. Menos coisas abertas significam mais foco para avançar.

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Gêmeos

Gêmeos pode perceber que existe uma ideia profissional parada há tempo demais. Um curso abandonado, um currículo que precisa ser atualizado, um portfólio incompleto ou aquela ideia de negócio que nunca saiu do papel pode voltar à pauta.

O dinheiro também pede organização. Assinaturas, despesas recorrentes, pagamentos esquecidos e metas de economia merecem uma revisão antes da chegada de outubro. Em vez de tentar abraçar várias possibilidades ao mesmo tempo, escolha uma direção que realmente tenha potencial e vá até o fim.

Dica cósmica: transforme uma ideia antiga em uma ação concreta antes do fim do mês, ou tenha coragem de encerrá-la de vez.

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Libra

Libra pode precisar resolver uma questão que envolve relações profissionais, acordos ou expectativas no trabalho. Uma conversa que ficou pendente com um colega, chefe ou parceiro pode finalmente precisar acontecer, principalmente se responsabilidades, pagamentos, prazos ou próximos passos ainda não estiverem claros.

Na vida financeira, também pode existir uma decisão que vem sendo empurrada com a barriga. Nem sempre escolher significa romper ou criar conflito. Às vezes, significa apenas estabelecer um limite, esclarecer um acordo ou reconhecer que determinada situação não compensa mais o esforço.

Dica cósmica: não deixe uma conversa importante para outubro se você já sabe que ela precisa acontecer agora.

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Capricórnio

Capricórnio pode sentir uma pressão maior para encerrar uma questão antiga ligada à carreira ou ao dinheiro. Um projeto que demorou mais do que deveria, uma meta profissional que perdeu sentido ou um planejamento financeiro que precisa ser reorganizado pode exigir uma revisão antes do fim de setembro.

Para você, abandonar uma meta antiga pode parecer sinônimo de fracasso, mas nem sempre é assim. Às vezes, mudar de direção significa reconhecer que as circunstâncias mudaram e que existe uma maneira mais inteligente de usar seu tempo e seus recursos. Antes de outubro começar, vale separar o que ainda representa um objetivo real daquilo que virou apenas uma obrigação.

Dica cósmica: não carregue para outubro uma meta que já não faz sentido para a sua vida. Encerrar também pode ser uma forma de avançar.