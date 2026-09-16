ASTROLOGIA

Universo perde a paciência com 3 signos hoje (16 de setembro), e eles vão ter que parar de esperar e começar a agir

Depois de muito adiar, planejar e esperar o momento certo, três signos percebem que não dá mais para ficar apenas falando sobre mudanças

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 05:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Tem hora que pensar demais deixa de ajudar e começa a atrapalhar. Hoje, 16 de setembro, três signos podem sentir justamente esse chamado para sair da teoria e colocar as próprias intenções em prática.

É como se o universo perdesse a paciência com tanta espera. Esses signos já sabem o que precisam fazer, mas vinham adiando o primeiro passo, esperando aprovação ou tentando encontrar o momento perfeito. Agora, a tendência é assumir mais responsabilidade pelas próprias escolhas e transformar planos em atitudes concretas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode começar o dia cercado por notícias ruins, excesso de informação ou aquela vontade de simplesmente ficar quieto no próprio canto. Ainda assim, não precisa deixar o pessimismo ao redor determinar seu humor ou suas escolhas.

O signo gosta de aproveitar os momentos de descanso, mas isso não significa falta de disposição. Quando entende que algo precisa mudar, Touro consegue ser bastante persistente. Hoje, essa percepção fica mais forte: em vez de apenas imaginar um caminho diferente, o signo começa a pensar no que precisa fazer para construí-lo.

Dica cósmica: não espere que tudo fique perfeito para começar. Escolha uma mudança possível e dê o primeiro passo.

Filmes para Touro 1 de 10

Sagitário

Sagitário pode perceber que já passou da hora de esperar pela aprovação de outras pessoas. Se existe uma mudança que o signo quer fazer, não há motivo para continuar aguardando alguém dizer que é uma boa ideia.

Quando se empolga com um objetivo, Sagitário é capaz de mergulhar de cabeça. Hoje, essa energia pode ser usada para buscar um avanço de verdade, e não apenas uma pequena melhoria. O importante é começar e aproveitar o embalo para manter o movimento.

Dica cósmica: pare de gastar energia tentando convencer os outros. Use essa força para construir aquilo que você quer.

Filmes para Sagitário 1 de 10

Peixes

Peixes pode descobrir que progresso não precisa ter a aparência que outras pessoas esperam. Para o signo, avançar pode significar resolver uma pendência, retomar um projeto ou simplesmente tomar uma decisão que estava sendo adiada.

O problema é que Peixes costuma respeitar muito o próprio tempo e pode acabar esperando mais do que deveria. Hoje, porém, a sensação é diferente. Quando decide que chegou a hora, nada precisa impedir o movimento. Uma atitude concreta pode ser suficiente para transformar um plano antigo em algo que começa, enfim, a sair do papel.

Dica cósmica: respeite seu próprio ritmo, mas não use isso como desculpa para continuar adiando o que você já sabe que precisa fazer.